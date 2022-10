Thurgau «Pflegen wir endlich die Wunden der Pflegenden»: Edith Wohlfender fordert den Regierungsrat zum Handeln auf «Ich werde die Ausbildung zwar abschliessen, aber so möchte ich nicht weiterarbeiten.» Diese Worte einer in Ausbildung zur Fachperson Gesundheit stehenden Frau verdeutlichen, was Pflegenotstand bedeutet. Der Thurgauer Grosse Rat nahm sich eine Stunde Zeit, das Thema zu diskutieren und die Sicht zu schärfen. Hans Suter 03.10.2022, 17.16 Uhr

Der Grosser Rat tagt erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder im Rathaus in Weinfelden. Neu mit elektronischer Abstimmung. Bild: Ralph Ribi

«Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass über den Pflegenotstand geschrieben wird. Und kaum jemand meldet sich auf eine ausgeschriebene Stelle.» Mit diesen zwei Kernsätzen fasste SP-Kantonsrätin Edith Wohlfender zusammen, was am 28. November 2021 wohl mit zur deutlichen Annahme der eidgenössischen Pflege-Initiative geführt hat.

Grosser Rat nimmt sich eine Stunde Zeit

Um im Thurgau das Ergreifen von Massnahmen zu beschleunigen, haben Barbara Dätwyler (SP, Frauenfeld), Edith Wohlfender (SP, Kreuzlingen), Marina Bruggmann (SP, Salmsach) und Elisabeth Rickenbach (EVP, Thundorf) am 8. Dezember 2021 die Interpellation «Verbesserungen für die Pflege sind dringend» eingereicht. An der Grossratssitzung stand nun die Antwort des Regierungsrats zur Debatte.

«Es bricht mir das Herz, wenn von einem normalen Alltag gesprochen wird, wenn 15 Personen in den Schichten fehlen», zitierte Mitinterpellantin Edith Wohlfender eine betroffene Pflegefachfrau. Diese Worte im Ohr nachklingend, beantragte sie Diskussion. Wer nun glaubte, der Grosse Rat sei bereits so sehr in Wega-Stimmung, dass er an diesem Morgen keine langen Diskussionen führen wollte, sah sich getäuscht. Mit 102 Ja zu zwei Nein bei drei Enthaltungen sprach sich das Parlament in aller Deutlichkeit für die Diskussion aus. Mehr noch: Die 114 anwesenden Parlamentsmitglieder nahmen sich 62 Minuten Zeit dafür – von 10.13 Uhr bis 11.15 Uhr.

300 Pflegende verlassen monatlich den Beruf

«Es geht nicht nur um die Pflegenden, die bessere Arbeitsbedingungen wollen. Es geht auch um die Patientinnen und Patienten sowie die Empfängerinnen und Empfänger von Spitex-Dienstleistungen», verdeutlichte Edith Wohlfender den Problemkreis im Pflegenotstand. Der Regierungsrat anerkenne zwar den Handlungsbedarf, doch schiebe er die Verantwortung weiter. «Der Regierungsrat wäre gut bedient, bereits im Budget 2023 Geld für Massnahmen einzustellen.»

Laut Edith Wohlfender verlassen in der Schweiz Monat für Monat rund 300 Pflegende den Beruf. «Im Thurgau wären das umgerechnet 13. Können wir das verkraften?», fragte sie rhetorisch. Der Kanton Thurgau bilde zwar pro Jahr 150 bis 200 Fachleute Gesundheit aus. Aber es bleibe nur ein Drittel im Pflegebereich tätig. Sie kritisierte, der Staat unternehme nichts, damit die Ausgebildeten im Beruf bleiben. «Wie lange wollen wir die Pflege noch bluten lassen? Sie warten auf ein Zeichen von uns. Pflegen wir endlich die Wunden der Pflegenden.»

Zu wenig Pflegepersonal bedeutet mehr Komplikationen

«Die Situation verschlechtert sich weiter, während der Ball hin- und hergeschoben wird», kritisierte auch Elisabeth Rickenbach (Thundorf, Mitte/EVP-Fraktion). Sie prophezeit, bis 2040 steige der Pflegebedarf aufgrund der demografischen Entwicklung um 56 Prozent steigen werde. Ihr Fazit: «Zu wenig Pflegepersonal bedeutet mehr Komplikationen. Es braucht ein entschlossenes Handeln für den wichtigsten Job der Schweiz.»

