Straftaten «Wir werden vermehrt Kontrollfahrten machen»: Nach zwei Überfällen und einem Raub innert zwölf Stunden reagiert die Thurgauer Kantonspolizei Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen haben Unbekannte im Thurgau zwei Ladengeschäfte überfallen und eine Person auf offener Strasse ausgeraubt. Die Polizei hat im Moment keine Hinweise auf einen Zusammenhang und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Stefan Marolf 21.10.2022, 18.16 Uhr

Der Täter von Wigoltingen war mit einem Beil bewaffnet. Bild: Kantonspolizei Thurgau

«Volg-Laden überfallen»: Um Punkt 12 Uhr publiziert die Thurgauer Kantonspolizei am Freitag die erste Mitteilung des Tages. Ihr Inhalt ist erschreckend und sonderbar zugleich: Am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr betritt ein Mann die Volg-Filiale in Wigoltingen, bedroht die Verkäuferin mit einem Beil und fordert Bargeld.

Wenig später verlässt der Täter den Laden zu Fuss mit Beute in unbekannter Höhe, die Verkäuferin bleibt unverletzt. Der Kriminaltechnische Dienst sichert Spuren, die Polizei fahndet vergeblich nach dem Täter.

Der Täter verliess den Volg in Wigoltingen mit Deliktsgut. Bild: Kantonspolizei Thurgau

In der Hoffnung auf Hinweise aus der Bevölkerung liefert sie deshalb eine genaue Beschreibung des Täters: Er sei 170 bis 180 Zentimeter gross, trage eine dunkle Trainerhose mit blauem Streifen auf der Seite, eine dunkelblaue Kapuzenjacke, ein weisses T-Shirt, schwarze Schuhe und weisse Socken. Das Gesicht sei mit einer hellblauen Hygienemaske bedeckt. Und:

«Als Tatmittel verwendete der Unbekannte ein Beil mit Holzstiel, rotem Stielknauf und rotem Beilkopf.»

Zweiter Überfall nur Minuten später

Zwei Stunden nach der ersten veröffentlicht die Polizei eine zweite Meldung – mit einem ähnlichen Titel: «Aldi-Suisse-Filiale überfallen». Nur Minuten nach dem Überfall in Wigoltingen gelangen zwei Maskierte in den bereits geschlossenen Aldi an der Wespenstrasse in Frauenfeld.

Sie bedrohen eine Verkäuferin und versuchen, sie in ein Büro zu ziehen. Die Verkäuferin verletzt sich dabei und wird später vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, die Täter flüchten mit unbekanntem Deliktsgut.

Auch hier fahndet die Polizei erfolglos und startet einen Zeugenaufruf mit folgender Beschreibung: «Die beiden unbekannten Täter werden als zirka 170 cm gross beschrieben und trugen schwarze Skimasken.»

Ein Zusammenhang zwischen den Überfällen ist unwahrscheinlich

Weil die beiden Überfälle offensichtliche Parallelen aufweisen, stellt sich unweigerlich die Frage, ob sie in Verbindung zueinander stehen könnten. Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, sagt auf Anfrage:

«Wir haben keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen, klären das aber selbstverständlich ab.»

Weil die beiden Taten nur wenige Minuten, aber mehrere Kilometer auseinanderliegen, sei es eher unwahrscheinlich, dass dieselbe Täterschaft an beiden Überfällen beteiligt sei.

Raub in Arbon am Freitagmorgen

Noch in derselben Nacht kommt es im Thurgau zu einem dritten Delikt: Nur eine halbe Stunde nach der zweiten verschickt die Polizei eine weitere Mitteilung mit dem Titel «Mit Messer bedroht und ausgeraubt».

Am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr spricht ein Unbekannter in der Arboner Weitegasse eine 48-jährige Frau an. Er bedroht sie mit einem Messer und verlangt Geld. Sie händigt Schmuck und Bargeld aus, der Täter flüchtet zu Fuss, die Frau bleibt unverletzt.

Und auch im dritten Fall sucht die Polizei nach Zeugen. Sie beschreibt den Täter als «zirka 30 bis 35 Jahre alt und 185 bis 190 cm gross». Er sei von mittlerer Statur, habe ein schmales Gesicht und einen schwarzen Pullover getragen.

Es fehlt ein klares Muster

«Zwei Raubüberfälle und ein Raub innerhalb von 12 Stunden sind aussergewöhnlich», sagt Matthias Graf. Und: «Im zweiten Halbjahr 2022 haben wir eine Zunahme von Raubüberfällen zu verzeichnen.»

Auch für das Delikt von Arbon gebe es im Moment keinen Hinweis auf einen Zusammenhang mit einem der anderen beiden Fälle, sagt Graf. Trotzdem schliesst die Polizei eine Verbindung bei den weiteren Ermittlungen nicht aus.

Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Bild: PD

In den jüngsten Delikten zeichne sich im Gegensatz zur Überfallserie auf Arboner Tankstellen kein klares Muster ab, denn: Die drei Fälle vom Donnerstag und Freitag passierten in städtischen und ländlichen Gebieten, mit unterschiedlichen Waffen und Vorgehensweisen und zu unterschiedlichen Zeiten.

Unter anderem ist es deshalb für die Polizei schwierig, Massnahmen zu ergreifen. Aber:

«Wir haben unsere Polizistinnen und Polizisten an der Front sensibilisiert und werden vermehrt Kontrollfahrten machen.»

Ausserdem bittet Graf die Bevölkerung um Mithilfe: «Wer Verdächtiges feststellt, soll sofort die Nummer 117 anrufen.»

Wer Angaben zu einem der drei Fälle machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei (058 345 22 22) beim Polizeiposten Frauenfeld (058 345 24 60) beziehungsweise beim Polizeiposten Arbon (058 345 21 00) zu melden.

