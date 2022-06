Pilotversuch Der Grosse Rat hat bald ausgeturnt: Ab Oktober wird im Thurgauer Parlament elektronisch abgestimmt Das parlamentarische Leben im Thurgau kann anstrengend sein. Immer noch müssen sich die Volksvertreter von ihren Stühlen erheben, wenn im Kantonsparlament ausgezählt wird. Das kann, je nach Geschäft, ganz schön in die Beine gehen: Rauf und wieder runter, rauf und runter. Künftig soll ein Knopfdruck genügen – vorerst als Pilotversuch. Christian Kamm Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.20 Uhr

Und nun wird ausgezählt: Abstimmung an der Grossratssitzung vom 7. November 2018 im Weinfelder Rathaussaal. Bild: Donato Caspari

Im Thurgauer Grossen Rat wird Tradition gross geschrieben. Das beginnt damit, dass das Parlament über keinen eigenen Saal verfügt, sondern – als Unikum in der Schweiz – zwischen zwei Rathäusern (Frauenfeld und Weinfelden) pendelt. Und wie in guten alten analogen, um nicht zu sagen vor-analogen Zeiten wird auch abgestimmt. Indem sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier erheben und Stimmenzähler durch die Stuhlreihen wandern.

Nun hat es sich bald ausgeturnt und ausgewandert: Mit Beginn des Sitzungshalbjahres in Weinfelden am 3. Oktober macht der Grosse Rat einen Schritt Richtung Moderne: Dann startet ein Pilotversuch mit einer elektronischen Abstimmungsanlage.

Mehrere erfolglose Anläufe

Was in den meisten Parlamenten schon lange eine Selbstverständlichkeit darstellt - im Thurgau ist es keine. Selbst GLP-Kantonsrat Ueli Fisch, der in jüngster Vergangenheit an drei (abgelehnten) Vorstössen beteiligt gewesen war, um die Infrastruktur des Kantonsparlaments endlich in der Gegenwart ankommen zu lassen, zeigt sich überrascht:

«Ich war erstaunt, dass es plötzlich so schlank geht. Aber natürlich hat mich das sehr gefreut.»

Fischs Anläufe wurden stets mit den selben Argumenten abgebügelt: Unnötig, wegen der zwei Ratssäle zu aufwendig und sowieso viel zu teuer. Nun geht es plötzlich doch.

Das kleine Wunder von Frauenfeld hat einen Namen: Brigitte Kaufmann. Auch wenn sie sich, weil ihr Jahr als Grossratspräsidentin Ende Mai abgelaufen ist, auf Anfrage persönlich nicht mehr exponieren will – dieser Pilotversuch ist vor allem Kaufmanns Verdienst.

Ortstermin mit der Grossratspräsidentin

Gemäss Recherchen bestand das Erfolgsrezept darin, einen neuen Ansatz zu wählen. Nicht mehr politisch, sondern extrem pragmatisch – was im Thurgau immer gut ankommt. So lud Kaufmann die Hauswarte der beiden Ratssäle, die betroffenen Stadtpräsidenten und Techniker ein, um vor Ort und ganz konkret die Situation abzuklären. Was kommt wo hin? Wie muss man fürs elektronische Abstimmen die Leitungen legen? Wo wird der Bildschirm stehen? Bis klar gewesen sei, dass man es tatsächlich machen kann – und so gesehen eigentlich nichts mehr dagegen spricht.

Bis auf die Kosten? «Es ist nicht günstig», räumt Brigitte Kaufmann ein, will aber keine konkrete Zahl nennen. Klar ist, dass es sich um eine mobile Anlage handelt, die nach einer Sitzung wieder abgebaut wird und wegen der Zwei-Säle-Lösung auch gezügelt werden kann. Der Rest ist business as usual: Die Parlamentarier erhalten ein Gerät mit drei Knöpfen (Ja, Nein, Enthaltung), vorne wird eine Leinwand aufgestellt auf der die Sitzordnung abgebildet ist, das Resultat angezeigt wird und nachvollzogen werden kann, wie abgestimmt worden ist – fertig ist die Abstimmungsanlage à la Thurgovie.

Ihr Trumpf: Es braucht keine baulichen Massnahmen in den Rathäusern. Kaufmann:

«Die Kostenfrage hat auch deshalb immer in Zentrum gestanden, weil man stets davon ausgegangen ist, dass es fest installierte Anlagen braucht.»

Der halbjährige Pilotversuch wird aus dem Etat der Parlamentsdienste finanziert. Kommt es zur definitiven Einführung, muss das Parlament die Kosten jeweils via Budget genehmigen.

Transparenz auch im Parlament

Fisch ist voll des Lobes für das jetzt gewählte pragmatische Vorgehen. Seit er Kantonsrat sei, setze er sich für das Anliegen ein, dass öffentlich transparent und bürgergerecht informiert werde, sagt der Vater des Thurgauer Öffentlichkeitsgesetzes. Da dürfe man beim Stimmverhalten im Parlament keine Ausnahme machen. Die Daten, welche die Abstimmungsanlage dokumentiert, werden nicht nur für die Medien, sondern öffentlich zugänglich gemacht. Fisch sagt: «Jeder und jede soll sehen, wie der Ueli Fisch abgestimmt hat.»

Auch Kaufmann gewichtet die Transparenz hoch. Sämtliche Protokolle aller Gemeinden seien künftig öffentlich zugänglich, aber ausgerechnet das Abstimmungsverhalten im Grossen Rat soll es nicht sein? «Das ist nicht mehr kompatibel mit der heutigen Zeit.» Die ehemalige Grossratspräsidentin setzt darauf, dass sich in der halbjährigen Pilotphase bestätigen wird, dass die Anlage funktioniert und entsprechend Vertrauen aufgebaut werden kann. Denn:

«Die Resultate müssen stimmen. Es wäre fatal, wenn es nicht so wäre.»

Für Ueli Fisch ist der Pilotversuch ein weiteres kleines Erfolgserlebnis nach dem Motto: «Steter Tropfen höhlt den Stein.» «Dass wir im Thurgau nie bei den Ersten sein werden, ist klar», sagt die Pragmatikerin Brigitte Kaufmann. «Damit muss man umgehen und leben können.»

