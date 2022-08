15:47 Uhr mittwoch, 3. august

Velofahrerin verletzt sich tödlich

In der Nacht zum Donnerstag ist es auf der Universitätsstrasse in Konstanz zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin stürzte und in der Folge an der Schwere ihrer Verletzungen verstarb. In der Unfallnacht beobachtete ein Zeuge gegen 4 Uhr eine gestürzte Radfahrerin auf der Universitätsstrasse. Wie sich bei den Unfallermittlungen ergab, war die 24-jährige Frau gegen 3.15 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Uni auf der Universitätsstrasse in Richtung Schwaketenstrasse gefahren. Im abschüssigen Bereich der Strasse kam sie zu Fall, stürzte über den Lenker und prallte mit dem Kopf in den angrenzenden Grünbereich. Durch den Sturz zog sich die 24-Jährige, die keinen Helm trug, schwerste Kopfverletzungen zu, an deren Folgen sie am Dienstag in einer Klinik verstarb. (red)