Kantonsspitäler: Was der Thurgau besser macht als St.Gallen

Thurgau Die unternehmerische Freiheit genutzt: Wie Kantonsspitäler Gewinn erzielen und was der Thurgau besser macht als St.Gallen Die Erfolgsgeschichte der Thurgauer Kantonsspitäler beruht auf der Auslagerung in eine Aktiengesellschaft 1999. Zuvor hatte der Regierungsrat die Regionalspitäler Romanshorn und Arbon geschlossen. Im Unterschied dazu verfügen die St.Galler Kantonsspitäler über weniger Spielraum; und Schliessungen sind politisch nur schwer durchsetzbar. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Am 18. Januar 2021 öffnete das neue Frauenfelder Kantonsspital dem interessierten Publikum seine Türen. Andrea Stalder

Selten zeigten sich die Folgen der unterschiedlichen Spitalstrategie der Nachbarkantone Thurgau und St.Gallen so klar wie am 11. Mai dieses Jahres. Der St.Galler Regierungsrat kündigte eine Finanzspritze von 163 Millionen Franken für die vier kantonalen Spitalverbunde an. Am selben Tag gab die Thurmed AG einen Jahresgewinn von 31 Millionen Franken bekannt.

Weshalb stehen die Thurgauer Spitäler finanziell so viel besser da? Für den Thurgauer SVP-Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Urs Martin gibt es einen einfachen Grund: die Auslagerung in eine Aktiengesellschaft.

Die Spital Thurgau AG wurde am 8. Dezember 1999 gegründet. Sie übernahm vier unselbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten: die Kantonsspitäler Frauenfeld und Münsterlingen, die Psychiatrischen Dienste Thurgau und die Rehaklinik St.Katharinental. Am 8. April 2008 wurde die Spital Thurgau AG in die Thurmed-Holding eingebracht. Der Spitalkonzern befindet sich bis heute zu 100 Prozent in Kantonseigentum.

SVP-Regierungsrat Urs Martin. Mario Testa

Vor der Auslagerung hätten die Spitäler eine schlechte Qualität geliefert, sagt Martin. Sie seien defizitär und schliessungsgefährdet gewesen. Als Beispiel für die unternehmerische Freiheit, welche die AG nutzen könne, erwähnt der Vorsteher des Departements für Finanzen und Soziales die Beteiligung an Radiologie-Instituten:

«Ein profitabler Bereich, mit dem man andere Bereiche quersubventionieren kann.»

«In jenen Jahren waren die Spitäler in die kantonale Verwaltung eingegliedert», erinnert sich der ehemalige CVP-Regierungsrat Philipp Stähelin. «Sie waren fast nicht führbar. Im Gesundheitsamt hatten wir ein halbes Dutzend Leute, inklusive Sekretariat. Die Spitäler entwickelten ein Eigenleben.»

Stähelins Departement wurde zu gross

Nach der neuen Departementseinteilung 1991 gehörten die Spitäler zum Departement für Finanzen und Soziales, das dadurch einige tausend Mitarbeiter umfasste. Um den «grossen Brocken» führbar zu machen, sah Stähelin eine Strukturänderung als notwendig an. Er habe sich dabei nicht vom neoliberalen Zeitgeist inspirieren lassen:

«Es hat einfach eine gescheite Organisationsform gebraucht.»

Die AG bringe Bewegungsfreiheit, sie könne beispielsweise auch eine Apotheke führen. Der Thurgau sei der erste Kanton gewesen, der diesen Weg gegangen sei. Er sei deswegen von zahlreichen andern Kantonen als Referent eingeladen worden, sagt Stähelin. Mit einem Einzugsgebiet von je 100'000 bis 150'000 Einwohnern hätten die beiden Kantonsspitäler eine gute Grösse.

Philipp Stähelin, ehemaliger CVP-Regierungsrat. Thi My Lien Nguyen

Blinddarmoperationen biete man an beiden Orten an, Spezialitäten nur an einem. Dank ihrer Grösse könnten die Kantonsspitäler gutes Personal anziehen: «Unsere Klinikdirektoren sollen in Kontakt mit den Universitäten stehen.» Zu gross sollten Spitäler auch nicht sein, findet Stähelin. In Luzern oder im Zürcher Triemli beispielsweise seien die Abläufe nicht optimal:

«Wir sind einer der wenigen Kantone, in denen die Spitäler Steuern zahlen.»

