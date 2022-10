Thurgau: Verwirrte Autofahrerin verliert Führerschein

Thurgau Strassenverkehrsamt greift durch: Wegen wirrer Reden wird einer Frau der Führerschein entzogen Mit einem seltsamen Verhalten machte eine Frau auf sich aufmerksam, die ins Tertianum Berlingen eingedrungen war. Umgehend landete sie in der psychiatrischen Klinik Münsterlingen. Gegen einen Führerscheinentzug wehrt sie sich vergeblich. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 20.10.2022, 18.30 Uhr

Das Tertianum Neutal in Berlingen. Bild: Donato Caspari

Am 11. März 2021 schlich sich eine psychisch beeinträchtigte Frau ins Pflegezentrum Tertianum in Berlingen ein. Gemäss Polizeirapport belästigte sie dort das Personal und hielt wirre Reden. Die Polizei führte den ungebetenen Gast dem zuständigen Notfallpsychiater vor. Dieser ordnete eine fürsorgerische Unterbringung in der psychiatrischen Klinik Münsterlingen an.