Nicole Zeitner (Stettfurt, GLP) erinnerte daran, dass der Kanton in der Pflicht stehe. Die Dringlichkeit zeige sich auch darin, dass sich in der Session der eidgenössischen Räte einiges bewegt habe und der Nationalrat in der Wintersession darüber befinden werde. «Auch die Kantone müssen handeln. Es ist an ihnen, Sofortmassnahmen zu ergreifen für den Personalerhalt in der Pflege.»

«Viele Fachpersonen sind nicht mehr bereit, zu den bestehenden Bedingungen zu arbeiten», sagte Marina Bruggmann (Salmsach, SP). Den Willen der Initiative gelte es jetzt umzusetzen und nicht erst in den nächsten Jahren. Bruggmann kritisierte auch die tiefen Löhne. «Polizisten verdienen in der Ausbildung dreimal so viel wie Pflegende.» Trotz gleichwertigen Abschlusses bekämen sie auch später tiefere Löhne als in männerdominierten Berufen.

Zu wenig Zeit für Patienten und Qualität

Judith Ricklin (Kreuzlingen, SVP) verwies auf den letztjährigen Gewinn der Spital Thurgau AG und der Thurmed-Gruppe von 31 Millionen Franken: «Es darf erwartet werden, dass dieses Geld dort investiert wird, wo es den Patienten zugutekommt, und das ist unbestritten beim Personal.»

In den Augen von Martina Pfiffner (Gachnang, FDP) sind alle Akteure gefordert, Massnahmen zu treffen: «Der Personalbedarf wird in den nächsten Jahren in allen Bereichen der Pflege zunehmen.» Der Akutbereich sei indes vielfältiger und interessanter für die Fachleute als der Langzeitbereich, weshalb es Anreizsysteme für Zweiteres brauche. «Die Arbeitgeber müssen punkten mit Löhnen, interessanten Tätigkeiten und attraktiven Arbeitszeiten.»

Für Brigitta Engeli-Sager (Kreuzlingen) und ihre GP-Fraktion sind es mehr die eng kalkulierten Dienstpläne, die den Pflegenden zu schaffen machen, nicht einfach nur die Schichten. «Sie arbeiten im beständigen Bedauern, nicht genügend Zeit für die Patienten zu haben, um die ihnen zustehende Qualität zu erbringen.» Dazu zitierte sie eine Fachperson in Ausbildung: «Ich werde die Ausbildung zwar abschliessen, aber so möchte ich nicht weiterarbeiten.»

Marcel Wittwer (Schocherswil, EDU) gab zu bedenken, dass bei der Pflege-Initiative der Bund im Lead sei. «Die EDU warnt davor, jedes Problem vom Staat lösen lassen zu wollen.» Ausserdem sei die Arbeitsbelastung in der Pflege grossen Schwankungen unterworfen. Der Lösungsansatz der EDU: «Die Akademisierung stoppen, weil sie nicht zielführend ist.»

Anreize für eine HF-Ausbildung überprüfen

«Die Volksinitiative war ein deutliches Zeichen», sagte Gesundheitsdirektor Urs Martin (SVP). Es sei aber eine Illusion, zu glauben, innerhalb eines Jahres das ganze System umkrempeln zu können. «Wir sind nicht so schlecht, wie man gemeinhin glauben könnte», verteidigte er das Thurgauer Gesundheitswesen. Der Thurgau mache bereits vieles. So gebe es beispielsweise eine Ausbildungsverpflichtung in Spitälern und Heimen, die später auch auf den Spitexbereich ausgedehnt werde. Regierungsrat Urs Martin bezeichnete die Spital Thurgau AG als attraktive Arbeitgeberin. Allerdings seien die Anreize zu klein für eine Ausbildung an einer höheren Fachschule (HF). «Hier müssen wir genau hinschauen, was wir tun können.» Auch das Wiedereinsteigerprogramm bleibe im Fokus. Eventuell werde dieses auf unter 25-jährige Berufsleute ausgeweitet. Der Kanton Thurgau dürfe aber keine Beschlüsse fassen, die in Widerspruch zu Bundesbern stehen.

«Ein Fakt ist», führte Urs Martin abschliessend aus, «die Herausforderungen werden grösser in den nächsten Jahren. Fakt ist aber auch, dass wir hier noch vergleichsweise paradiesische Zustände haben.» Das sei aber kein Grund, nicht noch mehr zu tun.