16:15 Uhr MITTWOCH, 29. JUNI

Polizei rechnet mir mehr Diebstählen

Wenige Diebstähle im 2021, doch das könnte sich ändern. Bild: Raphael Rohner

Die Diebstahlszahlen am Bodensee, in Baden-Württemberg, Deutschland und in den angrenzenden Kantonen der Schweiz waren noch nie so niedrig, wie 2021. Das teilte das Polizeipräsidium Ravensburg in ihrer aktuellen Medienmitteilung mit. So wurden am deutschen Bodenseeufer lediglich 25 Aussenbordmotoren und keine Boote gestohlen. Ähnlich sieht es in der Schweiz aus, wo insgesamt fünf Aussenborder gestohlen wurden.

Für die Fahnder sei das jedoch kein Grund zur Entwarnung. Im Gegenteil, für 2022 erwartet die Polizei ein «Boom», denn die Nachfrage, insbesondere nach Aussenbordmotoren sei so hoch wie selten zuvor. (red)