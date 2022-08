10:15 Uhr DONNERSTAG, 4. AUGUST

Tiefester Wert seit 1886

In Berlingen ist der Pegelstand niedrig. Bild: PD

Der Pegel in Berlingen zeigte am Mittwoch 394,85 Meter ü. M. an – der tiefeste Wert an einem 3. August seit 1886. Bereits in der zweiten Julihälfte ist der Pegel unter den historischen Minimalwert gefallen. Der durchschnittliche Pegelstand am 3. August beträgt 396,0 Meter, der Maximalwert rund 397,25 Meter. Noch nicht unter das langjährige Minimum gefallen ist der Pegel Romanshorn. Dieser zeigt 395,40 Meter an – 10 Zentimeter über dem historischen Tiefpunkt.

In den Thurgauer Fliessgewässern ist es «immer noch sehr trocken», sagt Heinz Ehmann, Leiter Gewässerqualität und -nutzung im Thurgauer Departement für Bau und Umwelt. Nach dem Gewitter vom Montag sei der Abfluss gleich wieder zusammengebrochen. An 11 Messstellen liege der Pegel unter dem Wert Q347. Damit ist die Abflussmenge gemeint, die im Durchschnitt an mindestens 347 Tagen im Jahr erreicht oder überschritten wird. Kommt Q347 in Sicht, müssen die Kantone ein Verbot allfälliger Wasserentnahmen prüfen. (wu)