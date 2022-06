Kümmertshausen: Beschuldigter muss für 14 Jahre ins Gefängnis

Thurgau Fall Kümmertshausen: Hauptbeschuldigter muss für 14 Jahre ins Gefängnis Der Hauptbeschuldigte im Tötungsdelikt Kümmertshausen zog seine Berufung im vergangenen Mai zurück. Darauf zog auch die Staatsanwaltschaft ihre Berufung mit Bezug auf diesen Angeklagten zurück. Die vom Bezirksgericht Kreuzlingen ausgesprochene Freiheitsstrafe von 14 Jahren ist damit rechtskräftig. 14.06.2022, 11.06 Uhr

Der Tatort: In diesem Haus wurde ein Mann getötet. Bild: Nana do Carmo

Es handele sich um den Beschuldigten, gegen den im Berufungsfahren mit insgesamt 15 Sachverhaltskomplexen - einschliesslich des Raubs im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Kümmertshausen - noch am meisten Punkte strittig waren, und der sich als einziger noch in Sicherheitshaft befindet. Das schreibt das Thurgauer Obergericht in einer Medienmitteilung.