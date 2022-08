Thurgau-Ticker: Kollision zwischen Auto und Motorrad in Dussnang

14:13 Uhr Donnerstag, 11. August

Der Thurgau als führende Nussregion der Schweiz – der Walnuss sei Dank

Eine geöffnete Walnuss. Bild: Archiv

Der Familienbetrieb Gubler Nuss lädt Interessierte zu Plantagenführungen ein. Die Gäste erfahren wie regionale Qualitätsnüsse produziert werden. Walnüsse ein klimaschonender Proteinträger, insbesondere wenn regional gezogen. Mit diesem Ziel wurden im Kanton Thurgau in den vergangenen zehn Jahren rund 34 Hektaren Nussanlagen gepflanzt, was den Kanton zu einer führenden Nussregion in der Schweiz macht. Die Walnuss ist sehr gesund, so enthält sie etwa von allen Nüssen am meisten pflanzliche Omega-3-Fettsäuren.

Die erste Führung findet ab 10.55 Uhr auf dem Betrieb Gubler an der Tiefenaustrasse 2 in Frauenfeld statt. Die zweite Führung startet um 14 Uhr an der Unterdorfstrasse 5 in Hörhausen, die Gäste können den Betrieb der Familie Villiger begutachten. Dabei wird auch die schweizweit modernste Wasch- und Trocknungslinie präsentiert. Auf der anderen Seite des Kantons, in Wilen-Gottshaus auf dem Betrieb von Niklaus Allensprach, starten die Plantageführungen um 10 Uhr an der Beierhalde 15 und dauern bis etwa 16 Uhr. (red)

Mehr Informationen: www.gublernuss.ch