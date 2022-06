Ende Juni findet in Arbon das PADL-Festival statt.

10:14 Uhr mittwoch, 8. juni

Openair macht wieder Krach am Bach

Das «Krach am Bach» Openair in Tägerwilen. Bild: PD/Rudi Eiermann

Am Freitag und Samstag treffen sich in Tägerwilen am Seerhein rund 1000 Festivalbesucher zum Openair «Krach am Bach». Es bietet regionalen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, erstmals vor grösserem Publikum zu spielen. Daneben zählt vor allem die Festival-Stimmung mit Livemusik, Essen und Drinks direkt am Ufer des Seerheins in der Badi Tägerwilen. In diesem Jahr steht die Bühne sogar erstmals direkt am Wasser. Auch dieses Jahr öffnet das «Krach am Bach» bereits am Freitagabend seine Tore, um sich in der Badi Tägerwilen optimal ins Wochenende einzustimmen – dies bei freiem Eintritt und mit der Solokünstlerin Helen Ribi. Sie stammt ursprünglich aus Triboltingen und sorgt ihren sanften Electroklängen für einen stimmungsvollen Start ins Wochenende. Am Samstag spielen die Kreuzlinger Brüder von Gallery of Noise, die Funkband domesticfuel sowie die Band Stay Illusion. Ebenso auf der Bühne steht Alex Nauva, Janus Christus sowie das Trio Moonshaped. (red)