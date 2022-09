Symposium «Erdgas ist die Interimslösung»: Deutscher Physikprofessor fordert in Romanshorn globale Lösungen gegen den Klimawandel Der Thurgauer Verein Climatework organisierte am 23. und 24. September zum zweiten Mal das Wissenschaftsforum 4pi zum Thema Klimawandel. Zwei deutsche Wissenschafter präsentierten Lösungsansätze und forderten Visionen statt Dystopien. Judith Schuck 26.09.2022, 05.30 Uhr

Manfred Irsch, Gerd Ganteför und Hermann Hess vom 4pi-Komitee am Wissenschaftsforum in Romanshorn. Bilder: Judith Schuck

Angst sei das Werkzeug von Politik, Religion und Medien. Die Wissenschaft kämpfe gegen die Angst. Dies war Teil des Résumés von Gerd Ganteför, Physikprofessor an der Universität Konstanz, am zweitägigen Wissenschaftsforum 4pi.

Um die Herausforderungen des Klimawandels wissenschaftlich fundiert anzugehen, gründete sich im Herbst 2021 der Verein Climatework.ch. Präsident ist der Thurgauer Unternehmer Hermann Hess, Ganteför ist ebenfalls im Vorstand.

Nachdem im Mai 2022 eine erste Veranstaltung in Konstanz stattfand, diskutierten am Freitag und Samstag namhafte Wissenschafter im Kornhaus Romanshorn am zweiten 4pi-Symposium über Lösungsmöglichkeiten beim Wettrennen mit der Erderwärmung. Professor Jochen Braun aus Marburg stellt beispielsweise Ansätze vor, wie mit Hilfe von Pflanzen die CO 2 -Belastung gesenkt werden könne. Eine grössere Wurzelmasse könnte der Atmosphäre mehr CO 2 entziehen, so Braun.

Rasches Handeln mit globalen Ansätzen nötig

Ganteför plädierte dafür, schnell zu reagieren: «Wir sind in unseren Ideologien gefangen, die Komplexität des Themas schränkt uns ein.» Dabei müsste man global denken, denn Methoden aus Konstanz oder dem noch reicheren Romanshorn funktionierten nicht in ärmeren Ländern. Der Physiker sagte:

«Eine lokale Denkweise führt zu nichts, der Klimawandel ist ein globales Problem.»

In der Schweiz müsste man etwas machen, was in Bangladesch und Brasilien auch angewendet werden könne.

Die Ränge im Kornhaus Romanshorn waren gut gefüllt.

Dass man angesichts der globalen Situation das 1,5-, ja nicht einmal das 2-Grad-Ziel einhalten werden könne, daraus machte er keinen Hehl. «Wir müssen uns an die Klimaveränderungen anpassen, das ist ein wichtiger Punkt.» In den Klimaveränderungen sieht Ganteför ein absolut ernstes Problem, «aber ich glaube nicht, dass es existenzbedrohend ist».

Eine Energiewende light könnte Netto-Null schaffen

Da Bäume und Ozeane eine fünfzigprozentige Senkwirkung auf Kohlenstoff hätten, sei ein Netto-Null-Ziel für 2050 dennoch machbar. Seinen Ansatz, sich auf diese 50 Prozent CO 2 -Reduktion zu konzentrieren, nennt Ganteför «Energiewende light». Ausserdem sieht er einen Kohleausstieg zu Gunsten von Erdgas als realistisch und notwendig an.

«Erdgas ist eigentlich die Interimslösung.»

Den Erfolg im Kampf um die Erderwärmung sieht er dabei auch im Abbau von Bürokratie verankert. Schweiz und Deutschland verlören mit den langen Genehmigungsverfahren den Anschluss in der Welt, was innovative Technologien betreffe.

Als Schlussplädoyer für das grenzüberschreitende Wissenschaftsforum, mahnte er in Anbetracht des Klimawandels, nicht in Depression zu verfallen. «Damit tun wir den jungen Leuten keinen Gefallen», so Gerd Ganteför.

«Wir müssen positiv in die Zukunft blicken, mit Visionen statt Dystopien.»