GLP-Politiker Ueli Fisch will Weinfelder Stadtpräsident werden

Thurgau Der GLP-Politiker Ueli Fisch musste schon manche Niederlagen einstecken – nun kämpft er um seine letzte Chance, doch noch in ein Amt gewählt zu werden Es gibt keinen politischen Spitzenjob im Thurgau, für den der Grünliberale Ueli Fisch nicht schon kandidiert hat. Er wollte bereits Regierungsrat (zweimal), Ständerat und Nationalrat werden. Stets scheiterte er knapp oder tragisch. Mit dem Weinfelder Stadtpräsidium soll es nun endlich klappen. Christian Kamm Jetzt kommentieren 15.10.2022, 04.20 Uhr

Einmal mehr den Hut in den Ring geworfen: Ueli Fisch anlässlich der Lancierung seiner zweiten Regierungsratskandidatur im Januar 2020. Reto Martin

Was soll jetzt eigentlich noch schiefgehen? Nun, nachdem der Weinfelder Stadtschreiber kürzlich verkündet hat, dass die Stimmen für Ueli Fisch auf den Wahlzetteln für die Kür des neuen Weinfelder Stadtpräsidenten am 27. November selbstverständlich zählen werden. Denn wie so viele Uelis ist auch Fisch eigentlich als Ulrich geboren worden. Nun also hat die Kurzform den amtlichen Segen erhalten. Kann Fisch bereits den Champagner kalt stellen?

Lieber nicht. Denn Wahlepisoden rund um den Protagonisten Ueli Fisch endeten selten in Champagner-Laune. Es kann für den umtriebigen Grünliberalen aus Ottoberg bei Weinfelden noch sehr, sehr viel schiefgehen. Seine Ausbeute an Wahlurnen schwankte bis dato zwischen Triumph und Tragik. Also: Genau genommen gab's einen einzigen Triumph. Der Rest war Tragik pur.

Wie die Thurgauer Politik Talente vergeudet

Dabei gehört der GLP-Kantonsrat, der im kommenden Januar 60 Jahre alt wird, zu den talentiertesten Thurgauer Politikern seiner Generation. Manche würden wohl ohne Zögern behaupten: Er hat das mit Abstand grösste Potenzial. Und nun will dieser potenzielle Überflieger die Kleinstadt Weinfelden regieren? Was, bitteschön, ist da schiefgelaufen?

Ueli Fischs politische Karriere – oder muss es Nichtkarriere heissen? – steht sinnbildlich für ein generelles Versagen der Thurgauer Politik. Für ihre Unfähigkeit, mit ungestümen Talenten umzugehen und sie sinnvoll ins System zu integrieren. Wovon beide profitieren würden – der in die Arme geschlossene Sohn und der Kanton. Viel lieber aber werden Talente vergeudet und verschleudert. Sie prallen ab am Kartell der Etablierten, welche die einflussreichen und mit Status gesegneten Funktionen traditionell lieber unter sich ausmachen.

Es fehlten 864 Stimmen

Als GLP-Fraktionschef ist Ueli Fisch im Grossen Rat oft am Rednerpult präsent. Ralph Ribi

Auf gut Thurgauer Deutsch: Ueli Fisch hat es im Kanton mit Ausnahme des Kantonsratsmandats bis jetzt noch nicht zu Amt und Würden gebracht, weil er der falschen Partei angehört. Die Grünliberalen sind auch hierzulande ein vergleichsweise junges Gewächs. Zu zart jedenfalls, um ganz vorne am Tisch zu sitzen.

Immerhin: Anlässlich der letzten Regierungsratswahlen ist der ebenso quirlige wie kommunikative Fisch dann so nahe wie noch nie an den Thurgauer Teig herangerückt. Nachdem er bereits 2016 zum Regierungsrat gewählt, aber als Überzähliger ausgeschieden war, schaffte er das gleiche Kunststück vier Jahre später erneut. Nur gerade 864 Stimmen trennten Fisch diesmal noch vom neu gewählten SVP-Regierungsrat Urs Martin. Eine Sensation – und zugleich einmal mehr: Tragik in Reinkultur. Für Fisch an seiner Niederlage mitschuldig: die Grünen, die auf eine eigene Kandidatur hätten verzichten können. «Das laste ich ihnen schon etwas an.»

