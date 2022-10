GLP Thurgau schlägt Solarstrom-Dach auf Autobahn A7 vor

Thurgau Die GLP will die Autobahn von Kefikon bis Kreuzlingen mit Solarpanels überdachen Nach der Ablehnung der Motion für die flächendeckende Einführung von Solarstromanlagen nimmt die GLP einen neuen Anlauf. Der derzeit hohe Strompreis garantiere keinen genügenden Ausbau der Sonnenenergie. Thomas Wunderlin 03.10.2022, 04.10 Uhr

Die Autobahn A7, hier bei Frauenfeld, könnte als Standort von Solarstromanlagen dienen. Nana Do Carmo

Am 15. Juni hat der Thurgauer Grosse Rat einen Vorstoss für einen flächendeckenden Ausbau von Solarstromanlagen abgelehnt. Die Motion von Marco Rüegg (GLP, Gachnang), Simon Vogel (GP, Frauenfeld) und Elina Müller (SP, Kreuzlingen) verlangte, dass geeignete Dächer, Fassaden und Parkflächen bei Neubauten und bestehenden Bauten dafür genutzt werden.

Die Grünen haben darauf angekündigt, dem Vorhaben mit einer kantonalen Initiative doch noch zum Durchbruch zu verhelfen.

Vor einigen Tagen haben die eidgenössischen Räte eine Solardachpflicht ab 2023 für alle Neubauten ab 300 Quadratmeter Dachfläche beschlossen.

Marco Rüegg hält den dringenden Handlungsbedarf für mehr Energieerzeugung im Thurgau weiterhin für gegeben. In der Begründung einer Einfachen Anfrage, die er zusammen mit Ueli Fisch (GLP, Ottoberg) an der Grossratssitzung vom Montag einreichen will, schreibt er:

«Seit dem Sommer hat sich die Lage weiter zugespitzt und die Verfügbarkeit von Energie, insbesondere von Strom, im Winter ist ungewiss.»

Marco Rüegg, GLP. Ralph Ribi

Das sei insbesondere der Fall, wenn der Strompreis wieder sinkt und sich bei 10 Rappen pro Kilowattstunde einpendelt. Unter anderem schlagen Rüegg und Fisch vor, die 30 Kilometer lange Strecke Kefikon–Kreuzlingen auf der Autobahn A7 mit Fotovoltaikanlagen zu überdachen.

Überkapazität im Sommer garantiert Strom im Winter

Man könne argumentieren, dass bei den aktuell hohen Energiepreisen eine Solaranlage nicht gefördert werden müsse, heisst es in der Anfrage von Rüegg und Fisch weiter. Aber niemand könne garantieren, dass flächendeckend Anlagen installiert werden, wie es für die Versorgungssicherheit und den Klimaschutz nötig wäre:

«Um auch im Winter ausreichend Strom zu haben, muss eine Überkapazität von Solarstrom geschaffen werden.»

Rüegg und Fisch wollen wissen, ob der Regierungsrat seine ablehnende Haltung zur Motion heute beurteilt, ob er aus eigenem Antrieb eine Solarpflicht einführen wolle und was er konkret unternehme, damit die Thurgauer Stromnetze den massiven Zubau von Fotovoltaik und Elektromobilität bewältigen können.