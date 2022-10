Thurgauer Polizei setzt Drohnen gegen Raser ein

Tempokontrolle Die Kantonspolizei Thurgau hat einen Raser mittels Drohne überführt – das sei kein tauglicher Beweis, sagt sein Anwalt Ein Garagist aus dem Thurgau soll mit 175 Stundenkilometern auf der Strecke zwischen Mettendorf und Felben-Wellhausen gerast sein. Sein Anwalt zweifelt das Resultat an. Der Knackpunkt: Die Kantonspolizei hatte die Fahrt mit einer Drohne aufgezeichnet. Ida Sandl Jetzt kommentieren Aktualisiert 06.10.2022, 05.30 Uhr

Anwalt Stefan La Ragione kämpft für die Rechte seines Klienten (links). Bild: Benjamin Manser

Für ihn geht es um die Existenz. «Ohne Fahrausweis kann ich mein Geschäft zumachen», sagt der Garagist aus dem Thurgau. Doch das Billett liegt beim Strassenverkehrsamt. Es wurde ihm vorsorglich entzogen und so schnell wird er es wohl nicht wiedersehen. Denn der Vorwurf der Kantonspolizei Thurgau ist happig. Der Mann, der anonym bleiben möchte, soll am Abend des 18. Juni von Felben-Wellhausen nach Mettendorf mit mindestens 137 km/h gefahren sein. In Mettendorf habe er gewendet und sei mit 175 km/h zurück gebraust.