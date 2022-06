Frauenstreik Thurgau: 19 Forderungen an Regierung und Grossen Rat

Thurgau 19 Forderungen an Regierungsrat und Grossen Rat zum Frauen*streik Anlässlich des Frauen*streiks 2022 fordert die SP Thurgau den Regierungsrat und den Grossen Rat des Kantons Thurgau auf, sich entschlossen für die Gleichstellung und Gleichberechtigung der Geschlechter einzusetzen. 13.06.2022, 17.10 Uhr

Im Dienst der Frauen: Sina Weibel (links) und Anna Villiger (Mitte) vom Feministischen Streikkolletiv mit Annina Villiger von der Frauenzentrale. Andrea Tina Stalder

(23. Mai 2022)

Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten fordern in ihrer Stellungnahme einen grösseren Einsatz für eine inklusive Gesellschaft, mehr Sicherheit und Schutz für von Gewalt betroffene Frauen, mehr finanzielle Gerechtigkeit und nicht zuletzt eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Dazu brauche es ein bezahlbares und flächendeckendes Angebot an Kindertagesstätten (Kita) sowie einen Ausbau der ausserschulischen Kinderbetreuung im ganzen Kanton. Dies entlaste nicht nur Frauen, sondern die gesamte Familie.

14. Juni in Frauenfeld: Das Programm 17.30 Uhr: Treffpunkt am Unteren Mätteli. Ansprachen von Regierungspräsidentin Cornelia Komposch und Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler sowie teilnehmenden Gruppierungen. Trommler-Duo Goraiko. Input von Samantha Zaugg, Journalistin und Künstlerin aus Frauenfeld. Verpflegung. Anschliessend Marsch zum Dreiegg.

Ab 20 Uhr im Dreiegg: Poetry-Slam mit Martina Hügi, DJ-Set Jasilane und YPB.

Der Frauen*streik 2022 findet unter dem Motto «Bessere Löhne statt höheres Rentenalter» statt. Dem könne sich die SP nur anschliessen. Auch heute verdienten Frauen im Vergleich zu Männern im gleichen Beruf immer noch weniger und hätten geringere Renten. Für Marina Bruggmann, Präsidentin SP Kanton Thurgau, darf das nicht sein. Die SP fordert den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit. Es brauche verbindliche Massnahmen zur Förderung der Lohngleichheit und ausserdem eine bessere Entlöhnung für sogenannte Frauen*berufe wie Detailhandel, Erziehung oder Pflege.

Das Gendersternchen in der Namensgebung Frauen*streik 2022 wurde bewusst gewählt. Der Stern signalisiert, dass sich die Kundgebung ebenso an Personen aus der LGBTQA+-Szene richtet, also explizit auch an Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transvestiten und alle, die sich keiner der genannten Gruppen zugehörig fühlen. (red)

Forderungen der SP Thurgau zum Frauen*streiktag 2022

Anlässlich des Frauen*streiks 2022 fordern die SP Frauen Thurgau und die SP Thurgau den Regierungsrat und den Grossen Rat des Kantons Thurgau auf, sich für die Gleichstellung und die Gleichberechtigung aller einzusetzen und ganz konkret folgende Punkte zu unterstützen beziehungsweise umzusetzen:

1. Für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie

- bezahlbare Kitaplätze für alle

- eine Bedarfsabklärung und ein ausreichendes Angebot an Kita-Plätzen in allen Gemeinden des Kantons

- Inklusion von Kindern mit einer Behinderung in die vor- und ausserschulische Kinderbetreuung

- Ausbau der ausserschulischen Kinderbetreuung im ganzen Kanton

- Reduktion der Wochenarbeitszeit

- Gleichberechtigte Elternzeit

2. Für mehr finanzielle Gerechtigkeit

- Verbindliche Massnahmen zur Lohngleichheit

- Bekämpfung von Altersarmut durch höhere Renten und Senkung des Koordinationsabzugs

- Keine Rentenrevision auf dem Buckel von Frauen*

- Anerkennung von unbezahlter Sorgearbeit

- Bessere Entlöhnung und Arbeitsbedingungen von sogenannten Frauen*berufen (z. B. Pflege, Detailhandel, Kita-Angestellte und vieles mehr)

- Einführung der Individualbesteuerung

3. Für mehr Sicherheit und Schutz vor Gewalt

- ausreichende Anzahl Plätze in Frauenhäusern und Sicherstellung der Finanzierung der betreibenden Organisationen

- ein modernes Sexualstrafrecht (Neudefinition Vergewaltigung: «Nur Ja heisst Ja», Stalking)

- konsequente Umsetzung der Istanbul-Konvention

- besserer Schutz vor sexueller Gewalt, häuslicher Gewalt und Femiziden

4. Für eine inklusive Gesellschaft

- Anerkennung der gleichen Würde und der gleichen Rechte, unabhängig von Herkunft, Aufenthaltsstatus, sexueller Orientierung oder Identität, einer Behinderung oder des Alters

- Eigenständiger und vom Ehemann unabhängiger Aufenthaltsstatus von Migrantinnen

- Besserer Schutz vor Diskriminierung jeglicher Art