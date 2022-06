AfU Thurgau: «Keine Gefährdung des Grundwassers im Raum Warth»

Streit Thurgauer Amt für Umwelt sieht «keine Gefährdung des Grundwassers im Raum Warth» – Besorgter Bürger widerspricht Liegt eine Gefährdung des Grundwassers vor, darf die Bevölkerung eine Mitteilung durch die Gemeinde oder durch das kantonale Amt für Umwelt (AfU) erwarten. Dass das AfU aber explizit wegen des Nichtvorhandenseins einer Gefährdung eine Mitteilung verschickt, ist aussergewöhnlich. Trotzdem ist im Fall Warth genau das geschehen. Hans Suter Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Hang links im Bild wurde mit Aushubmaterial aufgeschüttet. Hans Suter

Verschiedene Behördenmitglieder und Wasserversorger in und um Warth haben in den vergangenen Tagen ein Schreiben einer Privatperson erhalten. Es trägt den Titel «Information über die Schadstoffbelastung (Chrom-VI)» und suggeriert laut dem AfU, dass auf einer Parzelle im Gewässerschutzbereich Au in der Gemeinde Warth-Weinigen eine erhebliche Gefährdung des Grundwassers vorliegen könnte. Ein beigelegtes Gutachten soll dies bestätigen.

Dieses Schreiben mit beigelegtem Gutachten war der Auslöser, dass das kantonale Amt für Umwelt aktiv wurde. Denn mit Chrom-VI ist nicht zu spassen: Es gilt als sehr giftig und krebserregend. Deshalb gelten klar definierte Grenzwerte. Chrom-VI ist in Zement enthalten; bei der Herstellung von Beton wandelt sich Chrom-VI durch die Beigabe von Eisensulfat in das weit weniger gefährliche Chrom-III.

Drei Wasserfassungen überprüft

«Das Amt für Umwelt hat drei Wasserfassungen in Warth überprüft», erklärt Amtschef Martin Eugster auf Anfrage. Das Resultat:

«Die Analysen des chemischen Labors zeigen, dass es sich um eine Falschinformation handelt.»

Im Wasser sei kein Chrom-VI (Chromat) nachgewiesen worden. Es bestünden auch keinerlei Hinweise auf eine Gefährdung. Dennoch habe das AfU auch Wasserversorgungen kontaktiert, die im Thurgrundwasserstrom liegen und hydrogeologisch unabhängig von der Wasserversorgung in Warth funktionieren. «Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, hat das Amt für Umwelt auch hier verschiedene Proben genommen», heisst es weiter. Die Ergebnisse sind am Mittwoch eingetroffen. «Es konnte in keiner Probe Chromat nachgewiesen werden, alle Resultate lagen unter der Bestimmungsgrenze», sagt Eugster.

Blick auf den aufgeschütteten Hang. Hans Suter

Am Anfang stand ein Deponiehügel

Hintergrund dieser Vorgänge ist ein laufendes Gerichtsverfahren, wie Martin Eugster bestätigt. Das besagte Gutachten sei im Zusammenhang mit einer Ersatzvornahme eingereicht worden. Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, könne er aber nicht näher darauf eingehen.

Die Zusammenhänge lassen sich aber schnell klären, weil vieles öffentlich dokumentiert ist. Der Kern des Konflikts geht weit zurück und liegt in einem Hügel aus aufgeschüttetem Aushubmaterial am Rand einer Kiesgrube im Weiler Nergeten bei Warth. Da ein Teil dieser Materialhügels nicht zonenkonform deponiert worden war, wurde der Inhaber angewiesen, den entsprechenden Teil wieder abzutragen. In den Medien war die Rede von rund 26'000 Kubikmetern Material. Daraus entwickelte sich ein langjähriger Rechtsstreit, der bis vor das Bundesgericht führte. Dieses verfügte schliesslich, dass der nicht zonenkonforme Teil dieses Deponieberges abzutragen sei, und zwar durch die Gemeinde und unter Kostenfolge für den Eigentümer. Diese sogenannte Ersatzvornahme wurde mit Kosten von rund 900'000 Franken veranschlagt.

Auffüllung führt zu neuerlichem Rechtsstreit

Am 6. April 2021 wurde mit dem teilweisen Abtragen dieses Deponieberges durch eine von der Gemeinde beauftragte Firma begonnen. Das Material wurde gleich nebenan auf zonenkonformem Boden in der Kiesgrube eingelagert. Jener Teil der Kiesgrube gehört dem gleichen Besitzer wie der Deponieberg. An der Art Verfestigung der Auffüllung entfachte sich ein neuerlicher Rechtsstreit.

Laut Martin Eugster hat das AfU für die Durchführung der Arbeiten ein Umweltmonitoring angeordnet. Dabei sei keine Umweltgefährdung festgestellt worden. Heinz Geiges, ein Bruder von Roland Geiges, wundert sich hingegen, dass von der Umweltverträglichkeit her alles in Ordnung sein soll. Zugleich bestätigt er, dass er diese Privatperson sei, die das besagte Schreiben mit Gutachten verschickt hat.

«Dieses Chrom-VI ist in dieser Auffüllung vorhanden»

Zur Verfestigung der Hangsicherung seien dem Aushubmaterial 1550 Tonnen des zementbasierten Bindemittels Doroport beigemischt worden, sagt Heinz Geiges. Durch die Verdichtung komme es nicht zur üblichen chemischen Reaktion mit der Wandlung von Chrom-VI zu Chrom-III. Als Grund nennt Heinz Geiges, dass Eisensulfat in Verbindung mit Feuchtigkeit über die Zeit an Wirkung verliere. Er kommt zum Schluss: «Dieser Einbau ist rechtswidrig.» Mit Folgen für die Umwelt. Messungen hätten bis zu achtfache Überschreitungen des zulässigen Chrom-VI- Grenzwertes ergeben. Eugster hingegen sagt: «Im Rahmen des Umweltmonitorings wurde in Feststoffproben kein Chromat nachgewiesen.»

Bei der Kuppe im Hintergrund handelt es sich um den Rest des einstigen Deponiehügels, der teilweise abgetragen werden musste. Hans Suter

Dass bei den drei durch das AfU überprüften Wasserfassungen in Warth trotzdem kein Chrom-VI nachgewiesen worden sei, wundert Heinz Geiges nicht. «Die Fassungen liegen zwei Kilometer weit weg.» Im Grundwasser werde es sofort verdünnt. Bis es bei der Wasserfassung ankomme, sei es nicht mehr messbar. «Es ist aber trotzdem vorhanden», sagt Geiges. «Es ist nicht absehbar, wie lange es dauert, bis das Chrom VI bei diesen Trinkwasserfassungen ankommt. Dies könnte ein paar Wochen oder sogar Jahre dauern. Dieses Chrom-VI ist in dieser Auffüllung vorhanden und stellt ein Risiko für die Trinkwassernutzung dar.»

Martin Eugster sagt dazu: «Die Fassungen liegen in zirka 800 Meter Entfernung. Die Fliesszeit beträgt 200 bis 300 Tage. Da die Arbeiten vor einem Jahr ausgeführt wurden, hätte ein Effekt festgestellt werden müssen.» Heinz Geiges verweist auf sein Gutachten, das alles klipp und klar nachweise.

Aktuell ist die Angelegenheit beim Verwaltungsgericht anhängig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen