14:30 Uhr Donnerstag, 16. Juni

Verletzliche Menschen im städtischen Kunstwürfel

Der Kunstwürfel vor dem Bernerhaus in Frauenfeld zeigt verletzliche Personen. Bild: PD

Vor dem Bernerhaus in Frauenfeld steht ein Quader aus rostigem Metall mit Köpfen aus Ton, in Raku gebrannt. In der Dunkelheit ist der «Würfel im Würfel» mit farbigem, wechselndem Licht ausgeleuchtet. Im Quader sieht man Figuren. Sie schauen aus ihren Fenstern, beobachten das Geschehen draussen, präsentieren sich und fühlen sich im Schutz des Kunstwürfels geborgen und sicher. Die Künslterin Anita Bollag sagt: «Durch das Lichtspiel erscheinen die Menschen in einem Licht, das sie nicht beeinflussen können. Sie werden verletzlich. Die Farben widerspiegeln ihre Gefühle wie Angst, Freude, Einsamkeit, Hilflosigkeit, Stärke, Abneigung, Sorge, Hoffnung oder Gelassenheit.»

Der städtische Kunstwürfel steht noch bis am 19. Juli 2022 an seinem Platz. Er steht allen Künstlerinnen und Künstlern offen. Kunstschaffende, die Interesse an einer temporären Kleinstausstellung im mobilen Kunstwürfel haben, melden sich beim Amt für Kultur der Stadt Frauenfeld unter kultur@stadtfrauenfeld.ch.