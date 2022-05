Hausärzte im Thurgau: Bald jede siebte Gemeinde ohne Praxis

Gemäss Artikel 37 des schweizerischen Krankenversicherungsgesetzes (KGV) gelten für Ärztinnen und Ärzte und besondere Voraussetzungen. In Art. 37 KVG steht in den Absätze 1 bis 3 wörtlich:

1 Leistungserbringer nach Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe a (gemeint sind Ärztinnen und Ärzte, Anm. d. Red.) müssen mindestens drei Jahre im beantragten Fachgebiet an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben. Sie weisen die in ihrer Tätigkeitsregion notwendige Sprachkompetenz mittels einer in der Schweiz abgelegten Sprachprüfung nach. Die Nachweispflicht entfällt für Ärztinnen und Ärzte, welche über einen der folgenden Abschlüsse verfügen:

– eine schweizerische gymnasiale Maturität, bei der die Amtssprache der Tätigkeitsregion Grundlagenfach war;

– ein in der Amtssprache der Tätigkeitsregion erworbenes eidgenössisches Diplom für Ärztinnen und Ärzte;

– ein in der Amtssprache der Tätigkeitsregion erworbenes und nach Artikel 15 des Bundesgesetzes über die universitären Medizinalberufe (MedBG) vom 23. Juni 2006 anerkanntes ausländisches Diplom.

2 Die Einrichtungen nach Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe n (Einrichtungen, die der ambulanten Krankenpflege durch Ärztinnen und Ärzte dienen, Anm. d. Red.) werden nur zugelassen, wenn die dort tätigen Ärztinnen und Ärzte die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen.

3 Leistungserbringer nach den Absätzen 1 und 2 müssen sich einer zertifizierten Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft nach Artikel 11 Buchstabe a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2015 über das elektronische Patientendossier (EPDG) anschliessen. Unter dem elektronischen Patientendossier versteht der Gesetzgeber ein «virtuelles Dossier, über das dezentral abgelegte behandlungsrelevante Daten aus der Krankengeschichte einer Patientin oder eines Patienten oder ihre oder seine selber erfassten Daten in einem Abrufverfahren in einem konkreten Behandlungsfall zugänglich gemacht werden können». In ihrer Stellungnahme hat sich die FMH 2019 unter anderem bezüglich Sprachkompetenz kritisch mit der Gesetzesrevision auseinandergesetzt. Der Gesetzgeber habe mit dieser Ausnahmebestimmung bezweckt, dass zum Beispiel der Zürcher Arzt mit einer schweizerischen gymnasialen Maturität und Französisch im Grundlagenfach in Genf praktizieren können sollte oder der Tessiner Arzt mit Tessiner Matur und Prüfungsfach Deutsch in der Deutschschweiz keine Sprachprüfung ablegen muss. Da sei nicht mehr gegeben. (hs)