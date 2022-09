Thurgau: Bootfahrer bekämpfen Wassernutzungsgebühr

Thurgau Die Lobby der Freizeitkapitäne will das Sparpaket von 2015 wieder aufschnüren Vertreter der Bootsfahrer am Bodensee und auf dem Rhein bekämpfen die Wassernutzungsgebühr, die bei der Leistungsüberprüfung zur Sanierung der Kantonskasse eingeführt wurde. Sie sei ungerecht wegen der bis 2044 gestaffelten Einführung. Die Frage stellt sich, ob die 101 andern Massnahmen ebenfalls aufgehoben werden müssten. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.20 Uhr

Auf beiden Seiten der Ermatinger Stedi befinden sich Bootsliegeplätze, deren Eigentümer sowohl eine Liegeplatzmiete als auch eine Wassernutzungsgebühr bezahlen müssen. Bild: Reto Martin

Das Massnahmenpaket sollte unverändert durch den Grossen Rat gehen. Mit 102 Massnahmen der sogenannten Leistungsüberprüfung (LÜP) wollte der Thurgauer Regierungsrat 2014 ein strukturelles Defizit beseitigen und die Rechnung um 48 Millionen Franken verbessern. Dazu gehörten auch Kleinigkeiten. So müssen die Bauern seither die Gebühr von 100 Franken für den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) selber zahlen. Auch erscheint der Staatskalender nicht mehr im Druck, nur noch online.

Der Regierungsrat hoffte, dass ein Referendum vermieden werden kann, wenn das Paket unverändert durch den Grossen Rat geht. Beschworen wurde eine Opfersymmetrie nach dem Motto:

«Jeder muss eine Kröte schlucken.»

Ein Referendum kam nicht zu Stande, obwohl der Grosse Rat ein paar Massnahmen abschwächte. So gab es Erleichterungen bei einem Kernelement, dem Pendlerabzug. Kaum ins Gewicht fiel, dass sich die Kantonsräte eine grosszügigere Handhabung der Sitzungsgelder erlaubten.

Vertreter der Freizeitkapitäne protestierten in letzter Minute gegen eine neue Wassernutzungsgebühr, auch Verleihungsgebühr genannt. Diese verlangt der Kanton seit 2016 von den Gemeinden für die Konzession, die ihnen der Kanton für das Betreiben von Häfen und Bojenfeldern verleiht. Die Gemeinden holen die Gebühr von den Freizeitkapitänen zurück. Diese müssen den Gemeinden ausserdem eine Liegeplatzmiete entrichten.

Die Gemüsebauern protestierten ebenfalls erst spät dagegen, dass die Entnahmegebühr von Wasser aus See und Rhein zur Bewässerung der Felder von 20 Rappen auf einen Franken pro Liter und Minute erhöht werden sollte.

Entgegen dem üblichen Ablauf verhandelte der Regierungsrat nochmals mit diesen beiden Lobbys, nachdem er das LÜP-Paket bereits dem Grossen Rat zugestellt und die vorberatende Kommission darüber beraten hatte.

Bootfahrer erreichten eine Senkung der Gebühr

Unter leisem Murren akzeptierte der Grosse Rat am 11. März 2015 einen Kompromiss. Die Wassernutzungsgebühr für einen Liegeplatz wurde auf 3 statt 5 Franken pro Quadratmeter Wasseroberfläche festgesetzt; ein Bojenplatz kostet nur 150 statt 300 Franken. Die Gemüsebauern müssen nur 60 Rappen pro Liter und Minute zahlen.

Die Kröte der Wassernutzungsgebühr wollte einer nie schlucken: SVP-Kantonsrat Martin Stuber, damals Gemeindepräsident von Ermatingen. An den SVP-Fraktionssitzungen habe Stuber das Thema bis heute «gefühlte zehn Mal» wieder aufgebracht, sagt SVP-Fraktionspräsident Stephan Tobler:

«Man hat ihm immer gesagt, er müsse halt einen Vorstoss machen.»

Nun hat Stuber den Rat beherzigt. Er hat vier weitere Kantonsräte aus andern Parteien – alle von See und Rhein – gefunden, mit denen er letzte Woche eine parlamentarische Initiative zur Abschaffung der Wassernutzungsgebühr eingereicht hat.

Die Gebühr führe zu einer «ausserordentlich stossenden Ungleichbehandlung der Bürger», heisst es in der Begründung. Denn sie könne erst bei einer Konzessionserneuerung eingeführt werden. In Berlingen beispielsweise werde die Gebühr seit 2016 erhoben, in Horn erst ab 2045.

Stuber spricht auf Anfrage von einer «furchtbaren Ungerechtigkeit». Für die Gebühr gebe es keine Gegenleistung. Im Unterschied dazu stehe die Liegeplatzmiete; als Gegenleistung unterhalte die Gemeinde die Hafenanlage.

Martin Stuber, SVP. Bild: Donato Caspari

Berlingen hatte sich laut Stuber vor dem Verwaltungsgericht gegen die Gebühr gewehrt, sei aber unterlegen. Das Gericht habe geurteilt, die Ungerechtigkeit sei politisch gewollt.

