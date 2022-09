Strommangellage «Wir hängen von Putin und vom Wetter ab»: Den Ostschweizer Elektroautos geht der Strom erst aus, wenn der Worst Case eintritt Wird im Winter der Strom knapp, kann der Bundesrat energieintensive Geräte verbieten. Elektroautos wären in den Ostschweizer Kantonen wohl nicht betroffen. Würde die Strommangellage allerdings trotz Verboten und Kontingentierung anhalten, könnten die Akkus von Tesla und Co. tatsächlich leer bleiben. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 11.09.2022, 19.48 Uhr

Wird den Ostschweizer Elektroautos im Winter der Stecker gezogen? Nicht ausgeschlossen. Bild: Christian Beutler/Keystone

2000 Franken Prämie für jedes neue Elektroauto bis Ende 2021, Beteiligung an den Kosten für die Ladeinfrastruktur, Rabatt auf die Verkehrssteuer: Der Thurgau fördert die Elektromobilität wie kaum ein anderer Kanton – und hat Erfolg. Über 3700 Elektroautos sind, Stand Ende Juli 2022, eingelöst.

Damit machen die batteriebetriebenen Fahrzeuge rund zwei Prozent des Thurgauer Fahrzeugparks aus – in den anderen Ostschweizer Kantonen liegt dieser Wert tiefer. Angesichts einer drohenden Strommangellage könnte dem Thurgau seine Vorreiterrolle jetzt zum Verhängnis werden, denn Elektroautos sind Stromfresser.

Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 20 Kilowattstunden pro hundert Kilometer und einer geschätzten Jahresdistanz von 15'000 Kilometern ergibt sich pro Elektroauto und Jahr ein Strombedarf von 3000 Kilowattstunden. Das entspricht in etwa dem Stromverbrauch eines Zweipersonenhaushalts für ein ganzes Jahr.

Elektroautos wohl notwendiger als Rolltreppen

Sollten die Stromsparappelle des Bundes nicht ausreichen und der Strom im Winter tatsächlich knapp werden, würde der Bundesrat in einem ersten Schritt «nicht absolut notwendige, energieintensive Geräte» verbieten oder einschränken.

Sollte der Strom knapp werden, ergreift der Bund Massnahmen in drei Schritten Screenshot: Ostral

In einer Präsentation listet die Organisation für Stromversorgung in ausserordentlichen Lagen, kurz Ostral, unter anderem Klimaanlagen, Rolltreppen und Leuchtreklamen als solche Geräte auf. Elektroautos sind auf der Liste nicht zu finden. Sind sie also von einem Verbot gefeit?

Auf Anfrage schreibt Thomas Grünwald, Mediensprecher des Bundesamtes für Wirtschaftliche Landesversorgung (BWL): «Die aufgeführten Anwendungen sind klar Beispiele.» Die Liste sage nicht, dass die genannten Geräte zwingend die ersten wären, die Einschränkungen zum Opfer fallen würden.

Eine klare Antwort zu einem allfälligen Elektroauto-Verbot ist ihm nicht zu entlocken, aber:

«Die Aufrechterhaltung der Mobilität ist in Zeiten einer Krise eine der Prioritäten.»

Wie diese sichergestellt werden könne, hänge stark von der Situation ab.

Sparpotenzial: ein halbes Prozent

Deutlichere Worte findet Andrea Paoli. «Auf keinen Fall» würde der E-Mobilität im Winter der Stecker gezogen, sagt der Leiter der Thurgauer Abteilung Energie. Alle Elektroautos zusammen machten lediglich ein halbes Prozent des kantonalen Stromverbrauchs aus und das oberste Ziel sei weiterhin die Reduktion der CO 2 -Emissionen. Er sagt deshalb:

«Dass man Elektroautos bald nicht mehr laden kann, ist ein abstruses Gerücht.»

Weil viele Thurgauer Elektroauto-Besitzerinnen und -Besitzer eine Solaranlage auf dem Dach haben – «auch dank der Förderung des Kantons» – und ihr Fahrzeug mit eigenem Strom laden, sei das Sparpotenzial gering, sagt Paoli.

Vorreiterkanton Thurgau Als einziger Ostschweizer Kanton hat der Thurgau von 2019 bis 2021 eine Umstiegsprämie für Elektroautos gezahlt. 2019 betrug sie 4000 Franken, 2020 3500 Franken und 2021 2000 Franken. In den drei Jahren wurden so über 2000 Elektroauto-Anschaffungen finanziell unterstützt. Aktuell beteiligt sich der Kanton an den Kosten für die Ladeinfrastruktur und gewährt Steuerrabatte für Elektroautos. Im laufenden Jahr weist der Thurgau mit 20,9 Prozent aller Neueinlösungen den höchsten Elektroauto-Anteil aller Schweizer Kantone auf. Der Kanton St.Gallen liegt mit 19,7 Prozent nur knapp dahinter. (ste)

Etwas anders schätzt Stefan Lendenmann die Situation ein. Der Stabschef des Kantonalen Führungsstabs Appenzell Innerrhodens sagt: «Am Schluss ist jedes Prozent, das wir einsparen können, wichtig.»

