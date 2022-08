Littenheid: Departement lehnt Aufhebung des Arztgeheimnisses ab

Thurgau Ein Patient der psychiatrischen Klinik Littenheid erhängt sich, die Witwe will Akteneinsicht – doch der Kanton weigert sich Eine Frau kämpft um Einsicht in das Patientendossier, um herauszufinden, wie die psychiatrische Klinik ihren verstorbenen Mann behandelt hatte. Sie hatte Hinweise aus seinen Erzählungen auf eine fragwürdige Therapieform erhalten. Auch hatte sie die Klinik auf seinen verschlechterten Gesundheitszustand hingewiesen. Offenbar vergeblich. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.20 Uhr

Während er sich in der Klinik Littenheid in Behandlung befand, setzte Christian Meier seinem Leben ein Ende. Bild: Reto Martin

Ein 61-jähriger Patient der psychiatrischen Klinik Clienia Littenheid erhängte sich am Montag, 20. September 2021, in einem Wald. Nebst der Trauer um ihren verstorbenen Mann bleiben der Witwe Selina Meier (Name geändert) bis heute offene Fragen über seine Behandlung in Littenheid und seine letzten Tage dort.

So hatte Christian Meier (Name geändert) ihr erzählt, in Littenheid habe man ihm gesagt, er habe «Dämonen und Monster im Hirni». Diese müsse man austreiben. Selina Meiers Anwalt Roland Hochreutener kommentiert:

«Wenn der Begriff Dämonen verwendet worden ist, tönt es nach Geisteraustreibtherapie.»

Die Frage sei, ob Meier einer solchen Therapie unterzogen worden ist. Hochreutener erinnert daran, dass sich dieses Frühjahr ein mittlerweile entlassener Oberarzt der Klinik Littenheid gegenüber dem Schweizer Fernsehen als Anhänger einer satanistischen Verschwörungstheorie zu erkennen gab. Er erwartet gespannt das Resultat der Untersuchung, die das Thurgauer Gesundheitsamt deswegen angeordnet hat.

Departement unterstellt der Witwe Fischzug

Selina Meier hoffte, der zuständige Chefarzt könne ihr Antworten geben und Einsicht in das Patientendossier ihres Mannes gewähren. Das Departement für Finanzen und Soziales erklärte in seinem ablehnenden Entscheid:

«Beim ärztlichen Berufsgeheimnis handelt es sich um ein höchstpersönliches Recht des Patienten, das grundsätzlich über dessen Tod hinaus zu wahren ist.»

Das Departement ermächtigte den Chefarzt unter Berufung auf die bundesgerichtliche Praxis deshalb nur, Auskunft über die Todesursache zu erteilen, nicht aber für haftungsrechtliche Fragen. Solche «Beweisausforschungen (sogenannte fishing expeditions)» seien «nicht höher zu gewichten, als das höchstpersönliche Recht des Patienten an der Wahrung des ärztlichen Berufsgeheimnisses», heisst es im Entscheid vom 18. November 2021, unterzeichnet von Departementsvorsteher Urs Martin.

Für Selina Meier ist die Akteneinsicht wichtig in Zusammenhang mit dem laufenden Verfahren der Suva über eine Witwenrente. Wenn Christian Meier zum Zeitpunkt seines Suizids nicht urteilsfähig war, so handelt es sich versicherungstechnisch um einen Unfall und die Suva muss zahlen.

Der behandelnde Arzt habe von einer «leichten Aufhellung der Depression» gesprochen, sagt Anwalt Hochreutener: «Das bedeutet sinngemäss, dass Christian Meier urteilsfähig war.» Da der behandelnde Arzt Partei sei, verlangt Hochreutener ein unabhängiges Gutachten: «Dafür brauche ich die vollständigen Akten.»

Leiterin stellte provozierende Frage

Laut Hochreutener stellt sich auch die Frage, ob die Klinik haftbar ist: «Hat sie alles getan, um das Leben von Herrn Meier zu schützen?» Fragwürdig erscheint dem Anwalt auch das Verhalten einer Leiterin, die in der Klinik Meiers Bezugsperson war. Diese habe Meier einmal in Anwesenheit seiner Frau gefragt, was er «in seiner Firma verbrochen» habe, dass er jetzt hier sei.