Wie im Kanton St.Gallen war die Standortfrage auch im Thurgau immer wieder umstritten. Bei der Umwandlung in eine AG war diese Frage aber bereits entschieden.

Weinfelden machte sich vergeblich für einen zentralen Standort stark

Die Geschichte der Thurgauer Kantonsspitäler hatte 1840 begonnen, als das ehemalige Benediktinerinnenkloster Münsterlingen in ein Kantonsspital umgewandelt wurde. Später richteten Frauenfeld, Romanshorn und Arbon Gemeindekrankenhäuser ein.

Am 23. April 1950 nahmen die Thurgauer Stimmbürger mit grossem Mehr eine Vorlage zum Ausbau der Thurgauer Spitäler auf ein zeitgemässes Niveau an. Die Krankenanstalt Frauenfeld wurde zum zweiten thurgauischen Kantonsspital nebst Münsterlingen erhoben. Dazu kam eine regionale Abfederung: Der Kanton unterstützte die Gemeindekrankenhäuser in Romanshorn und Arbon, dazu regionale und lokale Pflegeheime.

Nur der Bezirk Weinfelden lehnte deutlich ab. Denn damit wurde die Idee des Zentralspitals am Ottenberg endgültig abgeschrieben, wie Albert Schoop 1987 in der «Geschichte des Kantons Thurgau» konstatierte.

Die Thurgauer Stimmbürger genehmigten in der Folge eine Reihe von Kreditvorlagen für Spitalbauten. Sechs Jahre später kam der Rückschlag. Abgelehnt wurde ein 33-Millionen-Franken-Programm, das vor allem den Ausbau der Kantonsspitäler Münsterlingen und Frauenfeld bezweckte. Eine Opposition aus Weinfelden behauptete, ein Zentralspital wäre immer noch billiger.

Stimmbürger wollten endlich vorwärtsmachen

Für die weitere Planung wurden Fachleute beigezogen. Sie bestätigten die bisherige Konzeption, empfahlen jedoch ein etappenweises Vorgehen und eine stärkere Gewichtung von Münsterlingen als Hauptspital. Am 27. Juli 1961 genehmigten die Stimmbürger mit einem überwältigenden Mehr einen Kredit von 51 Millionen Franken für den Ausbau von Münsterlingen und den Landkauf und die Projektierung für den Neubau des Kantonsspitals Frauenfeld.

Zu Stande gekommen war diese Mehrheit, indem der Regierungsrat den Wünschen der regionalen Krankenhäuser noch mehr entgegenkam. «Das positive Ergebnis – sogar Weinfelden stimmte zu – bewies, dass die Bürger genug hatten vom Zaudern und Zerreden der Spitalbaufrage, sie wollten endlich Taten sehen», stellte Schoop fest.

Bewilligt wurde später auch ein Zusatzkredit von 12 Millionen Franken für den Ausbau von Münsterlingen und schliesslich 55 Millionen Franken für den Neubau in Frauenfeld mit dem 60 Meter hohen Bettenturm.

Der ständige Anfall von Verletzten sprach für Arbon

1973 liess dann der Regierungsrat den Gemeinderat Romanshorn wissen, dass für ihn neben den beiden modernen Kantonsspitälern Münsterlingen und Frauenfeld für den Oberthurgau nur noch ein Regionalspital in Frage komme, und zwar in Arbon. Laut dem Brief des Regierungsrats vom 27. Februar 1973 sprach unter anderem für Arbon, «dass hier eine Schwerindustrie beheimatet ist, mit einem ständigen Anfall von Verletzten».

Romanshorn sah sich zur Schliessung gezwungen, da es sich den Betrieb des Krankenhauses aus eigenen Mitteln nicht hätte leisten können. Das Krankenhaus wurde zu einem regionalen Pflegeheim umgewandelt. Der Regierungsrat erwartete von Arbon, dass es sein Pflegeheim nicht ausbaut und «zu Gunsten von Romanshorn auf eine grössere Zahl von Pflegebetten freundnachbarlich verzichtet».

