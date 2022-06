10:10 Uhr Donnerstag, 16. Juni

Festival für grosse und kleine Paddlerinnen und Padlern in Arbon

Stand Up Paddlerin auf dem See. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Das Stand-up-Paddeln hat in den vergangenen Jahren auch am Bodensee viele Anhängerinnen und Anhänger gewonnen. Wie andere Regionen bewirbt auch Thurgau-Tourismus die neue Trendsportart auf dem Wasser. Vom 22. bis 26. Juni findet jetzt das erste Paddel-Festival in Arbon statt. Es wartet neben Wettkämpfen und einem unterhaltenden Teil vor allem mit Schnupperangeboten für jung und alt auf: Wer noch nie auf einem Stand-Up-Paddle (kurz SUP) stand und von dort ins Wasser gefallen ist, hat jetzt eine gute Gelegenheit dazu. (red)