Thurgau: Kremationen viel häufiger als Erdbestattungen

Thurgau Klimaschutz nach dem Tod: Krematorien bemühen sich aufgrund der Energiemangellage um Ökologie Kremation ist die weitaus am meisten gewählte Bestattungsart im Kanton Thurgau. Das gilt auch für eine katholische Gemeinde wie Fischingen. Das Krematorium Winterthur, das mit über 30 Thurgauer Gemeinden zusammenarbeitet, hat seinen Gasverbrauch angesichts der Mangellage gesenkt. Thomas Wunderlin 28.10.2022, 05.30 Uhr

Friedhof Bischofszell: Erdbestattungen sind heutzutage die Ausnahme. Belinda Schmid

Obwohl die Erdbestattung der christlichen Tradition entspricht, werden heute die meisten Verstorbenen in der Schweiz und im Thurgau kremiert. Das Verbrennen der Leichen verbreitete sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Dabei dürften gesundheitlich-hygienische Gründe ebenso eine Rolle gespielt haben wie die Platzersparnis der Urnenbeisetzung.

In Frauenfeld herrschen Kremationen zu rund 95 Prozent vor, schätzt Erika Schmed Schelling, Bereichsleiterin Bestattungsamt. Erdbestattungen seien am ehesten bei katholischen Italienern üblich.

In Romanshorn gab es nach Angaben von Mediensprecher Rolf Müller seit 2019 bis heute 417 Bestattungen. Davon waren 33 Erdbestattungen, was acht Prozent ergibt.

In Fischingen, wo 43 Prozent der Einwohner der Römisch-katholischen Kirche angehören, betrug der Anteil Erdbestattungen im selben Zeitraum 18 Prozent; nach Angaben von Hedwig Schick, Leiterin des Bestattungsamts, gab es seit 2019 67 Feuerbestattungen und 15 Erdbestattungen.

Im Thurgau werden nur Tiere kremiert

Angesichts der Klimaerwärmung und der Energiemangellage stellt sich die Frage, wie sich eine Kremation in dieser Hinsicht auswirkt. Dazu könne er keine Informationen geben, teilt Martin Eugster, Chef des Amts für Umwelt, mit. Im Thurgau gebe es lediglich ein Tierkrematorium, das regelmässig kontrolliert werde. Bei Humankrematorien werde der Ausstoss von CO 2 zwar mitgemessen, aber nicht als Schadgas im Sinne der Luftreinhalteverordnung beurteilt. Ihr Anteil sei wohl gering im Verhältnis zu denjenigen von fossilen Heizanlagen und Verkehr.

Das Winterthurer Krematorium Rosenberg arbeitet mit 30 bis 40 Thurgauer Gemeinden zusammen, erklärt die Kommunikationsbeauftragte Annette Hirschberg in Absprache mit Beat Kunz, Leiter Stadtgrün. Mit einigen besteht eine vertraglich geregelte Zusammenarbeit, andere nützen das Krematorium Winterthur gelegentlich. In Winterthur werden jährlich rund 3000 Verstorbene kremiert. Davon kommen 600 bis 700 aus dem Thurgau.

Aufgrund der Energiemangellage betreibt das Krematorium Winterthur seit August nur noch eine der beiden Ofenlinien und hat dadurch den Gasverbrauch um rund einen Viertel reduziert, nämlich von durchschnittlich 39 auf 30 Kubikmeter pro Kremation.

Zum Vergleich: 300-mal kochen 30 Kubikmeter Gas entsprechen rund 300 kWh; um ein Abendessen für vier Personen zu kochen, benötigt man rund 1 kWh. (wu)

Um dies zu erreichen, sind die Betriebszeiten um fünf Stunden pro Tag verlängert worden. Statt von 6 bis 18 Uhr läuft der Ofen jetzt von 5 bis 22 Uhr. Die relativ hohe Einsparung kommt daher, dass das Aufheizen eines Ofens viel Energie benötigt. Bei einem Ofen fällt dies jetzt weg.

Möglich geworden sei dies dank einem Entgegenkommen der Mitarbeiter; für sie bedeute die Ausdehnung der Betriebszeiten eine Belastung, erklärt die Kommunikationsbeauftragte.

Das Krematorium Winterthur hatte diese Umstellung für die Zeit einer bevorstehenden Revision ohnehin geplant. Angesichts der Energiekrise wurde sie vorgezogen. Durch die Sanierung werden laut Hirschberg «die Emissionen wie auch der Gasverbrauch nochmals markant sinken». Offen sei, ob die verlängerten Betriebszeiten danach beibehalten werden.

Über eine verlässliche vergleichende Ökobilanz Erd-/Feuerbestattung verfügt das Krematorium Winterthur nicht. Hirschberg weist darauf hin, dass auch bei der Verwesung CO 2 entsteht.

Krematorium heizt Verwaltungsgebäude

Verbessert werde die CO 2 -Bilanz der Kremationen dadurch, dass in Winterthur mit der Abwärme des Krematoriums diverse Verwaltungsgebäude, Gewächshäuser und eine Privatschule beheizt werden. In eine Ökobilanz eingerechnet werden müsste auch der geringere Pflegeaufwand für Urnengräber über 20 Jahre. Zudem können mit Urnen Grabarten gewählt werden, die gar keinen Pflegeaufwand benötigen. Eine Feuerbestattung sei für viele Angehörige zudem einfacher, weil die Bestattung weniger kurze Fristen habe.

Da sich die Stadt Zürich das Ziel einer 2000-Watt-Gesellschaft gesetzt hat, hat sie 2018 in einer Studie versucht, eine vergleichende Ökobilanz zu erstellen. Darin werden Bestattungen als «sensibler Bereich» bezeichnet:

«In Zusammenhang mit Sterben und Tod soll der Gedanke an Ökobilanzierungen und Effizienz nicht im Vordergrund stehen.»

Ob Erd- oder Urnenbestattung, sei «ökologisch nicht bedeutend». Wichtiger sei, ob der Blumenschmuck mit dem Flieger transportiert worden sei und ob die Kapelle beheizt werde. Man müsse die Verhältnismässigkeit wahren. Eine Standardbestattung in Zürich verursache eine ebenso grosse Umweltbelastung, wie zwölf Tage zu leben. Durch Optimierungen können diese halbiert werden. Wichtiger sei aber das Verhalten während des ganzen Lebens.

St.Gallen feuert mit 50 Prozent Biogas

Das Krematorium St.Gallen hat sich gemäss Geschäftsbericht 2021 die Reduktion des Gasverbrauchs zum «obersten Ziel» gesetzt. Der Stiftungsrat habe dem Antrag zugestimmt, ab sofort 50 Prozent des «deutlich teureren Biogases» zu verwenden. Wie in Winterthur weiss man auch hier: «Mit möglichst vielen Einäscherungen pro Ofen und kürzeren Abkühlungszeiten lässt sich der Gasverbrauch reduzieren.»