1991 erreichte Regierungsrat Stähelin auch die Schliessung des Gemeindespitals von Arbon. Er sei sich damals mit dem zuständigen St.Galler Regierungsrat einig gewesen, dass die beiden nahe beieinander gelegenen Spitäler Arbon und Rorschach geschlossen werden sollten. Doch im Nachbarkanton ging es nicht wie geplant voran. Stähelin erklärt:

«St.Gallen hat es nie fertiggebracht, eine weiterführende Lösung zu präsentieren.»

Auch in Arbon sei es nicht in einem Schritt gegangen, eine Volksabstimmung sei nötig gewesen. Das Spital Arbon sei als regionales Pflegeheim weitergeführt worden und habe dafür ein Startgeld erhalten. Das Spital Rorschach ist erst 2021 geschlossen worden, wobei es als Ambulatorium weitergeführt wird.

Durch die Neubauten werden die beiden Standorte bestätigt

In Münsterlingen ist 2015 ein 79 Millionen Franken teurer Neubau in Betrieb genommen worden. 2021 folgte der Neubau in Frauenfeld für 250 Millionen Franken.

Nach Meinung von Regierungsrat Martin ist es grundsätzlich denkbar, den Thurgau von einem einzigen Spitalstandort aus abzudecken, beispielsweise von Weinfelden aus. Negativ wäre aber, dass Patienten aus Frauenfeld eher das Kantonsspital Winterthur aufsuchen würden, die Oberthurgauer eher nach St.Gallen gingen.

Aufgrund der neusten Investitionen in Münsterlingen und Frauenfeld habe sich die Standortfrage aber auf absehbare Zeit erledigt:

«Darüber müssen wir nicht diskutieren.»

Martin, der 1979 im damaligen Krankenhaus Arbon zur Welt gekommen ist, sieht auch sonst keinen Bedarf, an den Thurgauer Spitälern etwas Grundlegendes zu ändern:

«Wir haben zwei gut funktionierende Häuser, die weitestgehend erneuert sind. Sie weisen genügend Frequenz auf, um längerfristig zu bestehen.»

Angezeigt sei gelegentlich die Zusammenlegung spezialisierter Bereiche unter einer ärztlichen Leitung an zwei Standorten. Das sei Sache der Spitalleitung: «Da mische ich mich nicht ein.»

Das Thurgauer Spitalpersonal verfügt über eine starke Stellung

Kaum jemand kennt die Ostschweizer Spitallandschaft so gut wie die Kreuzlinger SP-Kantonsrätin Edith Wohlfender. Denn sie handelt mit den Spitälern die Arbeitsbedingungen des Personals aus. Die Geschäftsleiterin der Sektion St.Gallen, Thurgau, Appenzell, des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) sagt:

«Ich habe die unterschiedlichen Gegebenheiten hautnah erlebt.»

Im Thurgau verfügt das Personal über einen Firmenarbeitsvertrag, der laut Wohlfender mit einem Gesamtarbeitsvertrag zu vergleichen ist. Das sei eine Forderung bei der Auslagerung aus der Kantonsverwaltung gewesen:

«Als Verband stehen wir in einem ständigen Austausch mit dem Arbeitgeber und können regelmässig Verbesserungen der Arbeitsbedingungen erzielen.»

Edith Wohlfender, Personalvertreterin. PD

Die Verbände und die Personalkommission würden einen hohen Stellenwert geniessen. Mit Spital-Thurgau-CEO Marc Kohler seien es oft harte Kämpfe gewesen, aber mit guten Argumenten habe man etwas erwirken können: «Er hat immer auf die Anliegen der Arbeitnehmenden gehört.» In St.Gallen habe die Spitalleitung nur eine Anhörungspflicht:

«Das ist kein richtiges Aushandeln, um Lösungen zu finden.»