Nicht gelten lässt Stuber, dass Bootsliegeplätze ein rares Gut seien und ihre Inhaber ihr Privileg abgelten sollten. Dann müsse man auch für anderes zahlen:

«Soll man in Fischingen eine Gebühr verlangen, weil dort die Sonne öfter scheint als im Thurtal?»

In Ermatingen seien die Leute früher für ihren Lebensunterhalt auf den See gefahren, um zu fischen. Es gebe Familien, in denen ein Bootsliegeplatz über fünf Generationen weitergegeben worden sei.

Die Initianten verweisen auch auf die Rekordergebnisse der Staatskasse 2020 und 2021, die den Grossen Rat zu einer Senkung des Staatssteuerfusses um 8 Prozent veranlasst haben. Offensichtlich spielten die bisher eingezogenen Wassernutzungsgebühren eine «absolut unbedeutende Rolle» im aktuellen Finanzhaushalt des Kantons Thurgau. 2046 wird der Kanton dank der Verleihungsgebühr voraussichtlich 1’067’066 Franken einnehmen. 2021 waren es 223'658 Franken.

SVP-Fraktionspräsident hat Meinung geändert

SVP-Fraktionspräsident Stephan Tobler hatte sich 2015 als Kommissionspräsident für die Wassernutzungsgebühr eingesetzt. Jetzt unterstützt er ihre Abschaffung:

«Aus heutiger Sicht war sie ein Witz.»

Stephan Tobler, SVP. Bild: Tobias Garcia

Der Betrag, den sie bisher eingebracht habe, sei angesichts der letzten Rechnungsergebnisse eine «Bagatelle».

Mit dieser Begründung könnte man aber auch andere LÜP-Massnahmen wie die ÖLN-Gebühr wieder aufheben. Tobler widerspricht nicht:

«Man kann etwas immer mal wieder anders machen.»

Es hänge davon ab, ob sich jemand dafür einsetze. Betreffend ÖLN habe sich nie jemand bei ihm gemeldet. Tobler stellt die LÜP als Ganzes nicht in Frage: «Gewisse Massnahmen hat es wohl schon gebraucht.»

Einstiger LÜP-Gegner gegen Abschaffung

Nach seinen Erfolgschancen befragt, antwortet der Erstunterzeichner Stuber: «Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.» Er sei überrascht, wer alles zu den Mitunterzeichnern gehöre. Fast alle Kantonsräte der Grünen sind dabei, während Sozialdemokraten kaum zu finden sind. Gegner gibt es aber auch in der SVP.

Vehement gegen die Abschaffung wehrt sich Vico Zahnd (Weingarten): «Als einsamer Rufer in der Wüste habe ich damals die LÜP bekämpft.» Es habe sich nicht um ein Sparprogramm, sondern um ein «Gebühren- und Steuererhebungsprogramm» gehandelt:

«Alle haben gesagt, man muss das Paket zusammenhalten, man muss die Kröte schlucken.»

Vico Zahnd, SVP. Bild: Donato Caspari

Vor allem gegen die Begrenzung des Pendlerabzugs habe er sich eingesetzt. Durch die seitherige Entwicklung der Treibstoffpreise fühlt sich Zahnd in seiner damaligen Haltung bestätigt. «Das Paket war überflüssig, es war eine Frechheit.» Die Basis sei nicht mal eine Rechnung gewesen, sondern ein «schlechter Finanzplan». Auch Massnahmen seien enthalten gewesen, die schon lange zuvor beschlossen worden seien.

Es gehe aber nicht an, jetzt nur «das Problem der armengenössigen Bootsbesitzer» zu lösen, spottet Zahnd:

«Es kann nicht sein, dass man acht Jahre später wieder etwas herausnimmt. Entweder alles oder nichts.»

Sollte die Wassernutzungsgebühr abgeschafft werden, würde eine neue Ungerechtigkeit entstehen, da Bootsbesitzer in einigen Gemeinden diese bereits bezahlen mussten. Soll man ihnen das Geld zurückzahlen? «Nein, das geht nicht», sagt der Initiant, Martin Stuber. «Das Gesetz war gültig.»

Aber der Kanton müsste bei allen Gemeinden die Konzession anpassen, die sie seit 2016 erneuert haben.

Urs Martin wollte Gebühr auf 2044 verschieben

Urs Martin, SVP. Bild: Reto Martin

Der heutige Regierungsrat Urs Martin hatte 2015 als Kantonsrat einen skurrilen Antrag gestellt, der die Ungerechtigkeit der gestaffelten Einführung der Wassernutzungsgebühr beseitigen sollte: Die Gebühr sollte erst nach Ablauf der letzten bestehenden Konzession eingeführt werden – also 2044.

Der Grosser Rat lehnte den Antrag Martin mit 68 zu 20 Stimmen ab. Auch Kommissionspräsident Tobler lehnte den Antrag Martin ab:

«Jede Gesetzesänderung ist grundsätzlich ungerecht. Wenn am 31. Dezember ein Ereignis eintritt und ab 1. Januar ein geändertes Gesetz in Kraft tritt, gilt für den Vorfall dennoch die ältere Version des Gesetzes, auch wenn ein Tag später vielleicht eine ganz andere Konsequenz aus dem Gesetz gezogen werden müsste.»

