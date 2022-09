Thurgau-Ticker: Michele Schiavone kandidiert für Senat in Rom

14:45 Uhr MONTAG, 29. AUGUST

Grosse Überbauung statt günstigem Restaurant

Bauherrenvertreter Jürg Messmer erläutert einem Besucher am Informationsanlass die Pläne für die Überbauung. Bild: Monika Wick

Das Restaurant Ochsen mitten in Bürglen steht seit langem leer. An seiner Stelle will die Sulger Immobilienfirma Swiss Rees GmbH eine Überbauung mit vier Gebäuden errichten. Nebst fast 30 Wohnungen soll auch ein Ladengeschäft sowie Büros Platz finden in der Überbauung auf dem 4000 Quadratmeter grossen Areal. Für das Vorhaben ist ein Gestaltungsplan notwendig, welcher die Gemeinde und die Bauherrschaft vergangene Woche den Interessierten Bürglerinnen und Bürglern vorgestellt haben. Baubeginn ist im Frühling 2024 geplant, der Abschluss der Arbeiten dann zwei Jahre später. (red)