Thurgau Bauern wetteifern um die ökologischste Hecke: Krautsaum und Dornensträucher 22 Thurgauer Bauernbetriebe beteiligen sich an der ersten Heckenmeisterschaft. Die Jury hat eine Hecke als herausragend beurteilt, behält aber den Namen vorläufig für sich. Bewertet werden Länge, Krautsaum, Vielfalt der Gehölze und Vernetzungsfunktion. Thomas Güntert 20.06.2022, 16.35 Uhr

Ein Bienenhotel fördert die ökologische Vielfalt. Thomas Güntert

Der Thurgauer Bauernverband (VTL) führt dieses Jahr die erste Thurgauer Heckenmeisterschaft durch. Federführend ist die Kommission Naturschutz, in der verschiedene Thurgauer Umweltverbände vertreten sind. Das Konzept stammt von der Heckenmeisterschaft, die der WWF 2019 im Kanton St.Gallen durchführte.

22 Thurgauer Landwirtschaftsbetriebe gaben 34 Hecken ein, die im Vorfeld von drei Teams bewertet wurden. Ein spezielles Bewertungsteam begutachtete am Freitag die besten sieben Hecken in einer Endausscheidung nochmals. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt bei der Siegerehrung am 10. September in Weinfelden.

Hecke muss mindestens 30 Meter lang sein

Die Kantonsrundfahrt begann am Morgen bei der Hecke von Markus Oettli in Amriswil. Dann ging es weiter nach Oberaach zu Roman Frischknecht und zu Kurt und Rosi Leu nach Weinfelden. Nach der Mittagspause wurden die Hecken von Timon Schwarz in Tägerwilen und Samuel Siegenthaler in Hörhausen besichtigt, ehe bei Philipp Hanhart in Basadingen der Abschluss war.

Als Grundvoraussetzung wurde verlangt, dass die Hecken auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche stehen, mindestens 30 Meter lang sind, einen drei Meter breiten Krautsaum aufweisen und aus einheimischen Strauch- und Baumarten bestehen. Mit einem Punktesystem wurden die Grösse, der Anteil dornentragender Sträucher am Gesamtvolumen und die durchschnittliche Anzahl von Gehölzarten, Kleinstrukturen, landschaftstypischen und einheimischen Bäumen und Sträuchern pro zehn Laufmeter bewertet.

Peter Schweizer vom Verband Thurgauer Landwirtschaft hat für die Thurgauer Heckenmeisterschaft das Konzept von Alfred Brülisauer vom WWF St.Gallen übernommen.

Grosser Wert wurde auf die Vernetzungsfunktion gelegt, wie weit die Hecke von ökologisch wertvollen Elementen steht. Nach der Begutachtung der sieben Hecken zogen die Experten das Fazit, dass es einen Ausreisser nach oben gab und der erste Platz unbestritten ist. Peter Schweizer, der beim VTL für den Bereich Naturschutz zuständig ist, sagte:

«Wir haben heute gesehen, mit wie viel Herzblut und Freude diese Hecken gepflegt werden.»

Er bemerkte, dass Hecken zwar mit Q2-Direktzahlungen von 20 Franken pro Aren vergütet werden, der Aufwand einer gepflegten Hecke dadurch aber nicht abgedeckt wird.

Die eigene Hecke mal von oben sehen

Mit der Auszeichnung der besten Hecke soll den Landwirten eine Wertschätzung entgegengebracht und der Bevölkerung vermittelt werden, dass die Bauern nicht nur Lebensmittel produzieren, sondern auch für die Biodiversität einen Einsatz leisten, der finanziell nicht voll aufgeht. Jurymitglied Alfred Brülisauer vom WWF St.Gallen sagte:

«Die Bauern mit den drei besten Hecken bekommen einen Ballonflug, damit sie ihre Hecken auch mal von oben sehen können.»