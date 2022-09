Thurgau-Ticker: Stettfurt bestimmt zum letzten Mal Strompreise

10:30 Uhr Dienstag, 30. August

Stadtrat will den Bodensee als Wärmelieferant nutzen

Eine neue Studie zeigt: In Arbon ist es wirtschaftlich, technisch und ökologisch machbar, Wärmeenergie aus dem Bodensee zu nutzen. Der Stadtrat hat die Studienergebnisse erfreut zur Kenntnis genommen. Er erachtet es als sinnvoll und dringend, ein entsprechendes Projekt voranzutreiben.

In den Jahren 2020 und 2021 hat der Kanton Thurgau die Machbarkeit der thermischen Nutzung von Bodensee und Rhein untersuchen lassen. Dabei zeigte sich, dass die Voraussetzungen zur Nutzung von Wärmeenergie aus dem See in Arbon gut sind. In der Folge gab der Arboner Stadtrat eine zusätzliche Machbarkeitsstudie in Auftrag, um die konkreten Möglichkeiten genauer zu bestimmen.

Die Voraussetzungen zur Nutzung von Wärmeenergie sind am Bodensee in Arbon gut. Bild: Donato Caspari

Die seit diesem Sommer vorliegende zweite Studie bestätigt den positiven Befund der kantonalen Untersuchung. Sie kommt zum Schluss, dass der Stadt Arbon mit dem Bodensee eine ausgiebige lokale und erneuerbare Energiequelle zur Verfügung steht. Mit einem entsprechenden Wärmeverbund könnte rund ein Viertel des Stadtgebiets erschlossen und beheizt werden. Der See würde also jedes Jahr so viel Energie liefern wie rund 2,6 Mio. Liter Heizöl. (red)