Demokratie: Kritik an der katholischen Landeskirche Thurgau

Thurgau Kritik an der katholischen Landeskirche: «Ein Vorgehen ohne demokratischen Prozess ist nicht zeitgemäss» Die Thurgauer Katholiken stehen vor einer grossen Veränderung. Die heute 48 Pfarreien und 38 Kirchgemeinden sollen zu fünf Netzwerken mit je vier bis sechs Kirchgemeinden und Pfarreien zusammengefasst werden. Das Vorhaben stösst nicht nur auf Gegenliebe. Kritisiert wird vor allem die bisher fehlende Mitsprache der Betroffenen. Hans Suter Jetzt kommentieren 14.10.2022, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die katholische Landeskirche Thurgau möchte die Pfarreien und Kirchgemeinden neu ordnen, um dem Fachpersonalmangel besser begegnen zu können. Im Bild die katholische Kirche in Bussnang. Bild: Nana Do Carmo

Bis 2012 hatte der Thurgau 54 katholische Kirchgemeinden. Heute sind es 38. Dereinst sollen es nur noch 25 Kirchgemeinden sein. Das sieht die Vision «dual kongruent 2030–2040» des katholischen Kirchenrats des Kantons Thurgau und des Bischofsvikariats St.Viktor vor. Dieser Vision folgend soll sich auch die Zahl der Pfarreien reduzieren, von heute 48 (ursprünglich gar 56) auf ebenfalls 25.

Fünf Pfarreien würden demnach eine Kirchgemeinde bilden. In drei Bezirken (im Projekt als Netzwerke) bezeichnet) gäbe es fünf Kirchgemeinden, in je einem Bezirk vier beziehungsweise sechs Kirchgemeinden. Damit wären die Pfarreien und die Kirchgemeinden deckungsgleich (kongruent). Die fünf Netzwerke wiederum orientieren sich geografisch an den fünf politischen Bezirken, wie sie im Kanton Thurgau seit 2001 bestehen (siehe Grafik). Deshalb trägt die Vision die Bezeichnung «dual kongruent». Die Wahlkreise der Synode (katholisches Parlament im Thurgau) sind bereits deckungsgleich mit den Bezirken.

Treiber dieser Entwicklung ist der zunehmende Mangel an Fachpersonal. «Kirchliche Dienste, die an eine Priesterweihe gebunden sind oder die eine theologisch ausgebildete Seelsorgeperson bedingen, können aus personellen Gründen je länger je weniger in allen Pfarreien gleichzeitig angeboten werden», heisst es in der Vision. Die neu zu schaffenden fünf Netzwerke mit je vier bis sechs Kirchgemeinden sollen deshalb so ausgelegt werden, dass die fundamentalen Leistungen der Kirche für alle im Netzwerk lebenden Menschen gewährleistet sind.

«Warum funktionierende Strukturen wieder auflösen?»

Einige der vorgeschlagenen Pfarreien bilden bereits heute einen Pastoralraum. Andere hingegen würden auseinandergerissen. Zum Teil noch bevor sie sich nach aufwendiger Integrationsarbeit richtig etablieren konnten. Ein solches Beispiel ist der Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur. 2018 haben die neun Pfarreien Bettwiesen, Bussnang, Heiligkreuz, Lommis, Leutmerken, Schönholzerswilen, Welfensberg, Wertbühl und Wuppenau einen gemeinsamen Pastoralraum gebildet. Zudem haben Leutmerken, Bussnang, Wertbühl und Schönholzerswilen kürzlich einer Kirchenfusion zugestimmt.

Paul Rutishauser, Präsident Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur. Bild: Donato Caspari

Würde die Vision «dual kongruent 2030–2040» wie geplant umgesetzt, käme es zu einer Spaltung. Ein Teil würde neu dem Netzwerk Thurgau Mitte (Bezirk Weinfelden) zugeordnet, der andere dem Netzwerk Thurgau Süd (Bezirk Münchwilen). «Wir verstehen nicht, weshalb man eine gut funktionierende Struktur nach so kurzer Zeit wieder auflöst, beziehungsweise auseinanderreisst», sagt Paul Rutishauser. Er ist Präsident des Kirchgemeindeverbands (KGV) Nollen-Lauchetal-Thur und hat die Errichtung des Pastoralraums vorangetrieben und umgesetzt.

Rutishauser ist indes kein Fundamentalgegner des Projekts: «Dass die katholische Landeskirche Thurgau und das Bistum an dieser Vision arbeiten, unterstützen wir grundsätzlich.» Es sei wichtig, dass sich der Kirchenrat und das Bistum Gedanken über die Zukunft machen. Störend sei jedoch die Art und Weise. «Das Vorgehen erachten wir nicht als zeitgemäss», kritisiert Rutishauser. Die demokratischen Prozesse unter Mitsprache des Volkes seien nicht genügend gewürdigt worden. Bereits bei der Festlegung der heutigen Pastoralräume vor 10 bis 20 Jahren sei die Basis nicht einbezogen worden. «Bis heute sieht man, wie harzig die Umsetzung vorangekommen ist», sagt Rutishauser. Er sei mit dieser Kritik im Thurgau nicht alleine.

«Wir hätten uns gewünscht, dass die direktbetroffenen Pastoralraumleitenden und Kirchgemeinden zu einem früheren Zeitpunkt miteinbezogen worden wären und nicht erst jetzt bei der Vernehmlassung.»

