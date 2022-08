Thurgau ersetzt Strassenbeläge, da sich Sanierung verzögert

An der Frauenfelder Promenade wird als Sofortmassnahme der Belag ersetzt, ebenso im Erzenholz, in Felben und in Ermatingen. An allen vier Orten sollten die Strassen in einem umfassenden Projekt saniert werden. Doch die Planungen ziehen sich hin. Das kantonale Tiefbauamt will nicht immer nur einzelne Löcher füllen.

Thomas Wunderlin 24.08.2022, 04.40 Uhr