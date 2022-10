11:00 Uhr Dienstag, 18. oktober

Nina Manser aus Kesswil holt Silber bei den WorldSkills

Nina Manser aus Kesswil. Bild: Manu Friederich

Auch am bisher vierten Schweizer WorldSkills-Standort Aarau (neben Montreux, Basel und Luzern) konnte das SwissSkills National Team eine Medaille zu Haus «behalten». Drucktechnologin Nina Manser aus Kesswil sicherte sich am visCampus die Silbermedaille und führte damit eine Tradition fort. Zum dritten Mal in Folge holte die Schweiz in der Disziplin «Print Media Technology» Edelmetall. Vorbereitet auf das WM-Abenteuer wurde Manser von Expertin Janine Widmer, die vor fünf Jahren in Abu Dhabi selber Bronze gewinnen konnte. Manser arbeitet bei der Trionfini Satz Druck Verlag AG in Altnau. (red)