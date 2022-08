Thurgau: EKT kann Stromversorgung nicht allein garantieren

Thurgau EKT-CEO Martin Simioni: «Kein Akteur kann alleine die Stromversorgung garantieren» Im Hinblick auf einen allfälligen Strommangel weist Martin Simioni, CEO der EKT-Gruppe, auf die Teilliberalisierung des Strommarkts hin. Grosse Unternehmen müssen sich Energie auf dem freien Markt beschaffen. Die EKT selber verfügt über Notstromaggregate und Dieselvorräte. Für Steigerungen der Effizienz hält Simioni die Vorlaufzeit bis in den Winter für zu kurz. Thomas Wunderlin 16.08.2022, 13.30 Uhr

EKT Unterwerk Weinfelden. Donato Caspari

Haben Sie schon Kerzen, Batterien und Taschenlampen gekauft?

Martin Simioni, CEO der EKT-Gruppe. PD

Martin Simioni: Ja, aber wir haben privat schon seit jeher einen Notvorrat mit Wasser, Kerzen, Batterien, Taschenlampen, einigen Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und den wichtigsten Medikamenten sowie etwas Bargeld, wie es vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung empfohlen wird.

Werner Luginbühl, der Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission, hat vor Stromausfällen gewarnt und das Anlegen eines solchen Vorrats empfohlen. Ihm ist Panikmache vorgeworfen worden. Zu Unrecht?

Die EKT Holding Das Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau (EKT) stellt seit 1912 die Grundversorgung von elektrischer Energie im Kanton Thurgau sicher. In der firmeneigenen Sprache wird das kantonseigene Unternehmen grammatikalisch als feminin behandelt. Erklärt wird dies dadurch, dass es sich heute um die EKT AG handelt, die zur EKT Holding AG gehört.

In seiner Rolle als Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ist Herr Luginbühl verpflichtet, die Bevölkerung für allfällige, ausserordentliche Szenarien zu sensibilisieren. Er nimmt seine Aufgabe wahr.

Können Sie die Stromversorgung des Thurgaus nächsten Winter garantieren?

Die Stromversorgung ist eine Verbundaufgabe von Kraftwerksbetreibern, der Swissgrid, Netzbetreibern und den lokalen Energieversorgungsunternehmen, Stromhändlern und -börsen. Die EKT ist ein Akteur unter vielen, keiner der Akteure kann alleine die Stromversorgung gewährleisten.

Wo sehen Sie das grösste Problem?

Das Wichtigste ist sicher die Entwicklung des Kriegs in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Gasversorgung in Europa. Im Winter ist die Schweiz von Stromimporten vor allem aus Deutschland und Frankreich abhängig. Und in Deutschland werden die Winterlastspitzen durch Gaskraftwerke abgedeckt. Fehlt das Gas, fehlt bei uns der Winterstrom. In Frankreich sind zurzeit von 56 Reaktoren rund 30 nicht verfügbar, 18 wegen geplanten Revisionen und 12 wegen Korrosionsproblemen. Es ist noch nicht klar, ob wenigstens ein Teil der letzteren bis zum Winter den Betrieb wieder aufnehmen kann. Dies hat einen Einfluss darauf, ob und wie viel Strom aus Frankreich importiert werden kann. Schliesslich führt die aktuelle Hitze und Trockenheit zu einem geringen Füllstand von Speicherseen, was die Winterproduktion im Inland reduziert. Die Stromversorgung ist also von vielen, externen Faktoren abhängig, die die EKT nicht kontrollieren kann.

Ist die EKT als kantonseigenes Werk nicht verpflichtet, den Kanton zu versorgen?

Seit der Teilliberalisierung des Strommarktes durch das Stromversorgungsgesetz von 2009 ist es so, dass die EKT nur noch im Netzbetrieb einen Versorgungsauftrag hat. Alle Verbraucher über 100 Megawattstunden, wozu bereits eine grössere Bäckerei gehört, müssen sich am freien Markt selbstständig mit Energie eindecken. Genau gleich wie ein Unternehmen andere Rohstoffe wie Kupfer oder Blech beschaffen muss, muss es auch Strom beschaffen.

Soll man sich einen Generator zulegen?

Wenn man als Unternehmen Prozesse hat, die nicht unterbrochen werden sollen, so empfiehlt sich auf jeden Fall zu prüfen, wie diese bei einem Stromunterbruch sichergestellt werden. Beispielsweise in Apotheken die Kühlung von Medikamenten oder in einem IT-Unternehmen der Betrieb von Rechenzentren. Aber auch beispielsweise für den Betrieb von Abwasserreinigungsanlagen. Privat haben wir keinen Generator zu Hause. Aber die EKT verfügt über Notstromaggregate und Dieselvorräte, damit wir im Notfall weiterarbeiten können.

Sollte man nicht der Stromverschwendung energischer entgegentreten?

Doch, unbedingt. Neben der Erzeugung von zusätzlichem Strom ist es wichtig, diesen möglichst effizient zu nutzen. Aber Effizienzsteigerungen benötigen normalerweise eine Vorlaufzeit, und die ist für diesen Winter zu kurz.

Fällt es ins Gewicht, wenn ich meinen Laptop die Nacht durch laufen lasse?

Ja, nicht nur der Laptop. Alle Ladegeräte, die eingesteckt bleiben, haben einen sogenannten Leerlaufverlust von einigen Prozenten. Ein aktuelles Ladegerät eines Mobiltelefons hat rund 20 Watt Leistung. Bei 2 Prozent Verlust entspricht dies 0,4 Watt. Bei geschätzt hunderttausend Mobiltelefonladegeräten im Thurgau ergeben sich vierzigtausend Watt, das entspricht 40 Kilowatt Leistung, was zirka 40 Herdplatten entspricht, die dauernd mit voller Leistung laufen. Das ist zwar absolut nicht viel, aber unnötig. Zusätzlich zu den Mobiltelefonen haben wir ja Laptops, Computer, Fernseher, Elektrovelos und -autos. Abhilfe schafft übrigens eine Steckerleiste für die Ladegeräte, die man ausschalten kann. Viel mehr Energie oder Strom spart allerdings, wer die Raumtemperatur absenkt, wenn er mit einer Wärmepumpe heizt, und wer statt zu baden duscht, aber nicht zu lange.

Haben Sie die regionale Abschaltung des Stroms bereits geplant?

Die Massnahmen bei einer Strommangellage, unter anderem Sparappelle, Nutzungsverbote, Kontingentierungen und als Letztes sogenannte zyklische Abschaltungen werden in der Schweiz von der Ostral, der Organisation für die Stromversorgung in aussergewöhnlichen Lagen, geplant und von den Netzbetreibern umgesetzt. Bei zyklischen Abschaltungen würde der Strom jeden Tag jeweils für ein paar Stunden abgestellt. Entsprechende Schaltpläne liegen in der ganzen Schweiz vor. Das Schwierige ist aber nicht, die Abschaltungen zu planen, sondern wie die Bevölkerung und Wirtschaft damit umgehen kann. Oberstes Ziel muss es deshalb sein, durch das Verhalten jedes Einzelnen den Stromverbrauch so weit zu reduzieren, dass zyklische Abschaltungen unbedingt vermieden werden können.