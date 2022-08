Bildersammlung: Blick in den Thurgau vergangener Tage

Thurgau Blick in den Thurgau vergangener Tage: «Jetzt haben wir auch eine Sehenswürdigkeit» Das Thurgauer Staatsarchiv hat mehrere Bestände von Fotografien und Ansichtskarten digitalisiert. Das bietet einen Einblick in das Leben im Thurgau, als Bilder noch ausschliesslich per Post verschickt wurden. Silvan Meile Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Egnach 1908: Ein dampfbetriebener Kettenbagger beim Erdaushub für den Bau der Bodensee-Toggenburg-Bahn. Bild: Staatsarchiv Thurgau

Heute würde er wohl rasch mit seinem Handy ein Bild knipsen und es Sekunden später auf sozialen Medien mit seinen Freunden teilen. Im Jahr 1908 ging das noch anders. Damals kaufte ein Egnacher eine Ansichtskarte, die es von der aktuellen Baustelle der Bahnlinie der Bodensee-Toggenburg-Bahn zu kaufen gab.

Frankiert mit einer Fünf-Rappen-Marke, konnte er so seine Bekannten in Emmishofen über diese Bauarbeiten in der Nähe seines Wohnorts informieren. Das Bild zeigt einen dampfbetriebenen Kettenbagger beim Erdaushub für das künftige Bahntrassee von Romanshorn nach St.Gallen. Der Egnacher schrieb nach Emmishofen:

«Sende euch hier eine Ansicht von unserer neuen Eisenbahn, das ist eine Backer-Maschine, mit zwei Lokomotiven. Sie ist nur drei Minuten von uns entfernt. Jetzt haben wir in Egnach auch grosse Sehenswürdigkeiten.»

Rund zwei Jahre später, am 1. Oktober 1910, nahm die Bodensee-Toggenburg-Bahn den Betrieb auf.

Tausende von digitalen Bildern auf der Website des Staatsarchivs

In der digitalen Welt hat es kaum noch Platz für die Ansichtskarten. Das Internet hat längst ein neues Zeitalter von Grussbotschaften mit Bildern eingeläutet. Für das Thurgauer Staatsarchiv ist deshalb der Zeitpunkt gekommen, um seine Bestände aus Ansichtskarten und Fotografien der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die digital aufbereiten Bilder vergangener Tage geben Einblick in den Kanton des letzten Jahrhunderts.

Auf der Website des Thurgauer Staatsarchivs sind bereits mehrere tausend Fotografien, hauptsächlich aus dem Oberthurgau, aus der Zeit zwischen 1896 und 2015 frei zugänglich. Denn rund die Hälfte der 25'000 Ansichtskarten im Besitz des Kantons sind dort digital archiviert, auch die andere Hälfte wird in den nächsten Monaten folgen. Hinzu kommen Bilder aus privaten Nachlässen, etwa 12'000 Fotografien der Weinfelder Fotografin Martha Gubler. Sie porträtierte in den Jahren zwischen 1930 und 1960 unzählige Thurgauerinnen und Thurgauer.

Aus Bildern spektakulärer Unfälle wurden Ansichtskarten gedruckt

Das Staatsarchiv macht so beispielsweise den Rangierunfall im Hafen von Romanshorn von 1930 sichtbar. Auch aus der Fotografie dieses Ereignisses wurden Ansichtskarten gedruckt.

Unglück im Hafen Romanshorn 1930: Beim Rangieren auf ein Trajektschiff stürzten eine Lokomotive und zwei Bahnwagen ins Hafenbecken, die Lok konnte geborgen werden, nicht aber die beiden Güterwagons. Staatsarchiv Thurgau/StATG_Slg__2-8-161___12__167_00001

Damals war es üblich, Güterwagen auf sogenannten Trajektschiffen über den See zu befördern. Eine Lokomotive schob dafür die Wagen auf das Schiff. Weil dieses nicht korrekt festgebunden war, kam es zum Unglück. Zwei mit Zucker beladene Wagen stürzten ins Hafenbecken. Nur die Lokomotive konnte geborgen werden. Um sie an Land zu ziehen, waren vier Dampfloks nötig. 1976 beförderten die SBB die letzten Güterwagen über den Bodensee. Spektakel bot offenbar auch ein Autounfall 1920 in Romanshorn.

Nach der Kollision an der Kreuzung Bahnhofstrasse/Alleestrasse säumten Neugierige den Strassenrand. Auch von diesem Ereignis sollte die Welt Kenntnis nehmen. Aus der Fotografie entstand ebenfalls eine Ansichtskarte.

Zirka 1920: Schaulustige nach dem Zusammenstoss zweier Autos auf der Kreuzung Bahnhofstrasse/Alleestrasse in Romanshorn. Bild: Staatsarchiv Thurgau/StATG_Slg__2-8-161___12__170_00001

Um zirka 1920 macht der Zirkus von Alfred Schneider Halt in Amriswil. Schneider war ein deutscher Löwendompteur und Radsportartist. Bild: Staatsarchiv Thurgau: StATG_Slg__2-8-8___12__57_00001

Amriswil, zirka 1920: Ein Auto sowie eine Kutsche stehen vor dem Gasthaus zum Schäfli an der Arbonerstrasse 3. Bild: Staatsarchiv Thurgau

Arbon, zirka 1923: Das Foto dürfte unmittelbar nach der Neugestaltung von Hafen und Quaianlage entstanden sein. Bild: Staatsarchiv Thurgau

Juli 1946: zwei Turner während des Wettkampfs am Parallelbarren, wohl an einem kantonalen Turnfest in Amriswil. Bild: Staatsarchiv Thurgau

Februar 1951: ein älterer Mann mit beladenem Handwagen, möglicherweise ein Hausierer, im Gespräch mit einer Kundin. Bild: Staatsarchiv Thurgau

Sulgen am 28. April 1917: Leichenzug anlässlich der Abdankung für Pfarrer und Hauptmann Oskar Weyermann. Bild: Staatsarchiv Thurgau

Amriswil, 1947: Arbeiter beim Schaufeln von Sand beziehungsweise beim Hantieren mit Zementsäcken an der Säntisstrasse 4. Bild: Staatsarchiv Thurgau

Zwischen 1924 und 1927: Ein Mann mit Strohhut rudert in einem Boot vor dem Ufer von Arbon. Bild: Staatsarchiv Thurgau

Zwischen 1900 und 1905: Briefträger mit beladenem Pakettransportwagen an der westlichen Hafenmauer in Romanshorn. Bild: Staatsarchiv Thurgau

Diese Postkarte aus Frauenfeld entstand 1905. Sie zeigt Angehörige der Feldartillerie mit einem Rohrrücklaufgeschütz. Bild: Staatsarchiv Thurgau

Hochwasser im Juni 1926 in Arbon: Autos fahren der Bahnhofstrasse entlang, bei den Hausnummern 30 bis 40. Bild: Staatsarchiv Thurgau

Zwischen 1905 und 1910: Ein früher Saurer-Lastwagen mit Bier- oder Eiskisten an der Bahnhofstrasse 69 in Neukirch-Egnach. Bild: Staatsarchiv Thurgau

https://archives-quickaccess.ch/search/statg/ansichtskarten

