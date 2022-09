09:22 Uhr MONTAG, 29. AUGUST

Thurgauer des Tages

Markus Neubauer aus Erlen ist Thurgauer des Tages. Bild: PD

Die Primarschulzeit von Markus Neubauer war keine einfache. Im «Migros-Magazin» sagt der 61-Jährige aus Erlen: «Ich habe die Schule teilweise regelrecht verweigert.» Er sei als Kind verspielt und eigensinnig gewesen, und: «Ich war nur bei dem gut, was mich interessierte.» Seine Rettung war die Realschule, in die er 1973 eintrat. Neubauer sagt: «Dort jedoch fühlte ich mich von den Lehrern unterstützt und bin geradezu aufgeblüht.» Nach der «Real» machte Neubauer eine Gärtnerlehre und stieg 1985 in den elterlichen Betrieb ein. Vier Jahre später stellte er die Gärtnerei als einer der ersten in der Schweiz auf Bio um und führt den Betrieb bis heute. Seine Schulzeit sei zwar schwierig gewesen, sagt Neubauer rückblickend, aber: «Ich konnte nachher mit Widerständen umgehen.» (ste)