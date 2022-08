Thurgau In ihrer Existenz bedroht: Die Frauenfelder Zuckerfabrik braucht weitere Staatshilfe Die Thurgauer Regierung unterstützt einen Vorstoss von FDP-Kantonsrat Anders Stokholm. Der Thurgau soll sich in Bern mit einer Standesinitiative für weitere staatliche Unterstützungen zu Gunsten der einheimischen Zuckerproduktion starkmachen. Silvan Meile 26.08.2022, 16.30 Uhr

Die Zuckerfabrik im Westen der Stadt Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Es sind bittere Zeiten für Schweizer Zucker. Zölle müssen ihn vor billigen Importen aus dem Ausland schützen. Damit überhaupt noch genügend Rüben verarbeitet werden können, erhalten Bauern eine Anbauprämie. Dennoch müssen zusätzliche Zuckerrüben aus dem Ausland angeliefert werden, um die beiden Fabriken in Frauenfeld und Aarberg wirtschaftlich betreiben zu können.

Die Thurgauer Regierung will die inländische Zuckerproduktion auch in Zukunft staatlich protegieren. Sie ist bereit, bei der Bundesversammlung eine Standesinitiative einzureichen, «um das Bedürfnis nach einer ganzheitlichen und nachhaltigen Lösungsfindung der einheimischen Zuckerproduktion zu bestärken». Das schreibt sie in der Beantwortung einer Motion mit sechs Erstunterzeichnenden um Kantonsrat Anders Stokholm (FDP) sowie 70 Mitunterzeichnern.

Fabriken wären ohne Hilfe nicht mehr ausgelastet

Stokholm sieht auch als Frauenfelder Stadtpräsident die Zuckerfabrik mit ihren knapp 160 Arbeitsplätzen in ihrer Existenz bedroht, falls die staatlichen Massnahmen wegfallen würden. Und diese sind aktuell bis 2026 befristet. Er schreibt in seinem Vorstoss:

«Ohne langfristige Unterstützung würde die Zuckerrübenproduktion weiter sinken und die beiden Zuckerfabriken in Aarberg und in Frauenfeld wären nicht mehr ausgelastet und daher im Bestand gefährdet.»

Es gehe aber auch um die Landwirtschaft, sagt Stokholm. Gemäss Regierung würden allein im Thurgau noch 500 Bauern Zuckerrüben anpflanzen.

Stokholm führt ökologische Vorteile ins Feld

Die Zuckerrübenproduktion sei in der Schweiz deutlich umweltschonender und nachhaltiger als in der EU. Gemäss einer Studie belaste Schweizer Zucker die Umwelt um 30 Prozent weniger. Ausserdem werde die Zuckerproduktion in anderen Ländern noch viel stärker subventioniert als in der Schweiz. Stokholm sagt:

Anders Stokholm, FDP-Kantonsrat und Stadtpräsident von Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

«Es geht auch darum, gleich lange Spiesse zu haben.»

Und mit zusätzlichen Forschungsprojekten soll die ökologisch und sozial nachhaltige Ausrichtung des Zuckerrübenanbaus weiter verbessert werden.

Der Grosse Rat entscheidet über Standesinitiative

Auch die Thurgauer Regierung unterstreicht die Bedeutung dieses Wirtschaftszweigs: Die Zuckerproduktion und -verarbeitung sei relevant für die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelindustrie im Thurgau und in der Schweiz.

Die Kantonsregierung unterstütze das Bestreben Stokholms, wie sie in der Antwort auf die Motion schreibt. «Ebenfalls einverstanden ist der Regierungsrat mit der Zielsetzung, die agrarpolitischen Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass eine nachhaltige und die gesamte Wertschöpfungskette umfassende inländische Zuckerwirtschaft in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld erhalten werden kann.»

Deshalb empfiehlt der Regierungsrat dem Kantonsparlament, die Motion als erheblich zu erklären. Er gehe davon aus, «dass die Motion mit der vorliegenden Standesinitiative in erster Linie eine wirksame Anschlusslösung an die bis 2026 befristete Änderung des Landwirtschaftsgesetzes in die politische Diskussion einbringen will».

Zucker fördern, obwohl zu viel konsumiert wird?

Doch macht es aus gesellschaftlicher Sicht tatsächlich Sinn, die Zuckerproduktion weiter zu forcieren? Gemäss Schätzungen des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen konsumieren Schweizerinnen und Schweizer im Schnitt täglich mehr als doppelt so viel Zucker wie die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen 50 Gramm. Deshalb setzt sich der Bund für eine Reduktion von Zucker in Lebensmitteln ein.

Anders Stokholm ist sich dessen bewusst.

«Natürlich sollte man Zucker in Massen geniessen.»

Ihm geht es dennoch darum, den Anteil an inländisch produziertem Zucker mit Massnahmen bei den aktuell rund 70 Prozent des Gesamtverbrauchs zu halten. Den Zuckerkonsum einsparen könnte man vorerst bei den 30 Prozent, die derzeit importiert werden, findet Stokholm. Da gebe es genug Luft nach oben.