Rolle von nicht geweihten Mitarbeitenden stärken

Rutishauser will aber nicht einfach kritisieren, er bringt auch einen Lösungsvorschlag ein. «Wir schlagen vor, dass auf Kantonsebene eine Arbeitsgruppe bestehend aus Kirchenrat, Bistum, Seelsorgenden, Behördenmitgliedern und Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern zusammengestellt wird.» Diese soll verschiedene Möglichkeiten erarbeiten, welche dann an einer Behördentagung und danach mit den Kirchgemeindemitgliedern diskutiert werden. «Dies wäre Basisdemokratie, wie wir sie verstehen. So kann ein Angebot entstehen, das den Bedürfnissen der Basis entspricht.»

Paul Rutishauser verweist noch auf einen anderen wesentlichen Punkt: «Wir sind der Meinung, dass sich das Bistum Basel und die katholische Kirche auch Gedanken darüber machen müssen, welche Rolle nicht geweihten Mitarbeitenden und in der Seelsorge Tätigen ohne bischöfliche Missio zugedacht wird.» Ebenso, welche Aufgaben dem genannten Personenkreis auch im sakramentalen Bereich übertragen werden sollten.

«Das Problem lösen wir nicht, indem wir den Geweihten flächenmässig immer grössere Räume zuweisen.»

Eingaben aus der Vernehmlassung werden analysiert

Urs Brosi, scheidender Generalsekretär katholischen Landeskirche Thurgau. Bild: Arthur Gamsa

Die Kirchgemeinderäte wurden im Mai über die Vision «dual kongruent 2030-2040» in Kenntnis gesetzt und hatten bis Ende September Zeit zur Stellungnahme. Wie es weitergeht, ist derzeit offen. Laut Urs Brosi, scheidender Generalsekretär der katholischen Landeskirche, müssten zuerst die Eingaben in der Vernehmlassung analysiert und eingeordnet werden. «Dabei wird sich zeigen, welche Basis wir für unsere Vision haben.»

Der Kirchenrat ist sich der Herausforderung bewusst: «Mit 80’000 Mitgliedern im Thurgau sind wir immer noch eine grosse Organisation.» Da liessen sich grundlegende Veränderungen nicht einfach mir nichts, dir nichts umsetzen. Vielmehr sei vorstellbar, mit einem der fünf Räume als Pilotprojekt zu starten und Erfahrungen zu sammeln. Die Projektgruppe kann sich vorstellen, dass dazu das Netzwerk Thurgau Süd (Bezirk Münchwilen) auserwählt werden könnte. Damit wäre der von Paul Rutishauser geleitete Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur betroffen.

Detaillierte Aussagen zur erfolgten Vernehmlassung will die Landeskirche erst nach der Auswertung machen, wie es auf Anfrage heisst. Beim zuständigen Bischofsvikariat St.Viktor in Luzern war infolge personeller Abwesenheiten noch keine Stellungnahme möglich.

Vision für den Zeitraum ab dem Jahr 2030

Die sich rasch verschärfende Personalsituation der katholischen Kirche, aber auch der sich längerfristig abzeichnende Rückgang an Mitgliedern und damit an finanziellen Mitteln, erfordern Massnahmen. Deshalb hat der katholische Kirchenrat des Kantons Thurgau und eine Vertretung des Bischofs von Basel miteinander eine Vision für die Organisation und Arbeitsweise der katholischen Kirche im Thurgau für den Zeitraum ab 2030 erarbeitet. Der Titel der vorgestellten Vision «dual kongruent» verweist gemäss der Website der Landeskirche (www.kath-tg.ch/dual-kongruent) auf das Ziel, «dass die Pfarreien und Kirchgemeinden deckungsgleich (kongruent) sein» sollen.

Es soll im Thurgau rund 25 vom Bischof errichtete Pfarreien geben, für die entsprechend viele Kirchgemeinden bestehen. Durch die Pastoralraumbildung sei dieses ursprüngliche 1:1-Verhältnis von kirchlichen (Pfarreien) und staatskirchenrechtlichen (Kirchgemeinden) Körperschaften mehrheitlich verloren gegangen, heisst es weiter. Der Kirchenrat (früher Kirchenvorsteherschaft) möchte das ursprüngliche Verhältnis wiederherstellen, aber neu mit der Richtgrösse 25. Denn die Pfarreien und Kirchgemeinden sollen grösser verstanden werden als bisher.

Die 25 Pfarreien sollen kirchliches Leben vor Ort ermöglichen. Dazu wird es neben engagierten Gläubigen auch neues Personal brauchen: «Das Ziel besteht darin, Personen mit einer christlichen Grundkompetenz und spirituellen Verankerung sowie mit dem nötigen pastoralen Know-how als Netzwerkerin oder Netzwerker vor Ort zu beauftragen.» Kirchenrat und Bistumsleitung gehen davon aus, dass sich vermehrt Menschen im mittleren Lebensalter für eine solche Aufgabe gewinnen lassen. Da für diese Personen ein langes universitäres Theologiestudium häufig nicht mehr angezeigt ist, wird eine kürzere und praxisbezogene Ausbildung angestrebt. Die Netzwerker sollen in Teams arbeiten und von Coaches begleitet werden.

Die Dienste von Priestern und Theologinnen sollen stärker als bisher auf einzelne wenige zentrale Orte begrenzt werden. Denn es sei nicht möglich, mit immer weniger Fachpersonal in der ganzen Fläche präsent zu sein. So sollen je drei bis fünf Pfarreien auf eine Zentrumspfarrei bezogen werden. Die Vision sieht eine Einteilung vor, die sich an der Bezirkseinteilung des Kantons orientiert. Pro Bezirk soll es eine Zentrumspfarrei geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen