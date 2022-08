Agroscope wehrt sich: «Vorwürfe in dieser Form nicht korrekt»

Stellungnahme «Nach 2026 werden noch 30 Arbeitsplätze in Tänikon sein»: Das sagt Agroscope zu den happigen Vorwürfen Mitarbeitende müssen an einen anderen Standort wechseln oder werden gekündigt. Es werde zu wenig Zeit eingeräumt für die Entscheidung. Zudem liege bei Unterzeichnung noch kein neuer Arbeitsvertrag vor. «Die Vorwürfe sind in dieser Form nicht korrekt», sagt Marc Andrey, Leiter Kommunikation bei Agroscope. Hans Suter Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Eine hochmoderne Egge mit GPS und Kameras in der Forschungsanstalt Agroscope in Tänikon. Reto Martin

(10. Januar 2028)

Richtig sei, dass es sich um Stellenverschiebungen zu den bestehenden Konditionen handle und die Aufgaben weitgehend die gleichen blieben respektive Anpassungen in sehr vergleichbarem Rahmen lägen. «Die Mitarbeitenden wurden in persönlichen Gesprächen informiert und hatten und haben jederzeit die Möglichkeit, allfällige Unklarheiten oder Fragen in einem weiteren Gespräch zu klären, bevor sie sich entscheiden.» Alle relevanten Informationen lägen schriftlich in einem Gesprächsprotokoll vor.

«Agroscope Betroffenen Mitarbeitenden eine Stelle angeboten»

Die Frage einer allfälligen Abgangsentschädigung sei gesetzlich geregelt und gelte auch für Agroscope. Da es sich in den vorliegenden Einzelfällen nicht um eine Stellenaufhebung, «sondern eine Stellenverschiebung im gesetzlich definierten, zumutbaren Rahmen handelt», werden diese laut Marc Andrey als Änderungskündigung umgesetzt. Die Frage des Verschuldens werde ebenfalls vom Gesetzgeber definiert und stehe nicht im Vordergrund. «Agroscope hat den betroffenen Mitarbeitenden eine Stelle an einem anderen Arbeitsort angeboten und damit klar ausgedrückt, dass wir an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sind», heisst es weiter in der Stellungnahme.

«Indes ist es nachvollziehbar, dass es für die Mitarbeitenden schwierig ist, zwischen zumutbaren und nicht zumutbaren Stellenangeboten zu unterscheiden.»

In Tänikon laufe derzeit das Pilotprojekt zur Umsetzung der Arbeitswelt 4.0 bei Agroscope. Das mit einem Kernteam mit Vertretern aller Teams erarbeitete räumliche Konzept werde per Anfang 2023 umgesetzt. Damit könne Agroscope vorzeitig zwei Gebäude abgeben, was zusätzliche Effizienzgewinne generiere, «welche wir wieder in die Forschung investieren können». Ebenso seien im Bereich der Infrastruktur die Anpassungen gemäss der neuen Standortstrategie am Laufen.

«Per 1. Januar 2023 und der Konzentration der Aktivitäten in einem Gebäude nimmt der Bedarf an technischem und administrativem Support in Tänikon weiter ab», sagt Marc Andrey weiter. Um eine Stellenaufhebung oder Reduktion der Beschäftigungsgrade zu vermeiden, würden die Aktivitäten am Standort Reckenholz zusammengeführt.

«Dank dieser Massnahme können die betroffenen Mitarbeitenden der Infrastruktur ihre Stelle behalten und voraussichtlich weiterhin tageweise in Tänikon arbeiten.»

Doch wie viele Personen müssen den Standort in diesem oder nächstem Jahr wechseln? «Konkret geht es um vier Mitarbeitende aus dem Bereich Infrastruktur, die per Anfang 2023 neu den vertraglichen Arbeitsort in Zürich Reckenholz haben werden.» Für zwei dieser vier Mitarbeitenden habe so die bereits kommunizierte Stellenaufhebung vermieden werden können. «Da es sich um eine zumutbare Vertragsänderung handelt, wird diese von Agroscope mit einer Änderungskündigung umgesetzt», hält Andrey fest. Stand Juli 2022 gab es in Tänikon zusammengerechnet 47,1 Vollzeitstellen, was gegenüber 2020 mit 44,4 eine leichte Erhöhung bedeute. «In der Forschung wurden zusätzliche Stellen aus den Effizienzgewinnen der Standortstrategie geschaffen», begründet Andrey. Zudem weist er darauf hin, dass die Anzahl Mitarbeitende in einer Forschungsinstitution wie Agroscope saisonal schwanke.

Stellenabbau zu erwarten

Kündigungen solle es laut Andrey bisher keine gegeben haben: «Wir haben in Tänikon im Zuge der neuen Standortstrategie bisher keine Stellen durch aktive Auflösung von Arbeitsverträgen abgebaut.» Ein Stellenabbau sei jedoch später mit der Aufgabe des Betriebs des Personalrestaurants vorgesehen. «Die Weiterführung des Restaurants nach 2026 ist offen und die Mitarbeitenden sind informiert.» Zur erwähnen sei in diesem Zusammenhang, dass fixe Arbeitsplätze in der Arbeitswelt 4.0 immer seltener würden.

Wann ist der Umstrukturierungsprozess in Tänikon beendet? «Die Verschiebung der Forschungsstellen nach Posieux wird wie geplant mit dem Abschluss der Sanierung des Bürogebäudes in Posieux Ende 2026 vollzogen», sagt Andrey.

«Nach 2026 werden noch rund 30 Arbeitsplätze in Tänikon sein.»

Die Thurgauer Behörden seien informiert. «Über personalpolitische Einzelfälle informieren wir den Kanton grundsätzlich aber nicht aktiv.»

