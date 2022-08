Thurgau: Obstbauern sorgen sich um sinkenden Apfelkonsum

Thurgau Mango und Kaki bedrängen den Apfel: Ausserdem essen immer mehr Leute kaum noch Früchte und Gemüse Benno Neff, Geschäftsführer der Tobi Seeobst AG, nimmt Stellung zum kontinuierlich sinkenden Apfelkonsum in der Schweiz. Nach seiner Meinung ist die Konkurrenz besser geworden: Exotische Früchte sind häufiger im Angebot, auch Heidelbeeren. Äpfel werden hingegen in den Regalen schlecht platziert. Thomas Güntert Jetzt kommentieren 23.08.2022, 18.00 Uhr

Benno Neff sorgt sich um den Absatz der wichtigsten Thurgauer Frucht. Bild: Thomas Güntert

Herr Neff, wie ist die aktuelle Lage auf dem Apfelmarkt?

Benno Neff: Die Ernte 2021 ist auf einem marktkonformen Stand gestartet. Nach einem monatelangen schlechten Verkauf sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir uns fragen müssen, wo unsere Apfelkonsumenten hingegangen sind.

Haben Sie Hinweise?

Eine Umfrage des deutschen Agrarmarktinstituts belegt einen europaweiten Rückgang vom Apfelkonsum von 1,5 Prozent pro Jahr, was etwa 150'000 Tonnen entspricht. In der Schweiz gibt es keine offiziellen Zahlen, doch der Apfelkonsum geht auch bei uns trotz steigender Bevölkerungszahlen zurück.

Was sind die Gründe dafür?

Wir sind nicht schlechter, aber die Konkurrenz ist besser geworden. Zudem ist «Lieber schnell als gesund» der neue Trend. Das Forschungsinstitut GFS Bern hat bei einer Umfrage festgestellt, dass im Jahr 2017 rund 12 Prozent der Schweizer Bevölkerung am Tag einmal oder keine Früchte und Gemüse assen. Im Jahr 2022 waren es bereits 37 Prozent. Diejenigen, die täglich fünf und mehr Portionen Obst und Gemüse konsumieren, gingen von 19 Prozent auf 9 Prozent zurück. Zudem sind die Konsumenten in den Einkaufsgewohnheiten spontaner geworden und es wird nicht mehr so bewusst eingekauft. Ein weiterer Grund für den rückläufigen Apfelkonsum entsteht dadurch, dass Kernobst in der meisten Zeit des Jahres in den hinteren Regalen platziert wird. Der Einkaufswagen ist voll, bis der Konsument bei den Äpfeln ist.

Was sind die Hauptkonkurrenten im Früchteregal?

Mango und Kaki sind in den letzten zehn Jahren neu auf den Markt gekommen. Nachdem Mango lange ein Exotenprodukt war, habe ich mittlerweile das Gefühl, dass es in der Schweiz mittlerweile ein Grundnahrungsmittel ist. Ein Drittel der Konsumenten, die vor ein paar Jahren die Kaki gar nicht kannten, kauft sie heute für zwei Franken das Kilo. Auch Heidelbeeren sind extrem gefragt, da sie durch die fehlenden Importzölle recht günstig, gut haltbar und zwölf Monate verfügbar sind. Durch nähere Anbaugebiete und neue Sorten gibt es auch das ganze Jahr hindurch Himbeeren und Clementinen.

Wie kann man den Apfelkonsum wieder fördern?

Es nützt nichts, die Faust im Sack zu machen oder den Kopf in den Sand zu stecken, wir müssen Lösungen finden. Wir müssen die richtige Sorte zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Qualität anbieten und die Konsumenten mit einem vielfältigen Angebot von einer günstigen Qualität über den nachhaltigen Apfel bis hin zur exklusiven Clubsorte bedienen.

Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial?

Wir haben eine steigende Nachfrage bei Bioäpfeln. In dieser Saison wussten wir kaum, wohin mit dem konventionellen Gala, und gleichzeitig mussten Biogala importiert werden. Wir brauchen weitere Betriebe, die auf Bio umstellen.

Wie wird die Apfelernte in diesem Jahr?

Benno Neff isst im Jahresdurchschnitt täglich einen Apfel. Bild: Thomas Güntert

In der Schweiz wird eine durchschnittliche Apfelernte erwartet. Es gibt allerdings grosse regionale Unterschiede. In der Ostschweiz erwarten wir eine gute Ernte, die etwa 10 Prozent grösser ausfallen wird als im letzten Jahr. Das schöne Wetter und die vielen Sonnenstunden tragen dazu bei, dass die Äpfel dieses Jahr auch sehr aromatisch und geschmackvoll sind.

Es heisst «An apple a day keeps the doctor away» – essen Sie täglich einen Apfel?

Im Jahresschnitt schon. In unserem Betrieb in Bischofszell kann ich mir ja jeden Tag den Besten aussuchen.