Meier, ein qualifizierter Fachmann für Werkzeugherstellung, hatte 16 Jahre beim selben Arbeitgeber in der Region Zürich gearbeitet. Mit einem neuen Vorgesetzten verwickelte er sich in einen Konflikt, der im März 2021 eskalierte. Meier fühlte sich gemobbt und suchte Hilfe bei einem Psychiater, der eine Depression und ein Burn-out diagnostizierte.

Meier wurde teilweise arbeitsunfähig. Nach Ablauf der gesetzlichen Sperrfrist wurde er entlassen. Meier versuchte am 17. Juni 2021 ein erstes Mal, sich durch Strangulation und eine Medikamentenüberdosis das Leben zu nehmen. Eine Ambulanz rettete sein Leben.

Am folgenden Tag trat er in die psychiatrische Klinik Clienia in Littenheid ein. Nach einem Monat, am 16. Juli, wurde er entlassen. Die behandelnde Ärztin notierte, Meiers Zustand habe sich stabilisiert. Es gebe keinen Hinweis auf eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung. Sie überwies Meier zur weiteren Behandlung in die Clienia-Tagesklinik in Frauenfeld. Am 27. August kehrte er nach Littenheid zurück, da es ihm nicht gut ging.

Seine Frau telefonierte am 16. September 2021 mit dem Arzt, der ihren Mann in der Klinik Littenheid behandelte. Sie sagte ihm, dass es ihrem Mann ihrer Einschätzung nach schlechter gehe als zuvor. Der Arzt antwortete, er habe bei ihrem Mann die Dosierung des angstlösenden Medikaments Temesta reduziert. Das sei vermutlich der Grund. Selina Meier wüsste rückblickend gern, ob und wie die Klinik auf ihren Hinweis reagiert hat.

Am Todestag war eine Arztvisite angesagt

Am Samstag, 18. September, erhielt Selina Meier einen Anruf ihres Mannes. Er sagte, er stehe auf einer Brücke und wolle sich hinunterstürzen. Sie sagte ihm, sie werde ihn holen, was sie auch tat. Am Sonntagabend, 19. September, brachte sie ihn in die Klinik zurück.

Eine Arztvisite, die auf seinen Todestag, den 20. September, angesagt war, wurde auf den 22. September verschoben. Selina Meier möchte wissen, wieso die Visite trotz der Verschlechterung des Gesundheitszustands ihres Mannes verschoben wurde.

Ihr Anwalt versteht nicht, weshalb der Regierungsrat keine volle Akteneinsicht gewährt: «Es erweckt den Anschein, als wolle er die Klinik schützen.» Um einen Fischzug würde es sich nur handeln, wenn sie keinerlei Ahnung hätten, was in den Akten zu finden sein könnte.

Hochreutener schlägt vor, dass Christian Meiers Hausarzt eine Triage vornimmt und allenfalls schützenswerte Akten zurückbehält. Theoretisch sei es beispielsweise möglich, dass der Verstorbene negative Äusserungen über seine Frau gemacht habe, von denen sie nichts erfahren sollte.

Eine Strafanzeige wäre Türöffner zu den Akten

Das Finanzdepartement wies die Gesuchstellerin darauf hin, dass der Chefarzt im Rahmen einer Strafuntersuchung mutmasslich vom Arztgeheimnis entbunden würde. Anwalt Hochreutener möchte aber vor Einreichung einer Anzeige zuerst die Akten prüfen. Das sei das seriöse Vorgehen:

«Wir möchten nicht einen Arzt einbeziehen, der mutmasslich keine Schuld trägt.»

Er hat deshalb namens seiner Mandantin Beschwerde eingereicht. Am 18. Mai 2022 befasste sich das Thurgauer Verwaltungsgericht damit. Das Urteil ist ausstehend. In der Gerichtsverhandlung sagte Selina Meier:

«Ich mache mir Vorwürfe, dass ich meinen Mann in die Klinik geschickt habe.»

Er sei dort viel allein gewesen. Seine Bezugsperson habe lieber mit andern Patienten Puzzle gelegt und ihm ungern Medikamente gegeben. Ihr Mann, mit dem sie 40 Jahre zusammen gewesen sei, habe sein Selbstwertgefühl verloren. Früher sei er lebensfroh gewesen, nie suizidal. «Sein Tod ist für mich schwer zu verarbeiten.»

