Thurgau gegen Zulassungsbeschränkung für deutsche Hausärzte

Thurgau Konstanzer Kinderärztin müsste in der Schweiz wieder als Assistenzärztin arbeiten: Zulassungshürde soll fallen Jeder vierte Thurgauer Arzt ist älter als 60 Jahre. Der Mangel an Hausärzten wird sich in den nächsten Jahren verstärken. Der Bund hat dazu noch die Zulassung ausländischer Hausärzte erschwert. Der Kanton Thurgau setzt sich dafür ein, dass die neue Regelung aufgehoben wird. Bis dahin hält er sich jedoch daran. Thomas Wunderlin 27.07.2022, 05.30 Uhr

Die Ärztedichte ist im Thurgau in den letzten 20 Jahren gestiegen; bei Hausärzten herrscht dennoch Mangel. Bild: Benjamin Manser

Als ob der drohende Hausärztemangel im Thurgau nicht genügen würde, hat der Bund Anfang Jahr den Zuzug ausländischer Ärzte gebremst. Auch wenn sie die übrigen Voraussetzungen erfüllen, müssen sie vor der Praxisübernahme drei Jahre an «einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte» gearbeitet haben, also meist in einem Schweizer Spital.

Konstanzerin erhält keine Zulassung

Die Folge erklärt der Regierungsrat in der Beantwortung einer Interpellation von Kurt Baumann (SVP, Sirnach): «Dies bedeutet, dass selbst eine sehr gut ausgebildete und seit 20 Jahren in Konstanz tätige Kindermedizinerin, die ihre Aus- und Weiterbildung in Deutschland absolviert hat, neu nicht mehr in Kreuzlingen zugelassen werden dürfte, obwohl sie sogar Dialekt beherrscht.»

Auch der Interpellant Baummann sagt:

Kurt Baumann, SVP Sirnach. Bild: Andrea Tina Stalder

«Deutsche Hausärzte wollen nicht in die Schweiz kommen, wenn sie hier nochmals drei Jahre als Assistenzarzt arbeiten müssen.»

Als Assistenzarzt arbeite man nach Abschluss des Staatsexamens, um die ersten Sporen abzuverdienen.

Der Regierungsrat unterstützt deshalb eine parlamentarische Initiative, die die Nationalratskommission für soziale Sicherheit und Gesundheit am 22. Mai beschlossen hat. Sie will die dreijährige Weiterbildungspflicht an einer schweizerischen Klinik aufheben, sofern eine Unterversorgung bei Haus- oder Kinderärzten nachgewiesen ist.

Dafür ist eine Ergänzung von Artikel 37 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) nötig. «Das Bundesparlament sollte diese Bestimmung dringend anpassen», schreibt der Regierungsrat. Er versichert, dass er sich bereits in der Vernehmlassung zusammen mit andern Kantonen und der Gesundheitsdirektorenkonferenz dagegen gewehrt habe.

Zwischen 2000 und 2018 hat die Ärztedichte im Thurgau um 28 Prozent zugenommen, schweizweit nur um 17 Prozent. Von einem allgemeinen Fachärztemangel kann deshalb nicht gesprochen werden.

Ein solcher besteht jedoch bei der Grundversorgung, also den Hausärzten, wozu Allgemeine Innere Medizin, Praktische Ärzte und Kinder- und Jugendmedizin zählen. Diese Situation wird sich laut Regierungsrat auch ohne zusätzliche Einschränkung in den nächsten Jahren aufgrund vieler Pensionierungen verschärfen: «Jeder vierte Arzt ist älter als 60 Jahre.»

Für jeden abtretenden Arzt braucht es anderthalb neue

Verstärkt werde der Mangel durch den zunehmenden Wunsch nach Teilzeitarbeit. Das bedeute, dass eine in Pension tretende Person durch rund 1,5 nachfolgende Ärzte ersetzt werden müsse.

Eine «gewisse Wirkung» zur Behebung des Grundversorgermangels haben laut Regierungsrat Massnahmen wie Erhöhung der Studienplätze, höhere Attraktivität für den Haus- und Kinderarztberuf und neue Arbeitszeit- und Praxismodelle.

Möglicherweise ist bereits bei der jetzigen Rechtslage eine teilweise Ausnahme von der Zulassungsbeschränkung «unter fachlicher Aufsicht» möglich, wie er weiter ausführt. Der Kanton Zürich habe dazu ein Gutachten eingeholt. Die Ostschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz werde diesen Herbst diskutieren, ob sie der Auslegung des Rechtsgutachtens folgen wolle.

Thurgau setzt restriktive Zulassung genau um

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin ist diesbezüglich skeptisch, wie er auf Anfrage erklärt. Er setze aber darauf, dass der Bund auf Anfang 2023 die Anfang 2022 eingeführte Einschränkung der Zulassung wieder aufhebt.

Regierungsrat Urs Martin, SVP. Bild: Donato Caspari

Martin lehnt es ab, das Gesetz zu umgehen, wie es gewisse Kantone täten. Er habe von Rumänen gehört, die nie in der Schweiz gearbeitet und doch die Zulassung erhalten hätten.

Dass der Thurgau diesbezüglich restriktiv ist, bestätigt der Interpellant Baumann. Das Thurgauer Gesundheitsamt habe selbst einer deutschen Hausärztin die Zulassung verweigert, die zuvor im Kanton Luzern gearbeitet habe. Ein Thurgauer Hausarzt, der in Pension gehe, habe ihr seine Praxis übergeben wollen.