Ernüchterung auch bei den eidgenössischen Wahlen

Bereits ein paar Monate früher musste der Textilunternehmer mit grünem Gewissen einen herben Rückschlag einstecken. Viele Beobachter hatten ihn im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 als künftigen Nationalrat gehandelt. Doch schliesslich profitierte das grüne Original von der Ökowelle, die Grünliberalen gingen leer aus. Nach Bern gewählt wurde anstelle des konsternierten Ueli Fisch der grüne Kantonalpräsident Kurt Egger. Wieder nichts! «Der Rückstand gegenüber den Grünen ist unerklärlich», kommentierte Fisch am Wahlabend. Alle, die nach diesen verunglückten Wahlgängen mit ihm zu tun hatten, spürten dann auch zum ersten Mal, was man bis anhin von ihm so nicht gekannt hatte: erste Anzeichen von Frustration.

Ein Kämpfer, der immer wieder aufsteht

Doch die Geschichte wäre nicht vollständig erzählt, ohne Fischs einzigen echten Abstimmungstriumph – sein Gesellenstück. Und das hatte es wahrlich in sich. Gegen den Widerstand des gesamten Thurgauer Establishments inklusive Kantonsregierung brachte er das Öffentlichkeitsprinzip triumphal durch die Volksabstimmung – und das im traditionell geheimniskrämerischen Thurgau. Damit zeigte der Vater des Öffentlichkeitsgesetzes und Streiter für mehr Transparenz, was ihn besonders auszeichnet: seine Kämpfernatur, ein nimmermüder Einsatz und eine Energie, die unerschöpflich scheint. Wer den Thurgau von unten erobern will, lernt als Erstes, immer wieder aufzustehen.

Ein grosser Tag für Ueli Fisch: Am 16. März 2018 reichte das Initiativkomitee «Ja zum Öffentlichkeitsgesetz» die gesammelten Unterschriften ein. Reto Martin

Noch einmal die grosse Fisch-Show

Und nun also Weinfelden. Leichtes Spiel für den Ueli? Eine Kür für diesen erfahrenen Wahlkämpfer? Davor, vorschnell sein Geld auf die politische «Allzweckwaffe» Ueli Fisch zu setzen, sei allerdings gewarnt.

Fisch wäre nicht Fisch, wenn er sich für sein mutmasslich letztes Gefecht nicht wieder eine Herkulesaufgabe ausgesucht hätte. Und Kommunalpolitik hat ihre eigenen Gesetze. Auf der Gegenseite steht mit Mitte-Kantonsrat Simon Wolfer ein aufstrebender Politiker, Spross einer etablierten Weinfelder Familie, Partner in einer der renommiertesten Anwaltskanzleien des Kantons, die auch als politische Kaderschmiede bekannt ist. Dazu muss man wissen: Weinfelden ist zwar unterdessen eine Stadt, funktioniert aber immer noch wie ein grosses Dorf. Hier zählt, jeden zu kennen und miteinander die Schulbank gedrückt zu haben.

Fisch, als Noch-Nicht-Weinfelder, weiss das. Und er ist sich im Gespräch durchaus bewusst, dass er kämpfen muss. Das tut er denn auch mit der ihm eigenen Energie. Er absolviert einen Wahlevent nach dem anderen, dazu wird Kulinarisches und Musik geboten und einmal wird sogar der Schriftsteller Peter Stamm mit von der Partie sein. Noch einmal geht sie über die Bühne, die grosse Fisch-Show. Und der Kandidat zückt alle Register: betont seinen unternehmerischen Background, will «nahe bei der Wirtschaft sein» und verspricht gleichzeitig: «Mit mir wird Weinfelden noch grüner.»

Alles auf eine Karte gesetzt

Diesmal hat man wirklich das Gefühl, dass der Kandidat alles auf eine Karte setzt. Hier will es einer nochmals wissen – zum letzten Mal austesten, ob der Thurgau nach jahrelanger politischer Feldarbeit vielleicht doch noch bereit ist für ihn. Oder er für den Thurgau.

Und was passiert, wenn Ueli Fisch auch diese Wahl verliert? Kaum jemanden dürfte es überraschen, wenn er dann – tief enttäuscht und definitiv frustriert – den politischen Bettel endgültig hinwerfen wird. Die Frage bleibt offen, wem ein solcher abrupter Abgang mehr schaden würde: Ueli Fisch oder dem Kanton Thurgau.

