Geisteskranke: Leben in der Psychiatrie vor hundert Jahren

Thurgau Geisteskranke vor der Linse: Das Kunstmuseum Thurgau zeigt historische Fotografien aus der Psychiatrie Das Kunstmuseum Thurgau gewährt mit der Ausstellung von Fotografien aus psychiatrischen Anstalten zwischen 1880 und 1935 einen Einblick in ein bisher wenig beleuchtetes Kapitel Schweizer Geschichte. In Münsterlingen fotografierte der Psychiater Hermann Rorschach. Er erlangte später Weltruhm. Silvan Meile Jetzt kommentieren 28.09.2022, 18.30 Uhr

Kunsthistorikerin Katrin Luchsinger und Kuratorin Stefanie Hoch stellen im Kunstmuseum Ittingen die Ausstellung vor. Bild: Silvan Meile

Hermann Rorschach interessierte Licht und Schatten. Der Psychiater war ein leidenschaftlicher Fotograf. Von 1909 bis 1913 arbeitete er als Assistenzarzt in der psychiatrischen Klinik in Münsterlingen. Ein ständiger Begleiter war seine Kamera. Fleissig knipste der Mediziner Bilder vom Leben und Arbeiten in der Anstalt.

Hermann Rorschach verstarb 1922 im Alter von 37 Jahren an einer Blinddarmentzündung. Nach seinem kurzen Leben sollte er nicht für seine Fotos weltbekannt werden, sondern für seine Theorie, dass Patientenbeschriebe von Tintenklecksen Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zulassen: der Rorschachtest. Seine Fotografien verschwanden hingegen wenig beachtet im Staatsarchiv Thurgau und im Archiv des Instituts für Medizingeschichte der Universität Bern.

Verstörende Bilder weggelassen

Nun rücken aber auch Rorschachs Bilder ins Rampenlicht. Sie sind Teil der Ausstellung «Hinter Mauern – Fotografie in psychiatrischen Einrichtungen von 1880 bis 1935» im Thurgauer Kunstmuseum in Ittingen. Die historischen Fotografien gewähren einen Einblick in ein wenig beleuchtetes Leben verwahrter Menschen hinter Anstaltsmauern.

Kunsthistorikerin Katrin Luchsinger ist ehemalige Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste. Sie hat viel über das Kunstschaffen von Patienten in psychiatrischen Kliniken geforscht. Immer wieder sei sie dabei in Archiven auf Fotografien gestossen, erzählt sie. Deshalb fasste sie den Entschluss, sich nach ihrer Pensionierung diesem Thema zu widmen. Für ihre Ausstellung hat sie 120 Fotos aus den Archiven von sechs psychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz ausgewählt. Verstörende Bilder – etwa von Zwangsernährung oder unbekleideten Patienten – habe sie bewusst weggelassen, sagt Luchsinger.

Männer von der Heil- und Pflegeanstalt bei der Arbeit, dem Beladen von Güterloren um 1911. Bild: Staatsarchiv Thurgau

Die Fotobestände aus psychiatrischen Kliniken der Schweiz seien bisher unerforscht gewesen, sagt Stefanie Hoch, Kuratorin des Kunstmuseums Thurgau. Diese kunsthistorische Ausstellung sei «ein Glücksfall» für das Museum. Viele Aufnahmen sind undatiert und ohne Angaben.

Im Kopf Chaos, in der Anstalt beste Ordnung

Die Ausstellung zeigt Schlafsäle, Feierlichkeiten und Menschen bei der Arbeit. Sie entstanden aus unterschiedlichen Motiven. Mit dem Aufkommen von Kameras im 19. Jahrhundert entdeckten Psychiaterinnen und Psychiater die Fotografie. Sie versprach, naturgetreu abzubilden, was sich vor dem Objektiv befand.

Undatierte Aufnahme der Pflegeanstalt Perreux im Kanton Neuenburg. Bild: Office de Photographie Neuchâtel

So sollten auch anhand von Porträtbildern äusserliche Merkmale einer Geisteskrankheit erkannt werden. Solche Fotos wurden bei Lichtbildvorträgen von Fachpersonen besprochen und für Diagnostik eingesetzt. In der Ausstellungsbeschreibung heisst es:

«Über die Vermutung, eine ‹Geisteskrankheit› zeige sich an äusseren Merkmalen, wurde an der Schwelle zum 20. Jahrhundert viel diskutiert.»

Andere Aufnahmen entstanden eher als eine Art Öffentlichkeitsarbeit, sagt Stefanie Hoch. Das sind Fotografien, welche die Anstalt mit hellen Räumen, gepflegten Parkanlagen, zufriedenem Personal und arbeitenden Insassen ins beste Licht rückten. In den Köpfen der Patienten herrsche möglicherweise Chaos. «Die Klinik wollte damit aufzeigen: Hier herrscht Ordnung, hier wird gearbeitet», sagt die Kuratorin.

Kunst- und Theatertherapie bevor es die Begriffe dafür gab

Eine weitere Kategorie an Fotografien zeigt besondere Anlässe: Tanz, Jahrmarkt. Zirkus oder Theateraufführungen. Auf solche Bilder fokussierte Psychiater Hermann Rorschach während seiner Zeit in Münsterlingen. Er fotografierte Anlässe nicht nur, er organisierte sie auch. Rorschach verband offenbar kulturelle Veranstaltungen mit seinem Fachgebiet. In der reichlich illustrierten 131 Seiten umfassenden Publikation zur Ausstellung steht:

«Zwar waren Begriffe wie Kunst- und Theatertherapie noch nicht gefunden, doch die positiven Effekte des kreativen Ausdrucks lagen wohl auf der Hand.»

In Briefen teilte sich Hermann Rorschach mit seiner Schwester Anna, die ebenfalls gerne fotografierte, über die Bilder aus. Ihr schrieb er am 22. Dezember 1909: «Weihnachten, Silvester wird halt in Münsterlingen sehr intensiv gefeiert, sehr lebhaft, und beides doppelt. Nachher kommt die Fastnacht mit zwei Maskenbällen! Also du siehst, man baucht im Irrenhaus nicht zu versauern!»

Ausstellung «Hinter Mauern – Fotografie in psychiatrischen Einrichtungen von 1880 bis 1935» im Thurgauer Kunstmuseum in Ittingen vom 2. Oktober 2022 bis 16. April 2023.