Von einem generellen Elektroauto-Verbot hält aber auch er nicht viel. «Das wäre eine Tel-quel-Einschränkung übers Hosenbein.» Solche Massnahmen müssten genau evaluiert und bestätigt sein, bevor sie umgesetzt werden. «Ansonsten sind sie nicht sinnvoll und auch nicht zielführend.»

Kommt es zu Abschaltungen, bleiben die Akkus leer

Obwohl ein Elektroauto-Verbot unwahrscheinlich erscheint, kann es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass die Akkus von Tesla und Co. leer bleiben. BWL-Mediensprecher Thomas Grünwald schreibt:

«Wer ein Elektroauto hat, sollte sich auf alle Fälle Gedanken machen über seine Mobilität.»

Die letzte zur Verfügung stehende Massnahme in einer Strommangellage seien zyklische Netzabschaltungen. «Dann würde nach Region für vier Stunden der Strom abgeschaltet.»

Dieser Fall würde allerdings nur eintreten, wenn Sparaufrufe, Verbote von Elektrogeräten und die Kontingentierung von Strom nicht ausreichen, um die Mangellage zu beheben. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios einzuschätzen, hält Andrea Paoli für unmöglich – zu viele Faktoren seien ungewiss.

Andrea Paoli, Leiter der Thurgauer Abteilung Energie. Bild: Reto Martin

Eine Rolle spielten die Temperatur im Winter, die mögliche Inbetriebnahme französischer Atomkraftwerke und der Import von Gas auch aus afrikanischen und nordischen Ländern. Paoli sagt:

«Schlussendlich hängen wir von Putin und vom Wetter ab.»

Interkantonales Chaos nicht erwünscht

Dass einer der Ostschweizer Kantone dem Bundesrat zuvorkommt und strengere Massnahmen erlässt, um den Worst Case zu vermeiden, scheint unrealistisch. Jörg Köhler, der Chef des St.Galler Führungsstabs, sagt:

«Die Frage nach einem Elektroauto-Verbot muss der Bund beantworten, sonst haben wir am Schluss ein interkantonales Chaos.»

Jörg Köhler, Chef des St.Galler Führungsstabs. Bild: Benjamin Manser

Der St.Galler Führungsstab beschränkt sich deshalb darauf, sich auf die Umsetzung allfälliger Massnahmen des Bundesrats vorzubereiten. Ausserdem wolle man in der Verwaltung Strom sparen. «Wir sind selbst Grossverbraucher und müssen deshalb ein Vorbild sein», sagt Köhler.

Genau gleich handhabt der Kanton Appenzell Ausserrhoden die aktuelle Situation. Man werde sich an die bundesrätlichen Vorhaben halten, richtet Mediensprecher Andreas Disch aus. Ausserdem lasse der Kanton Sparziele für die Verwaltung erarbeiten und bereite sich darauf vor, die wichtigsten Prozesse auch im Fall von Strommangel am Laufen halten zu können.

Heute sparen, im Winter profitieren

Stefan Lendenmann, Kreiskommandant Appenzell Innerrhodens. Bild: PD

Etwas im Rückstand ist der Kanton Appenzell Innerrhoden. Man habe die möglichen Szenarien noch nicht im Detail ausgearbeitet, sagt Stefan Lendenmann, aber: «Wir befassen uns mit dem Gedanken, zeitnah einen Fachstab Energiemangellage einzusetzen.»

Ein solcher besteht im Thurgau bereits. Andrea Paoli ist selbst Teil des Kernstabs Energieversorgung 2022/23 und mitverantwortlich, Sparmassnahmen für die Verwaltung zu erarbeiten.

«Angedacht ist zum Beispiel, die Bürotemperatur und den Warmwasserverbrauch zu senken.»

Weil die Schweiz aktuell noch genug eigenen Strom habe, wirke sein Aufruf, jetzt schon zu sparen, vielleicht paradox, glaubt Paoli. Er erklärt: «Jede Kilowattstunde, die wir nicht brauchen, kann exportiert werden und führt dazu, dass in Deutschland weniger Gas gebraucht wird, um Strom zu erzeugen.» Diese Solidarität käme der Schweiz dann zugute, wenn hierzulande die eigene Stromproduktion nicht mehr ausreiche.

