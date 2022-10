Thurgauer Verwaltung will Pensionäre länger beschäftigen

Thurgau Das Buhlen um die künftigen Rentner: Fachkräftemangel auch in der Kantonsverwaltung Nicht nur die Privatwirtschaft, auch die Kantonsverwaltung leidet unter dem Fachkräftemangel. Ein Mittel dagegen: bis über das Pensionsalter hinaus arbeiten. Im Thurgau machen das per 1. Januar 2022 bereits 45 Kantonsangestellte. Tendenz steigend. Christian Kamm 17.10.2022, 04.30 Uhr

Noch kein Lichterlöschen: In der kantonalen Verwaltung arbeiten in diesem Jahr rund 45 Personen im Rentenalter. Reto Martin

Die Kantonsregierung sei sich der Auswirkungen des demografischen Wandels bewusst, heisst es in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von Kantonsrat Bruno Lüscher (FDP, Aadorf). Der Arbeitskräftemangel und die Nachfolgeplanung seien eine Herausforderung.

Die Regierung will die Pensionierungswelle mit verschiedenen Massnahmen glätten. Dazu gehöre auch, dass ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Pensionierung hinaus weiterbeschäftigt werden könne.

Durchschnittlich 20 Prozent

In der Thurgauer Kantonsverwaltung waren per 1. Januar dieses Jahres 45 Personen über 65 Jahre im Umfang von 944 Stellenprozenten beschäftigt – was pro Beschäftigter durchschnittlich einem Pensum von 20 Prozent entspricht. Die Tendenz ist stark steigend, kommen die neuesten Zahlen doch einer Verdoppelung gegenüber 2018 gleich.

Auch auf strategischer Ebene versucht man in der Verwaltung, die Nachfolgeproblematik zu entschärfen, indem die Führungskräfte fortlaufend für die Thematik sensibilisiert werden. Bis Ende 2023 soll laut Regierung ausserdem ein Konzept zur Umsetzung und zum Vorgehen von departementsübergreifender Nachfolgeplanung vorliegen. Ab 2024 wird es in Kraft treten.

«Ohne das Resultat vorwegzunehmen, ist absehbar, dass die gezielte Förderung der Erwerbstätigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Pensionsalter Teil des Gesamtkonzepts sein könnte.»

Bis zu drei Jahre länger

Die bereits vorhandenen Massnahmen zeigten Wirkung, schreibt der Regierungsrat. Und bezeichnet die Nachfolge in der Leitung des Amts für Geoinformation als Musterbeispiel. Dort sei der Amtsleiter im Alter von 62 zurückgetreten «und wirkte bis zur Pensionierung als Abteilungs- und Projektleiter in einem reduzierten Pensum». So habe er einerseits seinen Nachfolger unterstützen und gleichzeitig den Know-how-Transfer sicherstellen können.

Darüber hinaus hätten in der Kantonsverwaltung einzelne Kadermitarbeitende bis zu drei Jahre über das ordentliche Pensionsalter hinaus ganz oder in Teilzeit gearbeitet.

Rechtliche Grundlagen sind da

Rechtlich sind laut Regierung die Voraussetzungen für solche flexible Pensionierungslösungen vorhanden. Allerdings müssten die Voraussetzungen einer Weiterbeschäftigung im Pensionsalter stets im Einzelfall geprüft werden. Denn auch die Leistungsfähigkeit müsse gegeben sein. Das AHV-Gesetz lege jedenfalls keine Steine in den Weg. Eine Weiterbeschäftigung um bis zu fünf Jahre sei aus Sicht der AHV problemlos möglich, schreibt die Regierung. Und die Pensionskasse des Kantonspersonals sehe ebenfalls einen flexiblen Pensionszeitpunkt zwischen dem 58. und dem 70. Lebensjahr vor.