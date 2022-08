14:45 Uhr Dienstag, 16. August

Die Grafik zeigt: der historische Tiefststand im Bodensee noch nicht erreicht

Der Bodenseepegel sinkt und sinkt – seit Anfang Juni ist er um rund 75 Zentimeter zurückgegangen. Am Dienstagmorgen lag er bei der Messstation Romanshorn noch bei 395,24 Metern über Meer. Der Pegel liegt damit zwar gut einen Meter unter dem langjährigen August-Mittel, ein historischer Tiefststand ist aber noch nicht erreicht. Am 16. August des Hitzesommers 2003 wurden in Romanshorn 395,18 Meter über Meer gemessen – der Wasserstand war damals also sechs Zentimeter tiefer als heute.

Dass die rote Linie in der Vergleichsgrafik in den nächsten Tagen unter die schwarze und damit unter den tiefsten je gemessenen Stand am jeweiligen Tag fällt, glaubt Michèle Oberhänsli nicht. Die Hydrologin beim beim Bundesamt für Umwelt schreibt: «Die Niederschläge der nächsten Tage werden die Niedrigwasser- und Trockenheitssituation in der Schweiz etwas entschärfen.» Die Gesamtsituation bleibe aber angespannt.

Der Wasserpegel im Bodensee sinkt und sinkt. Hier ein Bild aus der Luft in Altnau. Bild: Tobias Garcia

Aussergewöhnlich ist, dass der Untersee-Pegel schon seit mehreren Wochen historisch tief ist und etwa einen halben Meter unter dem Bodensee-Pegel liegt. Verantwortlich für den Unterschied sind gemäss einer Studie der Stuttgarter Universität Hohenheim unter anderem Wasserpflanzen im Seerhein, die offenbar den Wasserdurchfluss bremsen. (ste)