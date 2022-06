Nach Bankrott: Thurbo führte 2002 die Mittelthurgaubahn weiter

Thurgau Nach dem Konkurs ging es nahtlos weiter: Vor 20 Jahren wurde aus der Mittelthurgaubahn Thurbo Vor 20 Jahren übernahm die Thurbo AG den Betrieb der Mittelthurgaubahn. Diese hatte bei der Modernisierung der Seelinie eine gesamtschweizerische Pionierrolle übernommen, sich dabei aber überfordert. Werner Müller, ehemaliger Leiter der Abteilung öffentlicher Verkehr, blickt zurück. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Depot in Weinfelden werden die Schriftzüge Mittelthurgaubahn durch Thurbo überklebt. Bild: Esther Simon

(29. November 2002)

Geht es der Thurbo gut?

Werner Müller: Sie hat letztes Jahr einen kleinen Gewinn erzielt. Die Passagierzahlen steigen wieder nach der Pandemie. Wir haben 107 neue Fahrzeuge bei Stadler bestellt. Die Einsprache ist vom Tisch. Das erste Fahrzeug sollte im Lauf des Jahres 2026 auf die Schiene kommen.

Werner Müller, Verwaltungsrat Thurbo AG. PD

Wie sehen Sie rückblickend die Gründung der Thurbo? Die Mittelthurgaubahn (MThB) unter Direktor Peter Joss ging in Konkurs und Ihr Chef, Regierungsrat Hermann Lei, trat zurück.

Zum Rücktritt von Hermann Lei äussere ich mich nicht. Das war eine politische Frage.

Lei war zugleich MThB-Verwaltungsratspräsident.

Die Problematik bestand darin, dass er beim Kanton zusammen mit dem Bund Aufträge vergab und andererseits bei der Mittelthurgaubahn Empfänger dieser Aufträge war. Der Thurgau nahm dann als erster Kanton die Entflechtung von Transportunternehmen und Besteller vor.

Konkurs und Neuanfang Anfang Juni 2002 wurden die schweren Finanzprobleme der Mittelthurgaubahn (MThB) bekannt; im Vorjahr hatte sie 30 Millionen Franken Verlust eingefahren. Am 10. Juni 2002 erklärte FDP-Regierungsrat Hermann Lei deswegen seinen Rücktritt. Die neu gegründete Thurbo AG mit Sitz in Kreuzlingen übernahm im Dezember 2002 den Betrieb der MThB-Linien. (wu)

Bedauern Sie das Ende der MThB?

Der grosse Verdienst der Mittelthurgaubahn war, dass sie die Seelinie modernisiert und ein neues Zeitalter des Regionalverkehrs mit schweizweiter Wirkung eingeläutet hat. Damals erwachten die SBB, aha, man kann den Regionalverkehr auch anders betreiben. Leider entstanden dabei finanzielle Probleme. Man erschrak damals. Aber wenn man sieht, was daraus entstanden ist, muss man sagen: Es war ein Glücksfall, dass die Thurbo parat war und sich so gut entwickeln konnte.

Wie war das möglich?

Die SBB liessen die Tochter an der langen Leine. Sie gaben ihr viele Freiheiten, damit sie sich entwickeln konnte. Immer mit dem Ziel, die Kostenführerschaft im regionalen Eisenbahnverkehr, Normalspurbahn, zu haben. Das hat die Thurbo dank innovativer, schlanker Geschäftsstelle sowie kostenoptimierten Betriebskonzepts mit kurzen und längeren Zügen bisher immer erreicht. Und ganz wichtig: Thurbo hat motivierte Mitarbeitende, die sich stark mit ihrer Unternehmung identifizieren. Und nicht zuletzt ist Thurbo in der Ostschweiz gut verankert und hat sich als Freizeitbahn einen Namen gemacht.

Kann man überhaupt von einem Markt sprechen?

Ja, der Markt ist vorhanden. Besteller können seit der Revision des Eisenbahngesetzes 1996 Bahn- und Buslinien ausschreiben. Das hat alle Transportunternehmungen angespornt, gute und kostengünstige Leistungen zu erbringen. Entscheidend war, dass die Mittelthurgaubahn und dann die Thurbo auf Gelenktriebwagen gesetzt haben. Mit diesen Low-Cost-Fahrzeugen war es möglich, in ländlichen Regionen den Halbstundentakt einzuführen.

