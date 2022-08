Kunstmuseum Thurgau zeigt, wie es Nachlass von Carl Roesch pflegt

Thurgau Nie nachlassen bei einem Nachlass: Das Kunstmuseum verpflichtet sich, Künstler präsent zu halten Das Thurgauer Kunstmuseum hat die Nachlässe dreier Künstler übernommen: Adolf Dietrich, Hans Krüsi und Carl Roesch. Am Beispiel Roeschs zeigt Museumsdirektor Markus Landert, dass damit die Aufgabe verbunden ist, einen Künstler in der Öffentlichkeit präsent zu halten. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 04.08.2022, 18.11 Uhr

Zwei Experten sichten den Roesch-Nachlass: Kuratorin Lucia Angela Cavegn und Museumsdirektor Markus Landert. Ralph Ribi

Vor rund dreissig Jahren entschied sich das Thurgauer Kunstmuseum, Künstlernachlässe zu übernehmen. Damit verabschiedete es sich von der Vorstellung des Museums als Schatzkammer von herausragenden Einzelwerken. Dabei geht das Kunstmuseum Thurgau selektiv vor. Nur drei Nachlässe hat es bisher akzeptiert: jene von Adolf Dietrich, Hans Krüsi und Carl Roesch, dazu einige Teilnachlässe. Landert:

«In den meisten Fällen wird ein Schenkungsangebot von Nachlässen freundlich, aber bestimmt abgelehnt.»

Mit einem Nachlass übernimmt das Museum laut Museumsdirektor Markus Landert die Verpflichtung, diesen zu bearbeiten und präsent zu halten, «damit die Qualitäten des Künstlers gesehen werden».

Landert nützte am Donnerstag die Gelegenheit, die ihm eine Sommermedienfahrt des kantonalen Informationsdienstes bot, um den Umgang mit dem Nachlass Roesch zu illustrieren. Damit handelte er auch im Sinne der übernommenen Verpflichtung, Roesch vor dem Vergessen zu bewahren.

Der heilige Georg: Glasmalerei von Carl Roesch, zurzeit im Kunstmuseum Thurgau zu sehen. Ralph Ribi

Der Diessenhofer Maler Carl Roesch (1884–1979) zählte zu den wichtigsten Thurgauer Künstlern des 20. Jahrhunderts und hatte schweizweit Geltung. Er schuf auch Glasmalereien wie in der reformierten Kirche Amriswil und ist in Schulhäusern, etwa in Kreuzlingen, durch seine Mosaiken präsent. Ein Roesch-Mosaik ziert auch den Eingangsbereich der Zürcher Sihlpost, in dem heute der Google-Konzern residiert.

Picassos «Guernica »parallel zu einer Schwingerszene von Roesch

An der Weltausstellung in Paris 1937, an der Picasso mit dem monumentalen «Guernica» Aufsehen erregte, schuf Roesch im Auftrag des Bundes für den Schweizer Pavillon ein Mosaik mit einer Schwingerszene. Landert bezeichnet Roesch als Teil der «zweiten Moderne»; eine wichtige Inspiration für ihn waren Cézannes Bilder.

Zur Pflege eines Nachlasses hält es Landert für wichtig, über einen Partner zu verfügen. In diesem Fall ist das die Carl-und-Margrit-Roesch-Stiftung. Ihr gehört der Roesch-Nachlass mit rund 2500 Objekten, der seit 2003 im Kunstmuseum lagert. Er besteht unter anderem aus rund 1000 Zeichnungen und 200 Aquarellen, 93 Gemälden, dazu 80 Tagebücher. Ebenso im Fall Adolf Dietrich: Dessen Nachlass gehört der Thurgauer Kunstgesellschaft, die ihn im Kunstmuseum deponiert hat.

Museumsdirektor Markus Landert erläutert Glasscheibenentwürfe, die Carl Roesch für die reformierte Kirche Amriswil angefertigt hat. Ralph Ribi

Ein weiterer Teil des Roesch-Nachlasses befindet sich im Diessenhofer Museum Kunst und Wissen, wo Roesch permanent eine Etage gewidmet ist. Die Leiterin dieses Museums, Lucia Angela Cavegn, ist Kuratorin der Roesch-Stiftung und öffnet auf Verlangen die Tür zu Roeschs im Originalzustand erhaltenem Atelier in Diessenhofen. Landert bezeichnete Cavegn als «zweite Roesch-Spezialistin im Thurgau» – nebst ihm selber.

Ebenso wichtig ist das Geld, das zur Erschliessung eines Nachlasses zur Verfügung steht. In diesem Fall dotierte Urs Roesch, der Neffe des Künstlers, die Stiftung mit einer Viertelmillion Franken, worauf der Kanton Thurgau den Betrag mit einem Griff in den Lotteriefonds verdoppelte.

Eine Datenbank als Schlüssel zu weiteren Projekten

Damit wurde als Erstes der Nachlass inventarisiert, was für die Kuratorin Cavegn eine Voraussetzung für weiteres Arbeiten ist. Wenn man ein bestimmtes Projekt bearbeite, könne man über die Datenbank die dazu passenden Objekte finden. Sonst müsste man alle einzelnen Schachteln durchsuchen.

Die Resultate der Inventarisation wurden 2006 mit einer Ausstellung im Kunstmuseum präsentiert und in der umfassenden Publikation «Carl Roesch: eigenwillig – angepasst» veröffentlicht. Im Kunstmuseum sind derzeit ausgewählte Glasscheiben und Entwürfe dazu zu sehen. Die nächste Roesch-Ausstellung ist 2024 in Diessenhofen geplant: Es handelt sich um eine Neukonzeption der Roesch-Etage im Museum Kunst und Wissen. Ein weiteres laufendes Projekt ist die Publikation von Roeschs Tagebüchern.

