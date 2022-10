Thurgau-Ticker: Frasnacht: Brand in Wohnung

12:53 Uhr DONNERSTAG, 6. OKTOBER

Neue Impfzentren in Frauenfeld und Amriswil - Weinfelden hingegen schliesst

Das kantonale Impfzentrum in Weinfelden schliesst am 18. Oktober. Bereits ab dem 10. Oktober ist ein Kurzzeit-Impfzentrum in Amriswil in Betrieb, ab dem 20. Oktober kommt ein weiteres in Frauenfeld hinzu.

Das kantonale Impfzentrum in Weinfelden ist nur noch bis Anfang übernächster Woche geöffnet. Bild: Andrea Stalder

Am 10. Oktober starten die zweiten Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus für Personen ab 16 Jahren. Noch bis und mit 18. Oktober ist dies im Impfzentrum in Weinfelden möglich. Dieses stellt dann nach zweieinhalb Jahren seinen Betrieb ein.

Zudem öffnet am 10. Oktober ein Kurzzeit-Impfzentrum an der Weinfelderstrasse 23 in Amriswil. Die Bushaltestelle Quellenhof befindet sich direkt bei der Gewerbeliegenschaft, es sind zehn Parkplätze in nächster Nähe vorhanden.

Ab dem 20. Oktober wird in Frauenfeld an der Walzmühlestrasse 50 ein weiteres Kurzzeit-Impfzentrum eröffnet. Das Walzmühle-Areal verfügt über eine eigene Haltestelle des Frauenfelder Stadtbusses, zudem hat es zahlreiche Besucherparkplätze.

Aktuell werden in allen drei Impfzentren keine Spontan-Impfungen (Walk-In) angeboten. (red)

Anmeldungen für die kostenlose Auffrischimpfung sind auf der Online-Anmeldeplattform https://covid19.impf-check.ch möglich. Für Fragen rund ums Impfen steht die Hotline unter der Telefonnummer 058 345 34 40 zur Verfügung. Sie ist derzeit von Montag bis Freitag von 8-12 Uhr und von 13-17 Uhr besetzt. Weitere Informationen rund ums Thema Impfen finden sich auf www.tg.ch/impfen.