17:17 Uhr

15,5 Grad im Muesbach Eschenz und 27,4 Grad im Hüttwilersee

Am Montag klettert das Thermometer auf über 30 Grad, am Dienstag werden gar Temperaturen bis 35 Grad erwartet. Wichtig also, dass man zwischendurch für Abkühlung sorgt. Bleibt die Frage, in welchen Gewässern im Thurgau die Abkühlung am grössten ist? Laut «Badi-Info.ch» und Angaben auf dem Wasserportal der Kantone Thurgau und Schaffhausen schwanken die Wassertemperaturen an den Thurgauer Gewässern zwischen 15,5 Grad im Muesbach in Eschenz und 27,4 Grad im Hüttwilersee. (sko)