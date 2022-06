15:04 Uhr montag, 27. juni

Goldmedaille im Mehrkampf für Frauenfelderin

26.06.2022; Montreux; Kunstturnen - Schweizer Meisterschaften - Geraetefinals;Lilli Habisreutinger Turnfabrik Frauenfeld Stufenbarren (Urs Lindt/freshfocus) Urs Lindt / freshfocus

Lilli Habisreutinger heisst die neue Schweizer Meisterin im Kunstturnen. Die 18-jährige Thurgauerin gewann in Montreux die Goldmedaille im Mehrkampf. Auch am Sprung sicherte sich Habisreutinger den Sieg, während sie am Balken zweite wurde. Nachdem sie im Vorjahr hinter Giulia Steingruber den dritten Rang belegt hatte, gehörte Habisreutinger an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften zu den Favoritinnen im Kampf um Gold. Die Frauenfelderin wurde in Montreux den Erwartungen gerecht und sicherte sich vor Lena Bickel und Stefanie Siegenthaler den Titel. Habisreutinger war damit dafür verantwortlich, dass der Mehrkampf-Titel bei den Frauen ein weiteres Jahr in der Ostschweiz bleibt. Habisreutinger sagte:

«Dass ich diesen Titel gewinnen konnte, freut mich enorm.»

Mit ihrem Wettkampf sei sie sehr zufrieden gewesen. «Zwei, drei Dinge hätten sicher noch besser laufen können», so die Thurgauerin weiter. Dennoch: «Der Wettkampf war ein guter Schritt in die richtige Richtung.» Im Hinblick auf die bevorstehende EM in München sei sie auf dem richtigen Weg. Wie Habisreutinger bei den Frauen, konnte sich bei den Männern auch Noe Seifert über seinen ersten Mehrkampf-Titel bei der Elite freuen. Der Aargauer gehörte wie Habisreutinger zu den Favoriten auf den Titel. (red)