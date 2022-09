15:42 Uhr MONTAG, 29. AUGUST

Diebstahl eines Fahrrades - Polizei sucht Zeugen

Ein 30-jähriger wollte ein Fahrrad stehlen. Symbolbild: Arthur Gamsa

Gerade als ein 18-Jährige am Donnerstag um 20.40 Uhr sein mit einem Schloss gesichertes Rad auf dem Vorplatz des Einkaufszentrums Lago in Konstanz löste, trat ein 30-jähriger, in der Schweiz wohnhafter Mann in Begleitung einer zweiten, noch unbekannten Person an den 18-Jährigen heran. Gemäss der Staatsanwaltschaft Konstanz kam zu einem kurzen Gerangel, bei dem der 30-Jährige auch ein Messer in der Hand gehalten haben soll. Der Mann stiess den Heranwachsenden zu Boden, nahm das Fahrrad und wollte in Richtung Schweiz flüchten.

Allerdings konnte der 18-Jährige den Fremden stoppen und diesen während eines erneuten Gerangels bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung wurde, neben einem Messer, noch eine geringe Menge Kokain gefunden. Gegen den 30-jährigen Mann, der unerlaubt nach Deutschland eingereist war, wurde am Freitagnachmittag beim zuständigen Amtsgericht eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben.

Im Zusammenhang mit der Tat sucht die Polizei Zeugen. Personen, die entsprechende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-0 in Verbindung zu setzen. (Staatsanwaltschaft Konstanz/red)