Personalvertreterin Wohlfender attestiert CEO Kohler, er habe sehr weitsichtig agiert und früh erkannt, dass er sich auf die neue Spitalfinanzierung ausrichten müsse. Er habe die Strategie auf die Grundversorgung ausgerichtet und auf eine hohe Spezialisierung verzichtet. Dadurch verfüge der Thurgau über einen Wettbewerbsvorteil.

Die Fallpauschalen seien eher tiefer als in St.Gallen, da St.Gallen als Zentrumsspital komplexere Leistungen erbringen müsse. Thurgauer Patienten könnten sich ohne Zusatzversicherung nicht einfach in St.Gallen behandeln lassen. «St.Galler können jedoch immer in den Thurgau kommen, da hier die Tarife billiger sind.»

Gut ausgebaute Infrastruktur

Kohler habe die Infrastruktur zielstrebig ausgebaut. Schon 2012 habe er auf ein elektronisches Patientendossier umgestellt. Beispielsweise werde der Blutdruck jetzt direkt über einen QR-Code am Bett eingelesen. Die IT sei sehr gut: «Sie ist viel weiter als in St.Gallen und Appenzell-Ausserrhoden.»

Die Thurgauer Spitäler seien in den letzten Jahren – noch vor der Überführung der Spitalimmobilien vom Kanton in die Thurmed Holding – umgebaut worden, was Wohlfender als «absolut genialen Zug» bezeichnet.

Im Unterschied dazu habe der St.Galler Kantonsrat 2005 ein Baumoratorium erlassen:

«Man durfte keine Tür mehr versetzen.»

Mit den 2012 eingeführten Fallpauschalen werde den Spitälern auferlegt, dass sie mit dem Tarif auch die Investitionen aufbringen müssten, sagt Wohlfender: «Das geht nicht, wenn eine sanierungsbedürftige Infrastruktur da ist.»

Mit der Spital Thurgau AG und der Thurmed AG habe der Kanton Thurgau unternehmerisch günstigere Rahmenbedingungen geschaffen, schreibt CEO Marc Kohler auf Anfrage. Das sei den damaligen Verantwortlichen hoch anzurechnen. Nur sei mit diesem Schritt noch keinerlei Ergebnisverbesserung geschaffen worden, dazu habe es viel mehr gebraucht:

Marc Kohler, CEO Belinda Schmid

«Offensichtlich waren wir in den letzten 18 Jahren unternehmerisch immer etwas besser und strategisch agiler.»

Der Schlüssel sei die gute Medizin und die sichere und kompetente Versorgung der Bevölkerung. Diese hätten insgesamt gestimmt und so seien die Finanzergebnisse und das Image immer besser geworden.

Kritischer Blick auf Expansionsstrategie

Kritisch sieht die Personalvertreterin Edith Wohlfender jedoch die forsche Expansionsstrategie der Thurmed:

«Ist es Aufgabe des Kantons Thurgau, im St.Galler Rheintal Radiologie zu betreiben?»

Es sei auch nicht nötig, eine Wäscherei in Baselland zu kaufen. Wohlfender hat im Grossen Rat die Thurmed kritisiert für den mangelnden Durchblick in ihre Geschäfte, den sie den Volksvertretern gewährt. «Im Geschäftsbericht ist nicht ausgewiesen, dass die Radiologie Gewinn gemacht hat. Wir wissen nicht, woher das Geld kommt.» Andere Thurmed-Töchter wie die Wäscherei hätten 2021 vermutlich Verlust gemacht.

Im Geschäftsbericht 2021 könne man fast alles herauslesen, neu auch in der Segmentberichterstattung, kommentiert Kohler:

«Alle diese Expansionen, innerkantonal und ausserkantonal, wurden vom Regierungsrat des Kantons Thurgau genehmigt.»

Sie seien Teil der «schweizweit in den öffentlichen Spitälern einmalig erfolgreichen Entwicklung». Getätigt worden seien sie immer aus strategischen Gründen; als Stichworte nennt der Spital-CEO: Medizin, Fallzahlen, Rund-um-die-Uhr-Abdeckung der laufenden Spezialisierung, Attraktivität der Arbeitsplätze, interessante Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeitenden.

