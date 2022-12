Thurgau Auch der kleine Bello muss in den Hundekurs – Parlamentarier planen eine Gesetzesänderung Der Hundeerziehungskurs soll wieder für alle Hundehalterinnen und Hundehalter obligatorisch werden. Das verlangt eine breit abgestützte Parlamentarische Initiative. Damit sollen gefährliche Situationen mit ungezogenen Vierbeinern vermieden werden. Silvan Meile Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.20 Uhr

Kurse sollen wieder für alle Hunde obligatorisch werden. Bild: Coralie Wenger

«Bei Fuss!», «Platz!», «Aus!» Die Kommandos sollten bei jedem Hund sitzen. Innerhalb eines Jahres nachdem Bello zu Hause eingezogen ist, gilt es deshalb für Tier und Mensch, eine anerkannte Hundeerziehung zu besuchen. Das verlangt eine Änderung des kantonalen Hundegesetzes. Angestossen hat die Parlamentarische Initiative die grüne Kantonsrätin Isabelle Vonlanthen aus Bichelsee.

Besonders Anfängern unter den Hundehaltern fehle es oft an Wissen, sie könnten das Verhalten ihres Hundes nicht lesen, begründet Vonlanthen den Vorstoss. «Dies führt im öffentlichen Bereich zu schwierigen, in der Tierarztpraxis oft auch zu gefährlichen Situationen.» Das stellt Vonlanthen während ihrer Arbeit als Tierärztin immer wieder fest. Ihr Vorstoss wird von Vertretern fast aller Fraktionen im Grossen Rat unterstützt. Nur von der EDU ist niemand dabei.

Auch kleine Hunde sollen ausgebildet werden müssen

2017 übergab der Bund das Kommando an die Kantone. Das eidgenössische Parlament strich damals das Obligatorium von Hundekursen aus der Tierschutzverordnung. Seither ist die Situation unübersichtlich. In jedem Kanton gilt praktisch eine andere Regelung. Der Thurgau verpflichtet Hundehalterinnen und Hundehalter zu einem Kurs, deren vierbeinige Freunde ein Gewicht von mehr als 15 Kilogramm auf die Waage bringen oder als besonders gefährlich eingestuft sind.

Doch diese Gewichtsbeschränkung stösst auf Kritik. Die Thurgauer Parlamentarier um Isabelle Vonlanthen zweifeln, ob sie sinnvoll ist. «Erziehung darf bei kleineren Hunden keinen kleineren Stellenwert haben», schreiben sie in ihrem Vorstoss. «Unabhängig davon, wie gross ein Hund wird, ist es essenziell, dass Hundehaltende und Hunde ausgebildet werden.»

Regierung sieht einen Eingriff in die Freiheit

Bei der Kantonsregierung stösst dieser Vorschlag auf Ablehnung. Statt auch Halterinnen und Halter von kleineren Hunden an die kürzere Leine zu nehmen, appelliert sie an Eigenverantwortung. Auf eine entsprechende Anfrage von Kantonsrätin Isabelle Vonlanthen schrieb der Regierungsrat im vergangenen Herbst: «Eine Streichung der Gewichtslimite und die damit verbundene Ausweitung der Kurspflicht auf alle Hunde sämtlicher Gewichtsklassen erachtet der Regierungsrat als einen unverhältnismässigen Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger.»

Kantonsrätin Isabelle Vonlanthen (Grüne). Bild: Ralph Ribi

Kürzlich führte jedoch der Grossen Rat eine emotionale Debatte über die Leinenpflicht für Hunde im Wald. Das hat die Befürworter obligatorischer Hundekurse für alle bestärkt. «Ausbildung ist aus Sicht der Vorstösser ein sehr guter Weg, um einerseits den Bedürfnissen und damit dem Tierwohl des Hundes gerecht zu werden, anderseits garantiert und fördert sie das friedliche Zusammenleben im öffentlichen Bereich, ob Hundehalter oder nicht», schreiben sie in der Parlamentarischen Initiative. Im kommenden Jahr berät der Grosse Rat darüber.

Hundepopulation wächst schneller als die Bevölkerung

Im Thurgau klettert die Hundestatistik gemäss Geschäftsbericht des Kantons permanent nach oben. In den Jahren 2012 bis 2021 hat die Anzahl dieser Haustiere um 18 Prozent zugenommen, während die Bevölkerungszahlen um 12 Prozent angestiegen sind. Per Oktober 2022 seien im Thurgau 21'330 Hunde registriert gewesen, weiss Vonlanthen. Besonders kleinere Hunde seien beliebt.

Nun sollen auch sie zusammen mit ihrer Besitzerin oder ihrem Besitzer einen Kurs besuchen müssen. In der Verordnung zum Thurgauer Hundegesetz heisst es: «Die anerkannte praktische Hundeerziehung umfasst einen Kurs mit Lerninhalten wie Leinenführigkeit, allgemeinem Gehorsam und Verhalten in der Umwelt.» Beim kynologischen Verein Weinfelden beispielsweise dauert dieser Kurs zehn Lektionen à 60 Minuten und kostet 150 Franken.

