14:16 Uhr Montag, 15. Juli

Verein Pro Wind Thurgau hat sich gegründet

Die Gründungsmitglieder des Vereins Pro Wind Thurgau. Bild: PD

In Hüttwilen haben sich Energiefachleute und Energieinteressierte aus dem Kanton Thurgau zum Verein Pro Wind Thurgau zusammengeschlossen. Der Verein will erneuerbare Energien im Kanton unterstützen. Besonders Windenergieprojekten will der Vereine eine Stimme geben. «Obwohl politisch eine klare Mehrheit hinter der Windenergie steht, fehlte bisher in der Öffentlichkeit eine Stimme, die auf die Bedeutung der Windenergie hinweist», schreibt der Verein in einer Medienmitteilung. Man wolle sachliche und ausgewogene Aufklärungsarbeit der Bevölkerung betreiben. Einen ersten Informationsanlass in Thundorf ist dazu Mitte Oktober geplant. (red)