Illustratorin Lea Frei erhält kantonalen Förderbeitrag für Comic

Die 24-jährige Comiczeichnerin und Illustratorin Lea Frei . Bild: Tobias Garcia

Schon als Kind wusste Lea Frei, dass sie ihr Geld einmal mit Zeichnen verdienen will. «Der Berufswunsch steht praktisch seit dem Kindergarten», sagt die Illustratorin auf dem Onlineportal «thurgaukultur». Vor zwei Jahren hat sich die Amriswilerin mit Jahrgang 1995 selbstständig gemacht. Davor absolvierte sie die Pädagogische Maturitätsschule in Kreuzlingen und studierte visuelle Kommunikation in Luzern. Jetzt erhält sie als eine von sechs Kunstschaffenden einen Förderbeitrag des Kantons Thurgau. «Ich weiss erst einmal nur, dass etwas Grosses auf mich zukommt und das ist eine Mischung aus Druck und Respekt, aber auch grosser Vorfreude.» Das Geld wird Frei verwenden, um ein Storyboard für eine Graphic Novel zu erarbeiten. «Dass jemand an mich glaubt, tut bei diesem Projekt sehr gut.» Die Illustratorin hat bereits mehrere Comics gezeichnet. Einer ist in der Stadt St.Gallen, wo die Künstlerin wohnt, in einem Schaufenster zu sehen. (sju)