Ein Gelenktriebwagen der Thurbo fährt bei Mammern dem Untersee entlang. Martin Bennett

Könnte denn eine andere Bahn die Thurbo-Linien übernehmen?

Die SOB beispielsweise ist auch in der Ostschweiz tätig und würde sicher gern zusätzliche Linien fahren. Der Wettbewerb besteht. Die Besteller fühlten sich aber bisher nie genötigt, die Linien auszuschreiben, da sie mit dem Angebot und dem Preis der Thurbo zufrieden sind.

Das war 1996 anders, als das Bundesamt für Verkehr den SBB die Seelinie Schaffhausen–Romanshorn entzog.

Das Bundesamt bat die Mittelthurgaubahn und die SBB, Offerten einzureichen. Sie sollten sich Gedanken machen, wie man den Regionalverkehr künftig betreiben kann. Daraus ging die Mittelthurgaubahn unter Direktor Peter Joss klar als Sieger hervor. Die SBB nahmen an, dass man im Regionalverkehr kein Geschäft machen kann.

Drängten Sie als Leiter der Abteilung öffentlicher Verkehr des Kantons Thurgau auf eine Verbesserung der Seelinie?

Nein. Das passierte nicht durch unsere Intervention. Das Bundesamt wollte selber Wettbewerb in den Regionalverkehr bringen. Wir konnten aber Stellung nehmen zu den beiden Offerten. Die SBB wollten einfach mit bestehendem Rollmaterial einen normalen Stundentakt fahren. Die Mittelthurgaubahn bot an, mit neuem, kostengünstigem Rollmaterial zu fahren.

Mit den Gelenktriebwagen von Stadler.

Diese fuhren da schon im Berner Seeland, aber als Schmalspurbahn. Die Mittelthurgaubahn bot auch an, die Seelinie zu automatisieren, wodurch sie weniger Personal an den Bahnhöfen benötigte. Man musste bis dahin noch jede Weiche vom Stellwerk her von Hand stellen. Die Mittelthurgaubahn wollte den Halbstundentakt einführen und zusätzliche Haltestellen bauen.

So erhielt sie den Auftrag.

Die Mittelthurgaubahn ist dann gewachsen, nämlich mit der Seehas-Linie nach Singen und Engen. Sie bekam finanzielle Probleme und musste liquidiert werden. Die Mittelthurgaubahn und die SBB hatten sich zuvor schon Gedanken gemacht über eine Regionalbahn Ostschweiz. Das war der grosse Vorteil. Die Reisenden spürten nicht, dass es die Mittelthurgaubahn nicht mehr gab. Es gab eine Nachfolgegesellschaft, die Thurbo, die 90 Prozent der SBB gehört und 10 Prozent dem Kanton Thurgau. Der Thurgau brachte seine Darlehen ein, die er an die Infrastruktur der Mittelthurgaubahn geleistet hatte.

Ein Gelenktriebwagen der Mittelthurgaubahn fährt bei Bussnang durch. Reto Martin

(14. Oktober 2002)

Die Thurbo profitiert heute von günstigen Darlehen der SBB. Hätte so nicht auch die Mittelthurgaubahn überleben können?

Nein, das hat einen ganz andern Bezug. Die Mittelthurgaubahn kam in finanzielle Probleme und eine Abhängigkeit von der SBB, weil sie zu viel aufs Mal wollte.

Dann war die Offerte, mit der die MThB die Seelinie gewann, ein Dumpingangebot?

Nein, das kann man nicht sagen. Sie hatte einfach die Finanzierung nicht im Griff.

Zur Person Werner Müller. Jahrgang 1952. Aufgewachsen in Güttingen, lebt in Frauenfeld. Mitarbeiter der Thurgauer Kantonsverwaltung von 1974 bis 2017, zuletzt als Leiter der Abteilung öffentlicher Verkehr und Tourismus. Seither Vertreter des Kantons Thurgau im Verwaltungsrat der Thurbo AG. (wu)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen