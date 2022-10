Thurgau: Wärmeverbund besser als viele Einzelheizungen

Thurgau Negativseite des Wärmepumpen-Booms: Ein Verbund ist stärker als viele Einzelne Die starke Nachfrage nach einem Ersatz für Gas- und Ölheizungen könnte zu einer Fehlentwicklung führen, warnt Paul Koch, SVP-Kantonsrat und Vertreter der Holzbranche. Denn ein Wärmeverbund verwertet Energie effizienter als viele Einzelheizungen. Thomas Wunderlin 18.10.2022, 17.00 Uhr

Wärmepumpe auf einem Balkon. Alex Spichale/CH Media

Wer jetzt noch vor dem Winter seine Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen will, der kommt zu spät. Die Hersteller können die Nachfrage nicht decken. Wegen der steigenden Energiepreise, des Ukraine-Kriegs und der Klimaerwärmung möchten viele Hauseigentümer von den fossilen Energieträgern weg.

Paul Koch, SVP-Kantonsrat und Präsident von Lignum Ost, sieht im flächendeckenden Ausbau von Wärmepumpen und Einzelheizungen allerdings auch Gefahren.

Viele Einzelheizungen nahe beisammen sind ineffizient

Diese widersprechen «einem nachhaltigen und effizienten Umbau der Wärmeversorgung unseres Gebäudeparks», schreibt Koch in einer Einfachen Anfrage. Er sieht ein Problem in Gebieten mit hoher Energiedichte, also in dicht besiedelten Gebieten.

Paul Koch, SVP, Revierförster, Präsident Lignum Ost. Donato Caspari

Wenn dort viele einzelne Gebäude autonom beheizt würden, sinke der Anreiz für die Erstellung von Wärmeverbünden. Das ist laut Koch problematisch. Einerseits sinke die Effizienz als Ganzes, anderseits gefährde die einseitige Umstellung auf Wärmepumpen die stabile Stromversorgung in Kälteperioden. Das mache von Stromimporten abhängig.

Vom Regierungsrat will Koch wissen, ob er sich dieser Probleme überhaupt bewusst ist und ob er gegebenenfalls etwas dagegen unternehme.

Fördergelder nur für Gebiete ohne Wärmeverbund

Mit seinem Fragenkatalog schlägt SVP-Kantonsrat Koch vor, dass der Kanton in Absprache mit den Gemeinden Wärmeverbünde aktiv fördert. Fördergelder für Wärmepumpen soll er auf Gebiete begrenzen, wo keine Wärmeverbünde vorgesehen sind.

Die Polizei warnt: Holzöfen sind brandgefährlich Unvorsichtigkeit oder Mängel an Holzfeuerungsanlagen können zu gravierenden Bränden führen. Die Kantonspolizei Thurgau mahnt zur Vorsicht und weist auf den richtigen Umgang hin. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau empfiehlt in einer Medienmitteilung dringend, die nachfolgenden Hinweise im Umgang mit Feuerungsanlagen zu beachten: • Mit Holz befeuerte Öfen sollten regelmässig fachmännisch kontrolliert und das Kaminrohr durch einen Kaminfeger gereinigt werden, da es ansonsten zu einem Kaminbrand kommen kann. • Neue Ofen-Konstruktionen müssen vor der Inbetriebnahme behördlich bewilligt und abgenommen werden. • Brennbare Materialien wie Möbel, Dekorationen gehören nicht in die Nähe der Hitzequelle. • Ein Gitter oder ein Metallvorhang bei Cheminées schützt vor Funkenwurf. • Die Funktion des Ofens regelmässig kontrollieren und allfällige Störungen umgehend beheben lassen. • Nur trockenes und unbehandeltes Holz verbrennen. • Aschereste über mehrere Tage ausglühen lassen oder ausschliesslich in feuerfestem Behälter auf nicht brennbarer Unterlage aufbewahren. (wu)